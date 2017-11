Den generiske tittelen American Assassin er en pekepinn på filmens innhold. Dette er nemlig en streit og standarisert agent-thriller, som kunne ha vært tilpasset hvem som helst, det være seg en James Bond eller Jason Bourne.

I stedet handler det om en mann drevet av hevnlyst etter et tidsriktig terrorangrep. Denne motivasjonen er det eneste som ligner noe nytt i filmen, som er basert på en roman av Vince Flynn.

Regissør Michael Cuesta har skapt en intens thriller ut av kildematerialet, som smeller hardt når det skytes og slåsses, men som også forteller en altfor enkel og rettlinjet historie som ikke evner å overraske.

Michael Keaton spiller den tøffe CIA-agenten Hurley i «American Assassin». (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS)

Leter etter atombombekomponenter

Mitch Rapp (Dylan O’Brien) opplever en traumatisk tragedie. Senere blir han rekruttert av CIA etter et hevngjerrig forsøk på å drepe terrorister på egen hånd.

Han blir trent av beintøffe Hurley (Michael Keaton), som etter hvert tar Mitch og et team av andre agenter med til Europa for å finne ut hvem som stjeler komponenter som kan brukes til å sette sammen en atombombe.

Mitch oppdager at de jager Ghost (Taylor Kitsch), en farlig figur som det skal vise seg at Hurley kjenner godt fra før.

Anmeldelse: Stranger Things 2 tilfredsstiller fanhjertet

Åpningssekvensen signaliserer tydelig at filmen har tenkt å gå hardt til verks med skyting og blodsutgytelser. Dette er en voksen thriller med brutale virkemidler, noe som kler historien og sjangeren.

Historien har en forholdsvis mørk og dyster tone, noe regissør Cuesta gjennomfører godt. Den er også enklere enn den forsøker å late som. Det handler i bunn og grunn om «good guys» som er ute etter «bad guys», selv om det heldigvis viser seg at grensene er litt uklare.

Det som også taler mot filmen, er at figurenes motivasjoner i blant også virker uklare og svakt formidlet. Det er ikke så lett å tro på årsakene til at noen av figurene gjør som de gjør.

Charlotte Vega, Michael Keaton og Dylan O’Brien i «American Assassin». (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS)

Vanskelig å tro på figurene

Forholdet mellom Hurley og hans nye elev blir heller ikke utforsket i særlig grad, når terroristjakten først er påbegynt. Mitch Rapps vei fra terroristhatende vigilant til CIA-agent med autoritetsproblemer er litt for kjapt skildret i filmens første del.

Michael Keaton overbeviser oss om at Hurley virkelig er en tøff og iskald sjefsagent, men filmen utnytter ikke godt nok det potensialet som ligger i dynamikken mellom eleven og læremesteren.

Taylor Kitsch viser seg som en effektiv actionslemming i fysiske scener, men kommer til kort når figurens psykiske utfordringer kommer til overflaten. Ghost er dessuten utstyrt med en motivasjon bak sine handlinger som det er vanskelig å tro særlig mye på.

Anmeldelse: Happy Death Day er en skrekkfilm uten skrekk

American Assassin har noen actionscener som er godt utførte, med dyktig koreografert slåssing som virkelig fremstår som kamper om liv og død. Den har også flere skytesekvenser med en god energi og slagkraft.

Og så har den en finale som sliter kraftig på manusets troverdighet, men som i det minste har gitt effektmakerne på både bilde- og lydfronten muligheten til å skape noen virkelig kraftfulle uttrykk.

American Assassin er basert på en serie bøker, der den sekstende ble utgitt nå i høst, men det virker litt tvilsomt at dette blir en særlig langvarig serie av filmer. Denne typen thriller har vi nemlig sett så mange ganger før, at det blir litt skuffende når det viser seg at American Assassin har lite nytt å tilføre sjangeren.