The Party er en bitende farse om et middagsselskap som går til helvete på grunn av noen overraskende avsløringer som veksler mellom å være morsomme, triste og underholdende.

Historien utspilles som om den var basert på et teaterstykke, men er originalskrevet for film av regissør Sally Potter (Orlando, The Man Who Cried, Rage).

Kristin Scott-Thomas spiller den nyslåtte skyggeministeren i Sally Potters «The Party». (Foto: AS Fidalgo)

Sjokkerende kunngjøringer

Flere partier virker riktignok i overkant teatralske, noen historietråder krever litt mye «suspension of disbelief», altså at man legger vekk vantro og skepsis, samt at bilder i sort/hvitt er et mer «artsy» valg enn filmen strengt tatt trenger.

Saftig dialog i en tett historie fortalt i et halsbrekkende tempo gjør likevel The Party ved til et fyrverkeri av en film i flere sekvenser.

Janet (Kristin Scott-Thomas) inviterer venner for å feire at hun har fått en ministerpost i det britiske skyggekabinettet (en gruppe av utvalgte talspersoner fra den ledende del av opposisjonen).

Til stede er ektemannen Bill (Timothy Spall), finansmannen Tom (Cillian Murphy), amerikanske April (Patricia Clarkson) og kjæresten Gottfried (Bruno Ganz), samt det lesbiske paret Martha (Cherry Jones) og Jinny (Emily Mortimer).

Ganske snart sjokkerer Bill dem med en kunngjøring, og det skal vise seg at det ikke er den eneste hemmeligheten som rulles opp denne kvelden.

Cillian Murphy spiller finansmannen Tom, som stiller bevæpnet til festen i «The Party». (Foto: AS Fidalgo)

Nok en overraskelse på lur

Åpningsbildet gir en interessant pekepinn på hva som skal skje, men når vi til slutt får en payoff, makter det likevel å overraske på en måte som gleder og pirrer og setter alt vi har sett i mellomtiden i et annerledes lys.

Og det som skjer i mellomtiden dreier seg både om kjærlighet, sjalusi og livsfilosofi fremtvunget av spesielle omstendigheter.

Det er kanskje ikke fryktelig sannsynlig at alle disse hemmelighetene kommer til overflaten på en og samme tid, og ikke alle virker like troverdige, men det resulterer i alle fall i en spenstig historie der den ene krisen tar over for den andre mot et klimaks som altså har nok en overraskelse på lur.

Sally Potter har samlet et imponerende sterkt ensemble som er med på å kvalitetssikre filmen.

Timothy Spall spiller med fatalistisk sørgmodighet, Cillian Murphy tilfører nerve og usikkerhet, Bruno Ganz leverer avvæpnende sjarme, mens Kristin Scott-Thomas spiller figuren med størst spennvidde. Janet starter nemlig kraftfullt på topp, men ender opp i motsatt ende av skalaen.

The Party krever at publikum godtar litt mange elementer på samme tid, men belønner med svart humor, høydramatiske konfrontasjoner og noen genuint overraskende vendinger.