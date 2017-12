2018: Spillene vi gleder oss til

Ja, jeg vet at det er en stor mulighet for at The Last of Us Part II ikke kommer i 2018, men jeg kan ikke miste håpet! Jeg krysser fingrene så intenst for at spillet kommer på tampen av året at jeg nesten får blåmerker.

The Last of Us var den beste historien jeg hadde spilt da det kom i 2013. Det er et av mine favorittspill gjennom tidene nettopp på grunn av sin engasjerende historie og interessante og komplekse rollefigurer.

Fire og et halvt år senere er det fortsatt en fortelling som går innpå meg når jeg tenker på den. Hva skjedde med Joel og Ellie? Jeg er så utrolig spent på fortsettelsen.

Trailerne for spillet ser unektelig bra ut og setter stemningen umiddelbart. Vi ser at Ellie har blitt eldre, men om Joel egentlig er i live eller ikke forblir noe usikkert. Og har Ellie fått vite om hva Joel ofret for å redde livet hennes? Hva synes hun om det? Spørsmålene er mange, og jeg håper virkelig vi får svarene innen 2018 er omme.

Lansering: Ikke annonsert

Plattform: PS4