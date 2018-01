Det er nesten eit år sidan «La La Land» ved ein feil blei ropt opp som vinnaren av Oscar-prisen for Beste film, men som etter litt om og men blei delt ut til «Moonlight».

No er vi påan igjen.

Den 90. Oscar-utdelinga går av stabelen natt til måndag 4. mars og skal gjere stas på dei beste filmane frå 2017. I dag kunngjorde The Academy of Motion Picture Arts and Sciences kven som er nominert i dei totalt 24 kategoriane.

«The Shape of Water» er nominert i 13 av kategoriane, og står igjen som filmen med størst vinnarsjanse til årets Oscar-utdeling. Filmen tok også med seg to prisar under årets Golden Globe-utdeling, og kjem til Norge i februar.

«The Square» kan vinne

Den svenske filmen «The Square» er nominert i kategorien for beste framandspråklege film. Danske Claes Bang har hovudrolla i filmen der også Elisabeth Moss (kjend frå The Handmaid’s Tale) har ei birolle, medan norske Gunhild Enger var medansvarlig for castingarbeidet til filmen.

«The Square» er regissert av Ruben Östlund og vann også Gullpalme-prisen i fjor. I tillegg var den nominert i tilsvarande kategori under årets Golden Globes-utdeling, men fekk ikkje med seg pris heim då.

Det som mange ønska skulle bli Norge sitt Oscar-håp i år, Joachim Trier sin thriller «Thelma», nådde ikkje opp på kortlista til akademiet i kategorien beste framandspråklege film. Derimot var filmen kortlista i kategorien for beste filmmusikk, komponert av norske Ola Fløttum, men kom ikkje med på lista over dei nominerte.

I år som i fjor, er det talkshowvert og komikar Jimmy Kimmel som skal vere programleiar under utdelinga. Under programmet i fjor, harselerte han med president Donald Trump. Mange ventar liknande stikk i år.

Dei nominerte er:

Beste film

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Beste regissør

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Get Out

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

Guillermo del Toro, The Shape of Water

Beste kvinnelege hovudrolle

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

Beste mannelege hovudrolle

Timothée Chalamet, Call Me By Your Name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Danzel Washington, Roman J. Israel, Esq

Beste kvinnelege birolle

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Phantom Thread

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water

Beste mannelege birolle

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All The Money In The World

Sam Rockwell, Three Billboard Outside Ebbing, Missouri

Beste originalmanus

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billlboards Outside Ebbing, Missouri

Beste tilrettelagde manus (Adapted screenplay)

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound

Beste framandspråklege film

A Fantastic Woman – Chile

The Insult – Libanon

Loveless – Russland

On Body And Soul – Ungarn

The Square – Sverige

Beste animasjonsfilm

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Beste dokumentar

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Beste foto

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

Beste filmredigering

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste produksjonsdesign

Beatuy and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hours

Dunkirk

The Shape of Water

Beste kostymedesign

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

Beste originalmusikk

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste originalsong

«Mighty River», Mudbound

«Mystery Of Love», Call Me By Your Name

«Remember Me», Coco

«Stand Up For Something», Marshall

«This Is Me», The Greatest Showman

Beste visuelle effektar

Blade Runner 2049

Guardians Of The Galaxy: Vol. 2

Star Wars: The Last Jedi

Wars for the Planet of the Apes

Kong: Skull Island

Beste makeup og hår

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

Beste lydmiks

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Beste lydredigering

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Beste kortfilm

Dekalb Elementary

The Eleven O’clock

My Newphew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

Beste animerte kortfilm

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Beste kortdokumentar

Edith and Eddie

Heaven Is A Traffic Jam On The 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop