Desember nærmer seg. Julemarsipanen har ankommet butikkene og de mest rutinerte av oss har kanskje til og med begynt å tenke på julegavehandlingen. Og over hele verden har tusenvis av filmglade nerder begynt å glede seg til denne julas viktigste begivenhet – premieren på Star Wars: The Last Jedi.

Det er knyttet stor spenning til Mark Hamill sin rollefigur Luke Skywalker. I trailerne som er sluppet for filmen ser det ut til at Luke har blitt en svært annen fyr enn vi husker ham som i den originale Star Wars-trilogien.

I den første teaseren for filmen konstaterte Luke at «It’s time for the Jedi to end», og i de nye klippene av Luke og Rey på planeten Ahch-To virker han mørkere til sinns enn noensinne. Hva skjedde?

– Tuller du? Hva har gjort ham sånn? Jeg var fundamentalt uenig med alt Rian (Johnson, regissøren, red.anm.) bestemte for min rollefigur. Eller, det jeg selvfølgelig mente var at jeg var overrasket over alt han bestemte for min rollefigur, forteller Mark Hamill fleipete når NRK møter ham i London.

Mark Hamill sammen med Daisy Ridley og Rian Johnson på D23 EXPO 2017. (Foto: Jesse Grant / NTB Scanpix).

At den mest naive og optimistiske rollefiguren fra den originale trilogien skulle bli så mørk var ikke lett for skuespilleren.

– Man blir litt eiesyk over sin egen rollefigur og litt sånn “det hadde jeg aldri sagt”, eller “det ville jeg aldri ha gjort”.

Etter å ha jobbet med Rian Johnson og sett hvor dyktig han er, endret imidlertid Hamill standpunkt. Han mener regissøren har gjort en utrolig god jobb.

– Dette er så mye bedre enn at det bare er det samme gamle, der du tenker dette er noe du har sett før. “Nå er det Luke som er Obi-Wan, nå skal han ha rollen som Alec Guinness hadde”. Den virkelige utfordringen for disse filmene er å gi publikum det de forventer, action, eventyr og humor, men samtidig finne nye måter å utforske gamle temaer på, forklarer Hamill.

– Jeg stoler så dypt på Rian at jeg kom til et punkt der jeg tenkte at så lenge han var fornøyd så var jeg fornøyd, forteller han.

Carrie Fisher som Leia og Mark Hamill som Luke i Star Wars fra 1977. (Foto: Lucasfilm Ltd)

Føler seg heldig

Vi er på et lite, trangt hotellrom. Tolv journalister sitter skvist rundt et bord, alles ansikter vendt mot Mark Hamill.

Før den berømte skuespilleren kom inn i rommet var det uvanlig mye nervøs og spent energi rundt bordet. Selv om jobben til mange av disse journalistene består av å reise rundt og intervjue stjerner, er det ikke hver dag de møter skuespillere som har gjort en så ikonisk rolle som Hamills Luke Skywalker.

Folka i rommet er fans. Den britiske journalisten ved siden av meg har på seg Jedi-ringen sin for anledningen. Han håper han får tatt Hamill i hånda i løpet av intervjuet. Tankene mine går til Star Wars-T-skjortene hjemme i skapet. Jeg følte det ville bli litt uprofesjonelt med en av dem akkurat i dag. Det må jo være merkelig å bli intervjuet av noen som har fjeset ditt på kassa.

– Look at you guys smiling up at me!

Jeg har akkurat spurt Hamill om hvordan det er å være en del av et fenomen som har betydd så mye for så mange, og Hamill slenger våre egne fjes tilbake til oss som svar.

– Sånt skjer ikke i mitt vanlige liv, jeg klarer ikke å få oppmerksomheten til barna mine en gang! Så det har vært utrolig gøy å være en del av Star Wars, jeg kan ikke tro hvor mye jeg koser meg med det.

Han forteller at han synes det er fantastisk at filmene har påvirket livet til så mange.

– Enten det er at Star War-filmene fikk dem gjennom foreldrenes skilsmisse, eller da søsteren døde av kreft. At noen møtte kona si i køen for The Empire Strikes Back og at de nå har en sønn som heter Luke. Det er rørende.

Hamill sier han ofte blir spurt om det er irriterende å tenke på at han bare vil bli husket for én rolle (eller to, stemmen til the Joker), men det kaster han bare fra seg.

– For en som aldri forventet å bli husket for noe er dette vinn-vinn. Jeg er utrolig heldig som blir assosiert med noe som gjør folk så glade. Når du går rundt på conventions og ser den uhemma lidenskapen folk har for Star Wars blir man rørt.

Det var ikke manko på Star Wars-fans da Filmpolitiet besøkte Comic-Con i San Diego for noen år tilbake. (Foto: Marte Hedenstad, NRK P3).

Luke kunne ha vært en kvinne

Og han har jo rett, Hamill. Folk har virkelig et lidenskapelig forhold til Star Wars. I år kunne vi feire 40 år siden eventyret startet 25. mai 1977, og fanskaren har aldri vært større.

Fire tiår med Star Wars gjør unektelig denne åttende filmen i sagaen spesiell. Men Star Wars: The Last Jedi er også den siste filmen vi får se Carrie Fisher i rollen som Leia Organa.

Da Fisher brått gikk bort i desember i fjor sørget Star Wars-fans over hele verden over tapet av en av filmhistoriens aller råeste damer. Nå har Daisy Ridley tatt over stafettpinnen for Carrie som Star Wars-heltinne, samtidig som hun også har arvet hovedrolleplassen fra Hamill.

Ridley er den første kvinnelige hovedrollen i Star Wars-sagaen, men det er ikke en ny idé. På et tidspunkt skulle faktisk hovedrollen i Star Wars være en kvinne.

– Jeg så en tidlig konseptillustrasjon av Ralph McQuarrie, der Obi-Wan og Han Solo var én figur, en tidligere Jedi-ridder som hadde blitt smugler. Og i forgrunnen med lyssabelen sto en ung tenåringsjente. Så en kvinne i hovedrollen var ikke noe nytt konsept for Star Wars da The Force Awakens kom, forteller Hamill.

Det var i ett av de første utkastene for Star Wars: A New Hope at “Luke Starkiller” ble til en kvinne. Men før filmen gikk i produksjon hadde George Lucas ombestemt seg igjen, og Mark Hamill ble Luke Skywalker. Til gjengjeld fikk vi prinsesse Leia, en tøff og handlekraftig heltinne.

– Hun krøp ikke sammen og ba om å bli reddet, Leia var beinhard! Carrie var en pioner på 70-tallet, spesielt med tanke på å få oss andre til å se ut som treskaller. Der kom vi for å redde henne, men hun skjønner hvilke idioter vi er og sabler oss ned. Gi meg den pistolen! Kaller du dette en plan, gjengir Hamill entusiastisk.

På dette utsiktsbildet over Mos Eisley fra 1975 er Luke fortsatt en jente. (Foto: Ralph McQuarrie. Kilde: starwars.com).

Ble transportert til en annen verden

Daisy Ridleys Rey brukte mesteparten av The Force Awakens på å lete etter Luke Skywalker. Da hun omsider fant ham fikk vi ikke høre så mye som et kny fra Hamill før rulleteksten gikk over lerretet. I The Last Jedi får han imidlertid mer skjermtid.

Luke og Rey befinner seg på planeten Ahch-To som er nesten fullstendig dekket av hav, med bare noen små øyer spredt omkring.

Innspillingen er gjort på øya Skellig Michael utenfor Irland, som har et distinkt, vilt utseende. Hamill forteller at de spesielle omgivelsene gjorde at det ikke var noe problem for ham å sette seg inn i Star Wars-universet igjen.

Skellig minnet Hamill om de første scenene han filmet på den originale filmen, i ørkenen i Tunisia med Sir Alec Guinness, Anthony Daniels og Kenny Baker.

– Vi var ute på saltområdene som er 360 grader med horisont fordi ingenting gror der. Og mellom tagningene, hvis jeg snudde meg vekk og hadde crewet i ryggen, kunne jeg se utover et utenomjordisk terreng. Med robotene ved min side, den svevende bilen på stativet og kostymet, var det veldig enkelt å la seg transportere og virkelig føle at man var i en galakse langt, langt borte. Det ga meg gåsehud, men den følelsen fikk jeg aldri igjen, før nå.

Rey og Luke på Ahch-To i Star Wars: The Last Jedi.

(Foto: The Walt Disney Company Nordic)

– Jeg står på toppen av Skellig, litt for meg selv, like før solnedgang og ser de forrevne steinene som kommer opp, og da fikk jeg den samme følelsen. Herregud, det var som å være i en annen verden.

Hamill virker nesten trollbundet av stedet når han forteller. Og da gjenstår det bare å se om også publikum vil seg transportere til en galakse langt, langt borte når The Last Jedi kommer i desember.

Det er oppbruddsstemning på det lille hotellrommet. Disneys PR-ansvarlig forklarer at vi er på overtid og at Mark må ha pause nå.

Men omringet av fans som han er klarer ikke Hamill å rive seg løs. Han fortsetter praten med journalisten som ikke fikk tid til spørsmålet sitt og stiller seg villig opp for å ta selfier med journalistene. Den britiske sidemannen min får vist frem Jedi-ringen sin.

Nei, faen ta den profesjonaliteten altså.

– Mark, kan vi ta et bilde?

– Ja, selvfølgelig! Hvor er du fra? Ah, Norge? Finse! Finse! Der har jeg vært.