Star Trek: Discovery starter som en ganske spennende og visuelt fengende ny serievariant av det omfangsrike og ikoniske fiksjonsuniverset.

Tonen er passe lun, personlighetene kommer fint fram og den er full av lekre detaljer og stilrene flater.

Den er også lagt til en spennende tid. Som en forløper til den originale serien fra 60-tallet, kastes vi rett inn i starten på konflikten mellom føderasjonen og Klingon-husene – noe som griper kult inn i deler av Star Treks kjernemytologi og serverer rikelig med gloser fra et av verdens mest populære fiksjonsspråk.



Det er ikke alle rollefigurene det svinger like godt av i starten, og den store magekriblende eventyrfølelsen uteblir. Men dette er en lovende start, som har både plott og rollefigurer som hekter meg med videre.

Det er de 24 Klingon-husene som utgjør trusselen for gjengen om bord på USS Discovery. (Foto: Netflix, CBS)

Utforskere havner i kamp

Satt i årene før vi fulgte USS Enterprise på oppdagelsesreisene deres (og satt i samme tidslinje som de andre seriene), følger vi den kloke kaptein Georgiou (Michelle Yeoh) og hennes nestkommanderende Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) på reise i ytterkanten av føderasjonens områder.

Her kommer de over et mystisk signal som sender dem på kollisjonskurs med en Klingon-kaptein som har sett seg kraftig lei på folk som sier «vi kommer i fred».

Jeg skal ikke avsløre mer av handlingen, men serien bruker sine første episoder på å ta oss inn i bakgrunnen for det meget anstrengte forholdet som eksisterer mellom føderasjonens Starfleet og Klingon-husene i originalserien.

Det gjør Discovery umiddelbart fengende som prequel til serien og plasserer oss rett inn i indrefileten av Star Trek-universet. Fansen vil også få stor glede av flere kule referanser i både handlinger og kulisser og ikke minst nærværet av Sarek (James Fain) – faren til Spock.

ANMELDELSE: Star Trek Beyond – Grei romopera som blekner mot Star Wars

Sonequa Martin-Green spiller Michael Burnham og er en av de mest umiddelbart fengende bekjentskapene i nye Star Trek: Discovery.(Foto: Netflix, CBS)

En hovedrolle med mange lag

Michael Burnham er en lovende hovedperson for denne serien. Hun er et menneske som mistet sine foreldre i et Klingon-angrep da hun var liten. Deretter har hun vokst opp på planten Vulcan, hvor hun har fått sin utdanning.

Denne dualiteten mellom enorme følelser og et kaldt og rasjonelt intellekt, gjør henne til en fascinerende rollefigur som viser stort potensial i både smarte dialoger og sterke følelser.

Skuespiller Sonequa Martin-Green gir troverdighet og en stille karisma til Burnham som kan sende assosiasjoner til så ulike rollefigurer som Sheldon Cooper (voksen versjonen) og Aliens Ellen Ripley (assosiasjoner ja – hun er ingen Ripley i de første episodene altså).

Ved siden av Burnham er det vitenskapsoffiseren Saru (Doug Jones) som gjør mest ut av seg i starten av sesongen. Jeg synes han blir litt stiv i masken, og jeg bruker litt tid på å venne meg til den litt C-3PO-aktige forsiktigheten hans. Men han vokser på meg, og kommer mer til live etter hvert som han får mer å spille på.



ANMELDELSE: Star Trek – Galaktisk god

Kaptein Georgiou (Michelle Yeoh) fra seriens pilotepisode.(Foto: Netflix, CBS)

En turbulent tilblivelse

Jeg må innrømme jeg gikk fra veldig gira til ganske skeptisk i forkant av denne serien. Serieskaper Bryan Fuller har levert to estetiske vidunderlige serier i Hannibal og American Gods de siste årene, og jeg så veldig fram til hva han kunne få til med stjerner, romskip og kreativ naturvitenskap.



Dessverre forlot Fuller prosjektet i fjor, etter kreative uoverensstemmelser med CBS (som lager serien). Det gjorde at jeg fryktet for resultatet.

Serieskaperen ville etter sigende lage en antologiserie som fortalte ulike historier med hver sesong. Det ville ikke CBS forplikte seg til, og Fuller fikk heller ikke velge sin regissør og skal ha vært veldig ambisiøs når det gjaldt seriens utseende.

Nå har Gretchen J. Berg og Aaron Harberts, som har tatt over oppsynet med serien, klart å lage en serie som knytter seg kult opp mot originalserien, men jeg hadde forventet en enda mer slående visuell serie hvis Fuller hadde fått sin male ut sin visjon. Og jeg er også spent på hvordan balansen mellom handlingstrådene i enkeltepisoder og de store plottlinjene vil bli løst.

Vi får i hvert fall en solid første sesong, som deles i to. Det kommer åtte episoder nå framover, og så får vi de syv siste episodene i januar og februar 2018.

Så får vi se hvor lenge Star Trek: Discovery får leve i dagens tettpakkede serieverden, og om den vil slå ut i full blomst.

Star Trek: Discovery har premiere på Netflix 25. september, med nye episoder hver mandag.