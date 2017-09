Mother! er en forstyrrende reise inn i kaotisk galskap, med Jennifer Lawrence i en utmattende hovedrolle. Dette er et allegorisk blikk på hva kjærlighet og skaperkraft krever av forsakelse og oppofring.

Filmen er nærmest irriterende i sin pågåenhet og sin insisterende bruk av symbolikk og metaforer. Det kan også være komplisert å finne en dypere mening ved filmen, men tematikken formidles med en udiskutabel energi gjennom Darren Aronofskys kløktige regi.

Mother! er ikke en film for alle, men det må ikke alle filmer være.

Jennifer Lawrence og Javier Bardem spiller et ektepar med en viss aldersforskjell i «Mother!» (Foto: United International Pictures)

Får uinviterte gjester

En kvinne (Jennifer Lawrence) og hennes forfattermann (Javier Bardem) bor i et stort hus i skogen som de har gjenoppbygget etter en brann.

Der får de uinviterte gjester i form av en dødssyk mann (Ed Harris) og hans kone (Michelle Pfeiffer), som viser seg å være store tilhengere av forfatteren (vi får aldri vite hva noen av figurene heter).

Deres nærvær bringer husets vertinne ut av balanse, mens mannen hennes elsker oppmerksomheten. Situasjonen eskalerer og får en stadig mer bisarr utvikling etter som privatlivet invaderes mer og mer.

Mother! starter som et drama og utvikler seg til å bli en thriller, men ender opp som noe helt annet. Kanskje kan man kalle dette eksistensiell horror?

Det virker å være en historie om hvordan et kunstnersinn er avhengig av inspirasjon fra en annen for å fungere, og hvordan man kannibaliserer på denne personen for sin egen skaperkrafts skyld.

Når kvinnen selv skaper noe, som ikke skal avsløres i denne anmeldelsen, blir selv det en del av gjerningen som forfatterens muse.

Det blir trangt rundt Javier Bardem og Jennifer Lawrence i «Mother!» (Foto: United International Pictures)

Paranoid sinnstilstand

Jennifer Lawrence spiller strålende som kvinnen som gradvis synker inn i en paranoid sinnstilstand, der det som skjer rundt henne ikke nødvendigvis skjer bokstavelig, men er en visualisering av galskapen som ligger bak både hennes og forfatterens skaperverk.

Selv om Lawrence er en av Hollywoods mest interessante skuespillere, blir det spennende å se om hun kan spille voksne roller enda mer overbevisende om ti år.

Javier Bardem er også solid som forfatteren, med en aldersforskjell som det gjøres et poeng ut av når gjestene kommer. Å hente inn veteranene Ed Harris og Michelle Pfeiffer i disse rollene er en genistrek. De tilfører filmen den nødvendige ustabiliteten med uforutsigbare rolletolkninger.

Huset er en figur i seg selv, og etableres tidlig som et teaterlignende scenario. Dette er ikke et virkelig hus på et virkelig sted, men en scene for figurene.

Alt foregår innenfor husets vegger, og Matthew Libatiques foto sørger for at klaustrofobien knuger, selv om handlingen stadig forflytter seg til nye rom og etasjer.

Darren Aronofsky får kan hende ikke mange nye tilhengere med Mother!, men han har laget en ambisiøs film med et distinkt særpreg, gode skuespillerprestasjoner og effektive virkemidler som gjør dette til en forstyrrende opplevelse.