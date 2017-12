Counter-Strikes fødsel

På papiret studerte den unge kanadisk-vietnamesiske Minh «Gooseman» Le informatikk på Simon Fraser University i Vancouver i 1999. Mye av tiden hans ble likevel brukt til programmering og modifisering av spill.

Hva er en “mod”? Ordet “mod” er en forkortelse for “modifikasjon”, og er kort fortalt en slags remix av et spill. En mod tar som regel utgangspunkt i spillmotoren til et eksisterende spill, men forandrer ting slik at opplevelsen forandres.

Det finnes forskjellige typer mods. Enkelte forandrer spillmekanikken, noen legger til ekstra innhold i eksisterende spill, noen forandrer det visuelle av rent kosmetiske grunner, mens andre har som formål å fikse teknisk rusk og småfeil.

Counter-Strike er en såkalt “total konvertering”. I en slik type modifisering er såpass mange forandringer gjort at resultatet må betegnes som et helt nytt spill.

Andre kjente spill som i utgangspunktet startet som modder inkluderer: Day Z, DotA 2, Team Fortress, Gary’s Mod og Black Mesa.

Le hadde forelsket seg i spill og datamaskiner i sjuårsalderen, og hadde utviklet en spesiell forkjærlighet for skytespill. Da han startet på universitetet hadde han lagt ned mangfoldige timer i de actiondrevne klassikerne Doom, Duke Nukem 3D og Quake, men hadde begynt å savne et mer realistisk alternativ i sjangeren.

For å bøte på dette bestemte han seg for å lage spill selv. I 1996 lagde han en «mod» til spillet Quake, kalt Navy SEALs, og året etter var han med på å utvikle en mod til Quake 2 kalt Action Quake 2. Under arbeidet med det sistnevnte prosjektet – som for øvrig blir betegnet som Counter-Strikes åndelige forgjenger – møtte Le en ung amerikaner ved navn Jess Cliffe. De to stiftet raskt et partnerskap.

Da selskapet Valve slapp spillet Half-Life i 1998, fant Le og Cliffe det de så etter. Ikke bare var Half-Life noe nytt og spennende – men grafikken og settingen i spillet var realistisk nok til å gjennomføre spillet de så for seg: Et realistisk skytespill, som oppfordret til samarbeid og taktisk tenking. Her skulle det moddes!

Den første versjonen av Counter-Strike ble lansert en sommerdag i 1999. Spillet hadde fire tilgjengelige spillbrett, ni våpen, og det eneste oppdraget var å sette fri gisler. Ifølge Le var ikke mottakelsen overveldende, men samtidig god nok til at de to unge programmererne bestemte seg for å videreutvikle konseptet.

Versjon to fikk litt bedre respons.

Versjon tre fikk enda bedre respons, og Le begynte å mistenke at de var på sporet av noe.

Da versjon fire ble sluppet, ringte Valve.

Spillselskapet så potensiale i den populære moden, og de ville ha Le og Cliffe med på laget. Duoen takket ja, og i 2000 ble den første kommersielle utgaven av Counter-Strike lagt ut for salg. Suksessen var et faktum.