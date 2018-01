Det beste fra Golden Globe-løperen

Den 75. Golden Globe-utdelingen hedret Hollywood natt til mandag. Som vanlig troppet stjernene fra filmbransjen opp i sin fineste stas på den røde løperen før prisutdelingen.

Men i år var det et svartkledd Hollywood som spankulerte opp den røde løperen til The Beverly Hilton i Beverly Hills der prisutdelingen holdes, etter Time’s Up-kampanjen på forhånd hadde oppfordret stjernene til å kle seg i sort for å skape oppmerksomhet rundt seksuell trakassering.

Nesten samtlige av dem som gikk opp den røde løperen natt til mandag var derfor kledd i sort – med noen få unntak.

Her er ni høydepunkter fra den røde løperen!

Den kuleste «lille sorte»

Vi elsker Millie Bobby Brown som Eleven i Stranger Things. I sesong to av eventyrserien hadde Eleven en ganske så stilig makeover, men Millie Bobby Brown er enda kulere i virkeligheten. Bare uten superkrefter da, selvfølgelig.

14-åringen hadde i likhet med sine eldre kolleger kledd seg i svart for anledningen, og troppet opp i kveldens kuleste vri på den lille sorte.

Millie Bobby Brown på den røde løperen. (Foto: Mario Anzuoni, NTB Scanpix).

Kledde fløyelskjolen best

Det var en rekke skuespillere, både menn og kvinner, som troppet opp kledd i fløyel under nattens prisutdeling. Men Viola Davies var den som så absolutt best ut drapert i det nydelige stoffet.

How to Get Away With Murder-skuespilleren så helt smashing ut!

Viola Davis på den røde løperen før Golden Globe-utdelingen. (Foto: Frederick M. Brown, NTB Scanpix).

Slo oss i bakken med utringningen

Hvor gammel er Catherine Zeta-Jones nå egentlig? Ikke for gammel for en dyp utringning i hvert fall! Skuespilleren som var aktuell i serien Feud i 2017 hadde den absolutt dypeste utringningen under nattens prisutdeling.

Pulling it off, Zeta-Jones! Pulling it off.

Catherine Zeta-Jones strålte på den røde løperen. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni, NTB Scanpix).

Den stiligste dressen

Sorry til alle de flotte mennene i fine dresser, men det var en kvinne som hadde den stiligste dressen på Golden Globe i år. Claire Foy ankom den røde løperen i sort dress og glattkjemmet hår, og så fullstendig fabelaktig ut.

Usikker på om dronninga av England ville godkjent dress uten skjorte under, men det gjør absolutt vi!

Claire Foy hadde helt klart kveldens stiligste dress. (Foto: Frederick M. Brown, NTB Scanpix).

Spankulerte i den råeste buksekjolen

Buksekjole kan være ganske så flott og det var flere stjerner som hadde pynta seg i plagget for anledningen, men den fineste var det Alison Brie som hadde.

GLOW og The Post-skuespilleren spankulerte opp den røde løperen med en kjole som hadde en høy splitt som viste buksebenet under. Stilig!

Alison Brie var en av flere med buksekjole under Golden Globe-utdelingen. (Foto: Frazer Harrison, NTB Scanpix).

Det lengste slepet

Reality-stjernen og modellen Kendall Jenner glimtet til med det desidert lengste slepet under nattens prisutdeling. Vi er imponert over at hun orker å drasse med seg så mye stoff, det må jo være tungt! Men flott var det uansett da hun draperte slepet langs den røde løperen.

Kendall Jenner med kveldens lengste slep. (Foto: Jordan Strauss, NTB Scanpix).

Det nydeligste paret

Det er lite som er så flott på den røde løperen som en velkledd og tilsynelatende forelsket par. Skuespiller Pauletta Washington og Denzel Washington har vært gift i snart 35 år (!) og stråler fortsatt sammen.

Det der er ekteskapsgoals for å si det forsiktig, og ekteparet slo lett andre par som Justin Timberlake og Jessica Biel i bakken.

Denzel Washington og Pauletta Washington strålte sammen. (Foto: Jordan Strauss, NTB Scanpix).

Beste skjegg

Ewan McGregor hadde kveldens beste skjegg. Ferdig snakka. Skuespilleren hadde også kledd seg i helsvart til støtte for Time’s Up-kampanjen, noe han også understreket med Time’s Up-pinsen mange av stjernene hadde på seg for anledningen.

Ewan McGregor har hatt skjegg i flere år, og holder det upåklagelig velstelt. REUTERS/Mario Anzuoni

Største «fuck Time’s Up»

Enten har Blanca Blanco bodd under en stein den siste uken og rett og slett ikke fått med seg oppfordringen om å kle seg i svart, eller så er denne røde kreasjonen med skyhøy split et statement i seg selv.