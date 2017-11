Den legendariske actionstjerna Jackie Chan overrasker positivt i en mørkere rolle enn vi er vante til å se ham i. Regissør Martin Campbell (Casino Royale, The Mask of Zorro) bruker ham effektivt i en tett, intens thriller, basert på en britisk innenrikssituasjon som slett ikke virker fullstendig urealistisk.

The Foreigner tyr til noen actionknep som bikker filmen over i det litt mer fantasifulle sjangerlende, men den er hele tiden spennende og underholdende, med Jackie Chans hovedrolle som et uventet dramatisk høydepunkt.

Quan (Jackie Chan) og Hennessey (Pierce Brosnan) må ta en alvorsprat i «The Foreigner». (Foto: SF Studios)

Mister datter i terrorangrep

Restauranteieren Quan (Jackie Chan) mister datteren sin i et terrorangrep i London. Noen som kaller seg «det nye IRA» tar på seg skylden for udåden. Quan kontakter den nord-irske embetsmannen Liam Hennessey (Pierce Brosnan) for å få tips om hvem som kan stå bak, uten å lykkes.

Han reiser deretter til Belfast, sikker på å få svar, bare han bruker de riktige pressmidlene. Det viser seg nemlig at han har erfaring som spesialsoldat i Vietnamkrigen, og er kunnskapsrik når det gjelder bruk av både never, skytevåpen og bomber.

Filmen er basert på boka The Chinaman av Stephen Leather fra 1992, som manusforfatter David Marconi har oppdatert til 2017. Historien tar utgangspunkt i IRA-problematikk som det ikke er vanskelig å forestille seg kan blusse opp igjen.

Filmens terror skjer fordi det finnes nord-irske krefter som ønsker å gjenoppta den voldelige konflikten med britene. Situasjonen, slik den legges frem, virker slett ikke helt usannsynlig. Apparatet bak terroristene virker også som en troverdig fremstilling av hvordan en slik organisasjon muligens er bygget opp.

Dreven actionregissør

Quans handlinger i filmen er kanskje det som mest av alt fører filmen inn i et actionspor der realismen dempes en smule. Her får Jackie Chan god bruk for sine egenskaper som actionhelt. Det merkes at han begynner å dra på årene.

Stuntene er ikke så ville, lenger. Det trenger de heller ikke være i denne filmen, men Martin Campbell er en dreven actionregissør, og bruker Chan kløktig i flere harde scener der han får lov til å ha det vondt når han braker sammen med hardhendte IRA-menn.

Jackie Chans styrke har aldri vært dramatisk spill, men i The Foreigner spiller han godt og erfarent som en stillfaren mann som har mistet alt. Smerten Quan bærer på er lett å lese i Jackie Chans kroppsspråk og ansiktsmimikk. Det er en lavmælt og behersket rolle, bare avbrutt av de voldsomme actionscenene.

Pierce Brosnan er også effektiv i rollen som velmenende ex-IRA-medlem, som likevel har noe tvetydig over seg, noe som gjør figuren tvilsom. The Foreigner er en godt sammenskrudd thriller, preget av veteraner som har dratt nytte av sin samlede erfaring.