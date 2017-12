Ikke mange oppfølgere kan skryte av å være bedre enn eneren. Gudfaren del 2, Terminator 2: Judgment Day, Aliens, Star Wars – Episode V: Imperiet slår tilbake og Toy Story 2 er blant filmene som enkelte mener var bedre enn originalene.

Nå kan jaggu Paddington 2 føye seg inn i den pene rekka, for den tar alt som var morsomt og sjarmerende ved den første filmen og viderefører det i en enda bedre og mer spennende historie.

Regissør Paul King imponerer med en visuell fortellerglede som stadig overrasker med oppfinnsomme og fantasifulle påfunn. Paddington 2 er en strålende familiefilm med en gledelig god evne til å more og underholde.

Hugh Grant spiller den falmede skuespilleren Felix Bakken (med norsk stemme av Kåre Conradi) i «Paddington 2». (Foto: SF Studios)

Havner i fengsel for tyveri

Den lille, lodne bjørnen Paddington bor stadig hos familien Brun i London, men roter seg opp i trøbbel når han urettmessig dømmes til ti års fengsel for å ha stjålet en utbrettbok fra en antikvitetsbutikk (noe som fortoner seg som vel strengt, men det understreker i hvert fall det dramatiske i situasjonen).

Filmen avslører tidlig at det er den falmede skuespilleren Felix Bakken (Hugh Grant) som står bak, på jakt etter en skatt som boka visstnok skal vise vei til. Paddington, hans medfanger og familien Brun må finne ut hvordan de kan stoppe Bakkens planer og dermed renvaske Paddingtons navn.

Både Paddington 2 og forgjengeren minner i stil og tone om de to Stuart Little-filmene fra 1999 og 2002. Begge filmseriene er basert på bøker fra 1950-tallet om familier som adopterer snakkende dyr. Begge har den samme miksen av moro og spenning tilpasset et ungt publikum, samtidig som det slett ikke er kjedsommelig for voksne.

Det er noe tidløst over forfatter Michael Bonds univers, slik det fremstår i Paddington-filmene, som gjør at de overskrider generasjonskløftene. Dette er varm underholdning for barn i alle aldre, med et fint budskap om hva man kan utrette med stå-på-vilje og en positiv innstilling.

Hugh Bonneville, Samuel Joslin, Sally Hawkins, Julie Walters og Madeleine Harris spiller familien Brun i «Paddington 2». (Foto: SF Studios)

Full valuta for pengene

Regissør Paul King fyller filmen full av spreke måter å fortelle historien på. I en sekvens flyr vi inn i en utbrettsbok. I en annen er vi plutselig inne i en modell av fengselet. I en tredje drømmer Paddington seg vekk fra cella til skogen han kom fra. Og i rulleteksten får vi plutselig et stort musikalnummer.

Alt er storslagent og fargesprakende og fremstår som en dyr produksjon som er fast bestemt på å gi publikum full valuta for pengene.

Hugh Grant, Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent og Hugh Bonneville er blant de som sikrer kvaliteten med godt skuespill, mens Paddington selv er et resultat av førsteklasses animasjon.

Alle er dyktig dubbet til norsk, spesielt godt av Benjamin Helstad som Paddington og Kåre Conradi som den sleipe Felix Bakken.

Historien tar stadig nye vendinger, der den veksler mellom tro, tvil, hjertevarme og savn. Man aner konturene av en mer uskyldig tid, selv om filmen er satt i vårt eget kaotiske miljø.

Det spennende klimakset har klare paralleller til Wallace og Gromit – Robotbuksene, bare i en mye større skala, og gir publikum flere anledninger til å rope hurra for spektakulære situasjoner med en elskelig bjørn i fokus.

I en rettferdig verden fortjener Paddington 2 å bli en kjempesuksess, for dette er en av årets beste barnefilmer!