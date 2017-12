2018: Seriene vi gleder oss til

Babylon Berlin

Babylon Berlin tar oss med til den tyske storbyen i perioden 1929 til 1934. (Foto: Sky Deutschland, Frédéric Batier)

En av filmhistoriens klassiske dokumentarfilmer er Berlin, en storbysymfoni fra 1927. Den viser i sort-hvitt fram den tyske metropolens fasader og hverdagsliv, Babylon Berlin inviterer oss inn i den samme byens fargerike natteliv.

«Velkommen til Berlin, 1929» er overskriften, og ut fra traileren byr serien på drøy sex, sprudlende utesteder, nazister, russisk mafia og en krim noir som ser både deilig og syndefull ut.

Regissør Tom Tykwer (Run Lola Run, Sense 8) er blant serieskaperne på dette friske periodedramaet som er basert på forfatteren Volker Kutschers pågående bokserie om etterforskeren Gereon Rath.

Bøkene kombinerer stemninger og motiver fra den amerikanske hardkokte detektivstilen med det gyldne 20-tallets Berlin – som var en pulserende storby i stor omveltning og plassert i hjertet av de kontrastene og konfliktene som noen år senere skulle rive Europa i stykker.

Her skapes forventningene våre både av tidsepoken, den lekre visuelle stilen, musikken og krim-vinkelen. Vi drømmer om kuriøse historiske detaljer og saftige miljøskildringer.

ANMELDELSE: The Crown S02 – Fremdeles min tekopp

Babylon Berlin har ikke fått noen premieredato, men kommer på NRK i løpet av 2018.

Castle Rock

Svenske Bill Skarsgård spiller klovnen Pennywise i It, han skal ikle seg en ny Stephen King-figur i Castle Rock. (Foto: SF Studios)

Stephen Kings navn og uhyggelig gode skaperverk har virkelig satt sin nostalgismak på amerikansk popkultur de siste årene.

Stranger Things er bortimot en eneste lang homage til den den lune skrekkmesteren. På kino har King bragt klovnefrykten til en ny generasjon med It. Og selv om vi i Filmpolitiet ikke likte The Dark Tower så godt, så spilte filmen inn det dobbelte av hva den kostet – bare på kino.

Litt som årstidene i Game of Thrones: Stephen King-sesongen har vart lenge nå, og vi er klar for mer.

ANMELDELSE: It – Denne filmen er et underholdende mareritt!

Castle Rock tar navnet sitt fra en fiktiv småby i staten Maine, USA som går igjen i Stephen Kings verden. Serien tar utgangspunkt i byen og kombinerer både rollefigurer, tema og mytologi fra flere av Kings elskede historier.

J. J. Abrams er produsent, sjangeren er selvfølgelig «overnaturlig thriller» og rollelisten er full av gode navn. Blant annet et par skuespillere som har gjort ikoniske jobber på andre Stephen King-filmatiseringer, deriblant Sissy Spacek fra Carrie og Bill Skarsgård som spiller Penywise i It.

Castle Rock har ikke fått noen premieredato, men teaseren fra produsentene i Hulu lover at den kommer i 2018.

The Handmaid’s Tale S02

Vi mener The Handmaid’s Tale var den beste serien i 2017.(Foto: Take Five/Hulu)

Den beste og viktigste TV-serien fra 2017 får ny sesong – selvfølgelig gleder vi oss.

Her har ikke Hulu tenkt å hvile på Emmy-suksessen fra 2017, og det er glimrende nyheter for alle oss som har blitt sugd inn i den dystre og intense framtidsfabelen fra Margaret Atwoods kloke hode.

Spenningstrådene fra sesong 1 er mange, varierte og gode, og noen av replikkene som kom på tampen av sesongen (spesielt den om uniformering) gjør at april nesten ikke kan komme fort nok.

ANMELDELSE: The Handmaid’s Tale – 2017s beste serie

The Handmaid’s Tale S02 har amerikansk premiere i april, og vil trolig vises på HBO Nordic i Norge.

Maniac

Emma Stone og Jonah Hill skal spille to av hovedrollene i Netflix-komedien Maniac som er basert på Espen P.A. Lervaags serie med samme navn. Her er det to stjernene i Superbad. (Foto: The Walt Disney Company Nordic)

Her er det mye kult! Serien er basert på den norske komiserien Maniac som ble laget av Espen P.A. Lervaag og Håkon Bast Mossige og hadde premiere på TV 2 i 2015.

ANMELDELSE: Maniac – glimter øyeblikksvis til med sjarm og varme

Vi får gjenforeningen av Jonah Hill og Emma Stona som ga oss den kuleste komedien i 2007 da de ledet an i den glimrende Superbad. Regien er ved dyktige Cary Fukunaga (Beast of No Nation og Emmy-vinner med True Detective) Og vi får døyvet Justin Theroux-abstinensene våre etter at han forsvant fra skjermen sammen med fantastiske The Leftovers i 2017.

Så ja, norskættet mørk Netflix-komedie med kule stjerner som handler om fantasiverdenene til to pasienter på en institusjon. Dette kan bli helt fantastisk gøy!

ANMELDELSE: Superbad – Noe av det morsomste fra 2007

Maniac har ikke fått noen premieredato, men er forventet å ha premiere på Netflix i 2018.

En natt

MyAnna Buring og Anders Baasmo Christiansen i Øystein Karlsens Oslo-serie En natt.(Foto: Viafilm AS, NFI)

Jeg er stor tilhenger av Øystein Karlsen og Kristopher Schaus fantastiske komiserie Dag.

Begeistringen var derfor stor da jeg oppdaget at de to hadde samarbeidet om en ny serie som heter En natt. Begeistringen økte da jeg fikk vite at Anders Baasmo Christiansen og MyAnna Buring skal spille hovedrollene. Og etter å ha sett smakebiter fra serien, så gleder jeg meg veldig til å oppleve denne dristige og velspilte dateskildringen fra hovedstaden.

Dette er en serie med en form utenom det vanlige. Handlingen foregår i sanntid og hele serien utspiller seg gjennom en natt i Oslo. Vi følger en blinddate mellom to mennesker, og får bli med på det som ligger an til å bli en innholdsrik reise inn i de små timer.

Serien er også spilt inn på engelsk, med en annen mannlig hovedrolle, så her satses det internasjonalt fra starten av.

ANMELDELSE: Dag S04 – En av Norges beste og viktigste komiserier

En natt har ikke fått noen premieredato, men vil trolig vises på NRK i løpet av våren 2018.

Atlanta S02

Darius (Keith Stanfield), Earn (Donald Glover) og Alfred «Paper Boi» (Brian Tyree Henry) i Atlanta sesong 1. (Foto: FOX, FX)

Donald Glover virker å være godt inne i en kreativ flytsone om dagen. Han skal spille Lando Calrissian i den kommende Solo: A Star Wars Story, han utvikler en animert Deadpool-serie for Fox og samme kanal har latt han og broren lage Atlanta – en av de beste seriene fra 2016.

Og da er det jo helt fantastiske nyheter at den stemningsfulle hip hop-dramedien vender tilbake med en ny sesong.

Glover, som selv spiller hovedrollen Earn, har et unikt og treffsikkert grep på situasjonene han setter opp for sine rollefigurer. Dette er morsomt, reflektert, vemodig og absurd på samme tid.

I Darius (Lakeith Stanfield ) har han skapt en rollefigur som rivaliserer selveste Kramer (Seinfeld) som morsommerkelig kamerat, og gjennom å bruke musikkarrieren til Paper Boi (Brian Tyree Henry) som spenningstråd så er potensialet til å krydre seriens lune hverdagsnerve med helsprø utflukter alltid til stede.

Vi har troen på at 2016s beste dramedie vil lykkes igjen.

ANMELDELSE: Atlanta S01 – Smart og stemningsfull hip hop-komedie

Atlanta har ikke fått noen premieredato, men er bekreftet fra FX at premieren blir i 2018. Serien vil trolig vises på FOX i Norge.

Altered Carbon

Altred Carbon er en påkostet Netflix-serie basert på en cyberpunkroman skrevet av R.K. Morgan i 2002. (Foto: Netflix)

En dystopisk cyberpunknoir med en smak av Blade Runner, som Netflix har øst penger på og som har suverene Miguel Sapochnik (flere av de beste episodene av Game of Thrones) som regissør på pilotepisoden.

Jo da, Altred Carbon har så definitivt mange aspekter som får det til å boble og bruse i seriehjertet.

Fallhøyden er selvsagt også stor. Og både Sapochnik (for vi glemmer ikke Iron Fist) og de enorme pengesekkene til Netflix har skuffet oss før (kremt kremt Marco Polo).

Men den lovende traileren har gitt oss troen på at dette vil bli snadder på skjermen. Historien er basert på Richard K. Morgans roman fra 2002, og tar for seg en drapsetterforskning i en framtid hvor mennesker ikke dør, men kan laste seg opp i nye kropper.

Joel Kinnaman (The Killing, House of Cards) leder an i rollen som etterforsker Takeshi Kovac i det som virker å bli en meget fengende framtidskrim.

ANMELDELSE: Blade Runner – Ett av filmhistoriens største mesterverk!

Altered Carbon har premiere på Netflix 2. februar

Westworld S02

Spørsmålene var mange på tampen av Westworld sesong 1. La fanteoriene begynne! (Foto: HBO Nordic)

På fanteorifronten er Westworld den store karamellen i 2018. Det er vel bare Game of Thrones og Star Wars som har klart å få oss like engasjert i sine «hva kan skje» og «hvordan henger det sammen» som det Jonathan Nolan og Lisa Joys sci-fi serie gjorde på høsten 2016.

Og vi gleder oss som unger til å vende tilbake til framtidens fornøyelsespark.

Slutten på sesong 1 åpnet opp nye verdener – bokstavelig talt – og her kommer nok både landskapet og selvbevisstheten til å fortsette utvidelsen mot nye horisonter.

Personlig ser jeg også fram til å høre hvilke moderne popklassikere som kommer til å lydlegge neste sesong. Og så er det jo ikke til å komme unna at jeg håper Ingrid Bolsø Berdals knalltøffe Armistice fortsetter sin humørfylte galskap i den nye sesongen.

ANMELDELSE: Westworld S01 – Hatten av for HBO

Westworld har planlagt premiere våren 2018 på HBO Nordic.

The Ballad of Buster Scruggs

Tim Blake Nelson (i midten), her fra O Brother, Where Art Thou?, skal spille Buster Scruggs. (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS)

Coen-brødrene har ved utallige anledninger vist, fra Millers Crossing via True Grit til O Brother, Where Art Thou? at de har et unikt godt grep om USAs krokete historie og de særdeles merkelige typene en kan finne der.

Når denne duoen da får lov til å lage en westernserie, så roper vi rett og slett yeehaw av pur lykke.

Topp 5: Coen-filmer

The Ballad of Buster Scruggs skal bli en antologiserie med seks kapitler hvor hver episode forteller sin egen historie. Det vi tror vi vet er at figuren Buster Scruggs skal være et slags lim mellom episodene. Og at Buster skal spilles av Tim Blake Nelson som var aldeles fantastisk som en av de tre Soggy Bottom Boys i O Brother, Where Art Thou? – og nå er det selvsagt helt lov å nynne på Man of Constant Sorrow for dem som har lyst til det.

Det er Netflix som har gitt Coen-brødrene klarsignal på serien. Blant skuespillerne finner vi James Franco og Tyne Daly. Musikken lages av brødrenes faste komponist Carter Burwell, og det er Joel og Ethan selv som har skrevet og regissert serien.

The Ballad of Buster Scruggs kommer på Netflix i løpet av 2018.

The Looming Tower

Jeff Daniels spiller en av hovedrollene i The Looming Tower. (Foto: Hulu, skjermdump)

The Looming Tower tar for seg bakgrunnen for terrorangrepet i New York den 11. september 2001 gjennom å ta for seg hva som lå til rette for et slikt angrep på USA og hvordan det kunne skje.

Serien er basert på den Pulitzer-vinnende boka The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11 fra 2006, og serien vier mye tid til forholdet mellom CIA og FBI og hvordan et dårlig samarbeidsklima mellom de to byråene gjorde stor skade for amerikansk etterretningsarbeid.

ANMELDELSE: Godless – Jeff Daniels er uhyggelig god

Her er det glitrende favorittskuespillere i intense møter, tegnestifter på kart, mørke parkeringskjellere og en eksplosiv blanding av politikk, religion og etterretning. Hvis alt klaffer i denne serien, noe vi har trua på, så vil den være en opplevelse for både spionserieelskere, historienerder og de politisk interesserte.

Terrorangrepet mot Verdens handelssenter i New York har preget verden i enorm grad siden 2001, og det å gi et bredt TV-publikum muligheten til å få større innsikt i den hendelsen, kan gjøre The Looming Tower til en av de mest fengslende og innflytelsesrike storseriene i 2018.

The Looming Tower har premiere på Amazon Prime 28. februar.