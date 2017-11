Wyomings ugjestmilde og avsidesliggende fjellområder er bakteppet for manusforfatter og regissør Taylor Sheridans nye film.

Wind River er en iskald og beintøff thriller, der de barske omgivelsene bidrar til å skape dramatikken. Her ute nytter det ikke med fintfølende nyanser. Her gjelder den sterkestes rett, og det er omtrent snakk om å drepe eller bli drept.

Jeremy Renner spiller godt som hardbarket og stillfaren jeger, mens Elizabeth Olsen er frisk i rollen som besøkende FBI-agent.

Wind River er ikke helt fri for problemer, men er forbilledlig spesifikk i sine miljøbeskrivelser og personkarakteristikker. Det gjør at filmen holder seg spennende og interessant gjennom hele spilletiden.

FBI-agenten Jane (Elizabeth Olsen) og den lokale sheriffen Ben (Graham Greene) i «Wind River». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Finner liket av voldtatt jente

Jegeren Cory Lambert (Jeremy Renner) jobber for naturoppsynet i Wyoming. Langt ute i skogen i indianerreservatet Wind River finner han liket av ei voldtatt jente fra lokalmiljøet. Hun har åpenbart rømt fra noe, tynt kledd og barbeint, og frosset i hjel.

FBI-agenten Jane Banner (Elizabeth Olsen) blir tilkalt for å bistå det lokale politiet. Hun ber om Corys hjelp til å finne spor etter hva som har skjedd. Hun vet ikke at han mistet sin egen datter under lignende omstendigheter noen år tidligere.

Anmeldelse: Juleblod er en skrekkelig kjedelig skrekkfilm

Sheridans manus og regi beskriver godt forholdene rundt hovedpersonene. Det blir raskt etablert at vi befinner oss i et miljø preget av økonomisk motgang og dårlige utsikter, med alt det negative det fører med seg, spesielt for reservatets indianere.

Figurene vi møter er skrudd sammen for å takle en hard hverdag. Det er med på å forklare Corys tankegang. Han deltar ikke i etterforskningen for å sette noen i fengsel. Det har han nemlig lovet den døde jentas far.

Det blir et tydelig sprik mellom hans og FBI-etterforskerens arbeidsmål og metoder, noe som skaper gode kontraster i historien. Selv om Jane Banner åpenbart er ute av sitt vante element, er hun imidlertid oppegående nok til å forstå hvordan de lokale tenker.

FBI-agenten Jane (Elizabeth Olsen) havner i en farlig situasjon i «Wind River». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Visse elementer skurrer

Filmen har noen problemer, blant annet med været. Det skifter vilkårlig mellom snøstorm og strålende sol. Det blir riktignok forsøksvis forklart, uten at det virker helt overbevisende. Det er lett å mistenke at man her har måttet jobbe dialogen rundt værforholdene de faktisk hadde under innspillingen.

En annen ting som skurrer er noen brutale hendelser som forbigås i stillhet. Figurene anerkjenner i hvert fall ikke at noe dramatisk nettopp har skjedd. Blant annet forsvinner en sentral figur ut av handlingen uten å nevnes med ett ord etterpå.

Et tredje problem er at en av filmens slemme figurer overspilles kraftig, åpenbart for å gjøre ham så usmakelig og usympatisk som mulig, for å bearbeide publikums holdninger til senere utviklinger, men det virker litt krampaktig hvordan Taylor Sheridan forsøker å rettferdiggjøre Corys handlinger.

Jane Banners valg mot slutten virker også som en plutselig moralsk kollaps fra en FBI-agent som ellers har holdt seg strengt til sin arbeidskodeks.

Anmeldelse: Eventyrlig fantasi og galskap i Katteprinsen

Wind River har et intenst, voldsomt og ubehagelig klimaks, noe som virker som en passende forlengelse av en vond historie som skal være inspirert av virkelige hendelser.

Selv om visse elementer skurrer, er Wind River en solid og severdig thriller. Den har gode miljøskildringer i frosne, harde omgivelser. Jeremy Renner og Elizabeth Olsen imponerer med behersket spill i roller som lett kunne vært overdrevet, slik som en av filmens slemme figurer faktisk blir.

Taylor Sheridan stiller noen vanskelige moralske spørsmål, der svarene er preget av at handlingen utspiller seg i en særdeles våpenglad nasjon.