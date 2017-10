Tidlig tirsdag morgen dukket den andre traileren for Star Wars: The Last Jedi opp, og den avslører mye mer enn teaseren som kom i april.

Er du en kinogjenger som ikke liker å vite noe særlig om filmens handling før du ser filmen, anbefaler vi at du dropper å se traileren og klikker deg ut av denne saken nå.

Traileren avslører i utgangspunktet ikke så mye, men har noen spoilere og hinter enormt mye om hva som skal skje når The Last Jedi når kinolerretet 13. desember.

Skremmende rå styrke

I den første teaseren fikk vi høre Luke Skywalker konstatere at «It’s time for the Jedi to end», noe som startet spekulasjonene om hvor mørk Luke har blitt siden sist, og hva som har skjedd for å få ham dit.

I den nye traileren får vi mer hinting om dette temaet, og Luke sier blant annet at han er redd for den rå styrken Rey har i seg fordi han har sett noe lignende én gang før.

Her klippes det opp mot Kylo Rens ødeleggelse av Lukes Jedi-akademi, og vi kan dermed anta at det er Kylo Ren Luke snakker om.

Rey møter Snoke

Den største handlingsavsløringen i traileren er Reys møte med Supreme Leader Snoke. For første gang får vi se Snoke i sin egen høye person istedenfor som et hologram, og det ser ut til at han torturerer Rey mens han roper «fulfill your destiny».

Om det er til Rey eller Kylo Ren han sier dette er usikkert. Kanskje Snoke forsøker å få Kylo Ren til å drepe Rey for å virkelig bikke ham over til den mørke siden?

Det ser også ut til at Kylo Ren nok en gang har skjebnen til en av sine foreldre i sine hender, men hva han velger å gjøre er ikke klart ut ifra traileren.

Hva synes du om traileren? Si din mening i kommentarfeltet!

Snoke dukket opp i traileren for Star Wars: The Last Jedi. (Foto: Skjermdump, Walt Disney Company Nordic).

Slapp ny filmplakat

I forkant av traileren slapp Disney også en ny plakat for The Last Jedi. I midten av plakaten ser vi Leia Organa, omgitt av de andre sentrale figurene i filmen. Plasseringen av den kjære rollefiguren virker å være en hyllest til Carrie Fisher som tragisk gikk bort i desember i fjor.

Plakaten er todelt med motstandsbevegelsen på den ene siden og The First order på den andre – bortsett fra Poe Dameron, som står på de «ondes» side, speilvendt med Finn. Om dette er et illevarslende tegn, eller bare er gjort av estetiske grunner, er vanskelig å si.

Bakerst og øverst finner vi Luke Skywalker, i posisjonen vi typisk har sett Darth Vader på tidligere Star Wars-plakater. Nok et tegn?

Si din mening og diskuter både plakat og trailer i kommentarfeltet!