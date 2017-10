Robert Pattinson gjør karrierens beste rolle så langt i Good Time, en røff, tett og grovkornet thriller som utnytter New Yorks skarpe neonlys og dunkle bakgater til god effekt.

Brødrene Benny og Josh Safdie har laget en mørk krim-film som med rette er blitt sammenlignet med god, amerikansk 70-talls-film.

Frodige og harde personkarakteristikker, intens miljøskildring, gatesmart foto og et sensasjonelt godt soundtrack gjør Good Time til en godbit som må oppleves på kino.

Bildene i «Good Time» har en rå og usminket kvalitet. (Foto: Europafilm)

Vil befri broren fra fengsel

Pattinson spiller Connie, en småskurk i Queens, New York som gjennomfører et bankran sammen med sin mentalt tilbakestående lillebror Nick (co-regissør Benny Safdie).

Det hele går imidlertid i vasken. Broren blir arrestert, satt i fengsel og havner på sykehus etter en stygg voldshendelse.

Connie tror ikke broren vil tåle å sitte i fengsel og legger en slags plan for å få ham ut. Vi følger ham gjennom noen avgjørende timer gjennom byens lyssky miljøer, der problemene tårner seg opp.

Robert Pattinson om innspillingen: – Ingen kjente meg igjen!

Han ble kjent som den skjønne vampyrkjekkasen i Twilight-filmene, et stempel Pattinson har slitt med å bli kvitt. Vi har sett ham i noen lovende post-Twilight-roller, blant annet i to David Cronenberg-filmer, men i Good Time får han virkelig vist hva som bor i ham.

Connie er en forbryter med gode intensjoner. Han forsøker å gjennomføre et ran, og tar i bruk brutale virkemidler på sin ferd gjennom New York, men målet er å redde broren, som han elsker og har en stor ansvarsfølelse for.

Denne dualiteten gjenspeiles godt i Pattinsons spill, som er like intenst som det virker uanstrengt.

Connie (Robert Pattinson) og broren Nick (co-regissør Benny Safdie) gjennomfører et bankran i «Good Time». (Foto: Europafilm)

En rå og usminket kvalitet

Safdie-brødrene har brukt New Yorks bakgater for alt det er verdt. Fotografens linse er tett inntil figurene helt nede på gateplan. New Yorks harde overflater av asfalt og betong gir bildene en rå og usminket kvalitet.

Samtidig har Oneohtrix Point Never (som egentlig heter Daniel Lopatin) laget uvanlig lekker og stemningsfull filmmusikk, som pulserer sammen med bybildene.

Av og til er det som om den står i fare for å overdøve dialogen, som om musikken er vel så viktig i formidlingen av atmosfæren rundt figurene, noe den også er.

Good Time er en hardbarket krimfilm med godt spill, glimrende miljøskildring og en enkel, men effektiv historie som vekker interesse og engasjement.

Benny og Joshua Safdie får et velfortjent gjennombrudd med sin fjerde spillefilm, mens respekten for Robert Pattinson har stigende kurs.

Good Time er derfor en nesten profetisk tittel på denne filmen.