Gerard Butler strammer musklene og barker sammen med hardhauser som 50 Cent (Curtis James Jackson III) og Pablo Schreiber i den røffe og gatesmarte ransfilmen Den of Thieves.

Men mellom disse skyteglade muskelbuntene er det talentfulle O’Shea Jackson Jr. som er filmens store høydepunkt, som den sympatiske bartenderen/fluktsjåføren Donnie.

Jackson Jr. gir filmen litt sårt tiltrengt hjerte og hjerne, og det er mulig å skimte omrisset av en ganske raffinert mestertyvhistorie inne i filmens tykke testosterontåke. Men regissør Christian Gudegast er litt for raus med hintene, litt for dårlig med rollefigurene og litt for glad i overdrevne actionsekvenser til at Den of Thieves når opp blant de smarteste og kuleste filmene i «heist»-sjangeren.

Curtis James Jackson III, også kjent som 50 Cent, er en av muskelbuntene som plaffe løs i LAs gater i Den of Thieves. (Foto: SF Studios)

Politi og røver i ranshovedstaden LA

Et ran av en pengetransport går aldeles skeis da flukten ender med flere døde vakter og politifolk.

Det blodige oppgjøret setter den knallharde, og småskurkete, Los Angeles-sheriffen Nick’ O’Brien (Gerard Butler) på ferten av ranerne. Og «Big Nick» skjønner raskt at han jakter en gammel kjenning som har noe stort på gang. Den sofistikerte muskelbunten Ray Merrimen (Pablo Schreiber) er nemlig ute av kasjotten og har planlagt et komplisert og nesten umulig kupp.

Det er duellen mellom de to hardhausene som utgjør mesteparten av handlingen i Den of Thieves, men vi følger også mye av handlingen gjennom bartenderen Donnie (O’Shea Jackson Jr.). Han er bandens svakeste ledd, og plukkes opp av politiet for å være deres informant. Det setter i gang et ekstra lag av maskeringsmuligheter for både O’Brien og Merrimen og gir oss en fengende katt og mus lek.

O’Shea Jackson Jr. (han i feil ende av pistolen) stjeler showet i Den of Thieves. Her i samtale med bandelederen Merrimen (Pablo Schreiber). (Foto: SF Studios)

O’Shea Jackson Jr. stjeler showet

Det er Gerard Butler og Pablo Schreiber som får mest skjermtid , men det er lovende O’Shea Jackson Jr. som stjeler showet.

Sønnen til rapperen Ice Cube (O’Shea Jackson), som spilte sin far så glimrende i N.W.A-biografien Straight Outta Compton i 2015, viser igjen sine kvaliteter som kvikk og karismatisk.

Gerard Butler er ikke like godt kinoselskap som politiets lastefulle nummer én – en blanding av en utdatert Mel Gibson-figur og fallen politimann à la Vic Mackey (The Shield). «Big Nick» har overraskende få tiltalende kvaliteter, og i en film der han er omgitt av et knippe påtagelig dårlig skrevne kvinneroller, og hvor han melker publikumssympati gjennom simple gråtescener, så er det vanskelig å finne noe særlig å like med Butlers rolle.

Manusmessig har Christian Gudegast og Paul Scheuring truffet godt med grunnideen og de store vendepunktene, men filmen skjemmes av et par lettvinte løsninger. Her er det også for mye plottrufs av den typen som overlever greit i popkornactionland, men som ikke holder mål i den typen smart ransfilm som Den of Thieves også så gjerne vil være.

Det er likevel mye å glede seg over. Den of Thieves er stilig ransaction som vil gi solid underholdning til de som digger at det smeller fort, hardt og høyt på kinolerretet. Og oppfølgeren er allerede bekreftet.