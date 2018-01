Som under Emmy-utdelingen i høst var det The Handmaid’s Tale og Big Little Lies som dominerte da TV-serieprisene ble delt ut under den 75. Golden Globe-utdelingen.

De fikk også selskap av den sprudlende komiserien The Marvelous Mrs. Maisel , og sammen gjorde de tre seriene storeslem på TV-fronten.

Dette er tre serier som alle frontes av veldig gode og velskrevne kvinneroller. Og i tillegg til at seriene vant i sine respektive kategorier, vant også de tre hovedrolleinnehaverne hver sin pris.

Big Little Lies vant hele fire priser. I tillegg til prisen for beste miniserie, vant Nicole Kidman for beste kvinnelige hovedrolle, Laura Dern vant for beste kvinnelige birolle og svenske Alexander Skarsgård vant for beste mannlige birolle.

Rachel Brosnahan med sin Golden Globe for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie. (Foto: NTBScanpix, REUTERS/Lucy Nicholson)

Dobbeltseier til The Marvelous Mrs. Maisel

En meget gledelig overraskelse var at prisen for beste komiserie gikk til den sprudlende og visuelt elegante The Marvelous Mrs. Maisel, som vi i Filmpolitiet mente var en av de aller beste seriene fra 2017.

Og Rachel Brosnahan vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie for sitt energiske og vittige portrett av Miriam “Midge” Maisel som går fra kone til komiker i 50-tallets New York.

Elisabeth Moss var blant kveldens store vinnere da The Handmaid’s Tale vant prisen for beste dramaserie og Moss vant prisen for sin hovedrolle som June Osborne/Offred. (Foto: NTBscanpix, Jordan Strauss/Invision/AP)

The Handmaid’s Tale gjentok Emmy-dobbelen

I likhet med Big Little Lies gjentok The Handmaid’s Tale den imponerende Emmy-bragden det var å vinne både for beste dramaserie og beste hovedrolle i en dramaserie.

Den kritikerroste serien, basert på Margaret Atwoods roman, tok hjem dramaprisen i sterk konkurranse med blant annet Game of Thrones, Stranger Things og The Crown.

Historien om June Osborne/Offred som blir sexslave hos et barnløst ektepar i en dystopisk framtidsvisjon, var fjorårets beste serie for oss i Filmpolitiet, og det var meget fortjent av Elisabeth Moss vant prisen for denne meget sterke rolleprestasjonen.

Aziz Ansari, her flankert av to av Westeros største beskyttere, vant prisen for beste mannlige hovedrolle i en komiserie for rollen som Dev i Master of None. (Foto: NTBScanpix, Jordan Strauss/Invision/AP)

Aziz Ansari fikk pris for Master of None

Aziz Ansari hadde også en god kveld. Han vant prisen for beste mannlige hovedrolle i en komiserie for sin rolle som Dev i Master of None.

Beste mannlige hovedrolle i en dramaserie gikk til Sterling K. Brown for hans finstemte rollefigur Randall Pearson i This Is Us. I Miniseriekategorien var det Ewan McGregor som tok hjem hovedrolleprisen for sin dobbeltrolle som tvillingene Emmit og Raymond Stussy i den tredje Fargo-sesongen.

Og selv om vi hadde håp om at Kyle MacLachlan skulle vinne sistnevnte for sin herlige trippelrolle i Twin Peaks, så må vi si at Golden Globe leverte velfortjente priser over hele seriefjølen.