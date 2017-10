Berlin (NRK): – Vi er på et punkt der vi må pleie verden, sier Harrison Ford når Filmpolitiet møter ham og medspiller Ryan Gosling for å snakke om Blade Runner 2049.

Den første Blade Runner fra 1982 er en krysning av film noir og science fiction med handling lagt til et mørkt, regntungt, dystopisk og futuristisk Los Angeles anno 2019. Rick Deckard (Harrison Ford) er en «Blade Runner» (en slags detektiv) som jager en gruppe replikanter, syntetiske androider med en begrenset levetid, som har tatt seg ulovlig til jorden fra kolonier i verdensrommet på leting etter mer liv.

Den er regnet som en av tidenes beste sci-fi-filmer, selv om den ikke traff på alt den spådde vi skulle ha i 2019. Det ser ikke ut til at verken flygende biler, menneskelignende roboter eller kolonier i verdensrommet blir realiteter innen to år, men Ridley Scotts film, basert på en novelle av forfatter Philip K. Dick, forutså problemene med blant annet overbefolkning og forurensing som gjør seg stadig mer gjeldende. Det har ikke blitt bedre i Blade Runner 2049.

– Jeg tror det viktige budskapet er: Ja, vi er ferdige! Men det finnes et potensial. Noe av det fantes allerede den gangen og ble forutsett, noe har blitt en reell del av våre liv. Noe av det gir oss muligheter til å konfrontere problemstillingene, og noe av det er ikke pent. Vi har kommet til et punkt der vi må pleie verden, sier Ford.

Intervju: Blade Runner 2049-regissør Denis Villeneuve ville ha Ridley Scotts velsignelse

Harrison Ford i den originale «Blade Runner» fra 1982. (Foto: Warner Bros.)

– Intim og personlig historie

I den nye filmen oppdager LAPD-offiseren K (Ryan Gosling) en forferdelig hemmelighet som truer det som er igjen av det amerikanske samfunnet etter at økosystemet mer eller mindre har kollapset. For å finne svar legger han ut på leting etter Deckard, som har vært forsvunnet i 30 år. Filmklippene som er sluppet i forkant av premieren lover en storslått sci-fi-film som bygger videre på originalens univers og gjør det større og bredere med moderne virkemidler.

– Blade Runner-universet er veldig kult, men jeg ville ikke ha bodd der. Hva er det som drar oss inn i det?

– God historiefortelling og heite stjerner, ler Harrison Ford. Det stemmer ikke, ler Ryan Gosling lettere oppgitt.

– Jeg liker omfanget av verdenen, hvor stor historien er, men samtidig den intime historiefortellingen og interaksjonen mellom figurene. Faktum er at det er en ganske intim og personlig historie som ligger i hjertet av noe som er så konseptuelt og visuelt, sier Gosling.

Ryan Gosling spiller Officer K i «Blade Runner 2049». (Foto: United International Pictures)

Verdenen i Blade Runner 2049 er, akkurat som i den første filmen, et kaotisk virvar av multikulturelle mennesker, enorme bygninger, kraftige neonlys, påtrengende reklame, stadig regnvær og flyvende biler. Forskjellen er at omfanget er enda større og mer urovekkende.

– Stemmer filmsettene med dine minner om innspillingen av den første?

– Nei, men jeg har hatt 35 år på å glemme. Jeg mener, jeg husker nesten ikke gårsdagen, ler Harrison Ford.

– Er du en fan av den originale filmen?

– Jeg likte den, så snart den mistet fortellerstemmen. Jeg likte director’s cut’en. Jeg likte ikke den lykkelige slutten og fortellerstemmen i den originale versjonen så godt. Jeg er glad Ridley hadde ambisjonen om å få det han ville ut av den. Jeg likte den mye bedre, sier Ford.

Anmeldelse: Blade Runner – The Final Cut er ett av filmhistoriens største mesterverk

Skuespiller Ryan Gosling og regissør Denis Villeneuve på filmsettet under innspillingen av «Blade Runner 2049». (Foto: United International Pictures)

– Respekt og ærbødighet for originalen

Ridley Scott hadde opprinnelig også tenkt å regissere Blade Runner 2049, men fikk ikke tidsplanen til å gå opp med andre prosjekter. I stedet er det Denis Villeneuve, mannen bak kvalitetsfilmer som Polytechnique, Prisoners, Sicario og Arrival som har vært sjefen bak kamera.

– Hvorfor er Denis Villeneuve den rette regissøren?

– Fordi han er kanadisk! Det var på tide, ler Ryan Gosling, som også er kanadisk.

– Det var en opplevelse å se ham under innspillingen, for han har slik respekt og ærbødighet for originalen, men virket aldri stresset av det. Han hadde en god visjon for denne filmen og brukte sin beundring som inspirasjon. Det var bemerkelsesverdig å se hvordan han navigerte seg gjennom dette farvannet for å lage filmen, sier Gosling.

Både Harrison Ford og Ryan Gosling er blant sine generasjoners største filmstjerner. Førstnevnte fra blant annet Star Wars– og Indiana Jones-filmene, sistnevnte fra blant annet Drive og La La Land. Bare Gosling har erfaring som regissør (Lost River i 2014), men begge kunne fore Denis Villeneuve med ideer under innspillingen av Blade Runner 2049.

– Ja, han var veldig samarbeidsvillig og interessert, selektivt interessert, i våre ideer. Noe av det jeg liker best med å lage film er problemløsing på selve dagen. Hva er den beste versjonen av dette? Hva er det vi kan gjøre som best artikulerer ideen bak denne scenen? Hvordan rettferdiggjør vi vår eksistens på dette settet? Det er en hard og komplisert jobb som gjøres best i selskap med folk som legger lista høyt for seg selv, er ambisiøse, fokuserte og detaljorienterte. Og morsomme å være sammen med, sier Harrison Ford og klapper Ryan Gosling på skulderen.

Blade Runner 2049 har Norgespremiere torsdag 5. oktober.