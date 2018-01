En kidnappingssak fra virkeligheten har blitt et solid drama fra regissør Ridley Scott. Utgangen er kanskje rimelig godt kjent for de som fulgte saken i 1973, men det vil likevel være spennende å følge spillet bak avisoverskriftene.

All The Money In The World skildrer både miljøet, personlighetene og tidskoloritten på en uanstrengt måte.

Historiens nerve bygger seg stadig opp, og selv om dramatikken i enkelte sekvenser åpenbart heller mot det oppdiktede og virkelighetsfjerne, er filmen vel verdt å se.

Kidnapperne ringer Gail (Michelle Williams) med Fletcher Chase (Mark Wahlberg) som tilhører i «All The Money In The World». (Foto: SF Studios)

Kidnappes i Roma

I 1973 blir tenåringen Paul Getty (Charlie Plummer) kidnappet i Roma. Kidnapperne krever svimlende 17 millioner dollar i løsepenger. Hans farfar er nemlig J. Paul Getty (Christopher Plummer), verdens rikeste mann.

16-åringens mor, Gail (Michelle Williams), oppdager imidlertid at svigerfaren nekter å betale noe som helst.

I stedet hyrer han etter hvert privatetterforskeren Fletcher Chase (Mark Wahlberg) for å finne barnebarnet. Kidnapperne truer nemlig med å sende biter av sitt offer hvis de ikke får utbetalt pengene.

Filmen introduserer oss for et Roma anno 1973 i sort/hvitt, før fargene gradvis tones inn gjennom Dariusz Wolskis smakfulle foto. Det skapes et inntrykk av Paul Getty som en fri og naiv sjel som nærmest flyter gjennom byen og livet, inntil han helt uventet tvinges inn i en passerende bil og fraktes sørover i landet.

Innledningsvis vekkes mistanken om at han har iscenesatt dette selv. Etter hvert som alvoret i situasjonen blir klart, kommer de troverdige reaksjonene. Spesielt gjelder dette hans mor, dyktig spilt av Michelle Williams, som effektivt formidler hvordan Gail takler utfordringen med en blanding av lammende frykt og besluttsomt mot.

Cinquanta (Romain Duris) med sitt kidnappingsoffer J. Paul Getty III (Charlie Plummer) i «All The Money In The World». (Foto: SF Studios)

Gjør redningsoperasjonen til en suksess

Møtet med J. Paul Getty er interessant, for han kan fremstå som vennlig og imøtekommende i det ene øyeblikket, for så å være iskald og kynisk i det neste.

Det er godt kjent hvordan Christopher Plummer tok over Kevin Spaceys rolle etter sistnevntes skandale, men det er umulig å se at filmen på noen som helst måte har tatt skade av den sene forandringen.

Plummer spiller rollen suverent med en veterans drevne kløkt, og gjør Ridley Scotts redningsoperasjon til en suksess, noe han har blitt belønnet med både Oscar- og Golden Globe-nominasjon for. Ingen savner Spacey her.

Christopher Plummer, Mark Wahlberg og Charlotte Beckett i en scene fra «All The Money In The World». (Foto: SF Studios)

All The Money In The World har åpenbart forandret på en hel del, blant annet lagt til noen situasjoner som ikke har skjedd. Spesielt lite troverdig blir det når moren først befinner seg i en skuddveksling, og senere i en katt-og-mus-lek i trange gater i en liten by.

Avrundingen tar seg også visse friheter med hva som skjedde når. Men dette er ikke uvanlig når historier basert på virkeligheten skal fortelles på film, og er med på å forsterke det tematiske og dramatiske i David Scarpas manus, basert på John Pearsons bok.

All The Money In The World er aldri kjedelig, men holder på oppmerksomheten hele veien, og er nok et bevis på at 80-åringen Ridley Scott ikke er ferdig med å lage vital underholdning for de store massene.