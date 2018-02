Filmfestivalen i Berlin (NRK): – Jeg visste ingenting om henne som ung før jeg ble en del av dette prosjektet, og jeg tror ikke så mange gjør det. Derfor er filmen viktig, slik at vi blir kjent med denne delen av henne, sier den svenske skuespilleren Alba August (24).

Hun spiller hovedrollen som Astrid Lindgren i filmen Unge Astrid, som vises i sideprogrammet Berlin Special under Berlinalen. Dette er et utvalg av nye, ekstraordinære filmer som hedrer store personligheter, noe man trygt kan si at forfatteren av blant annet Emil fra Lønneberget, Brødrene Løvehjerte og Mio, min Mio var.

– Hun var et idol for meg, slik hun er for alle svensker, men da jeg fikk rede på denne bakgrunnshistorien, fikk jeg enda mer respekt for henne. Hun har jo gått gjennom ting i sitt liv som er bevis på hvor sterk hun var, og hvor mye ansvar hun har tatt, sier Alba August.

Alba August spiller Astrid Lindgren som tenåring i Berlinale-filmen «Unge Astrid». (Foto: Nordisk Film Production)

Har forsøkt å gjøre et ærlig portrett

Filmen skildrer noen av Astrid Lindgrens formative år og viser starten på det som skulle utvikle seg til å bli et forfatterskap. Vi møter henne som ivrig, rastløs og kunnskapstørst tenåring i Vimmerby, der hun utfordrer datidens normer og søker egne løsninger på problemer. Hun får jobb som sekretær hos lokalavisredaktøren Blomberg (Henrik Rafaelsen), som er i ferd med å bli skilt. De innleder et forhold, hun blir gravid, og filmens store konflikt handler om hvordan hun velger å løse situasjonen på tross av familiens ønsker.

– Jeg har forsøkt å gjøre et så ærlig portrett som mulig. Mitt oppdrag var å forstå hele hennes bakgrunn og gjøre så mye research som mulig. Å finne ut hvordan det var å være kvinne på 1920-tallet, hvor stor betydning religion hadde og hva familie betydde den gangen. Og jeg måtte lære meg å danse 1920-talls dans og skrive på skrivemaskin! Men så hadde jeg også et fantastisk manus som hjalp veldig mye, sier Alba August.

Hun fikk også jobbe med to nordmenn i nøkkelroller, nemlig Maria Bonnevie i rollen som Astrids strenge, men rettferdige mor, og Henrik Rafaelsen som den godhjertede redaktøren Blomberg.

– Henrik og jeg hadde veldig mange scener sammen, og det var helt fantastisk. Han er så jævlig dyktig. Han er ekspert på jobben sin, så for meg er det en drøm å kunne spille mot en som er så god.

– Det som er morsomst med filmen, er at vi filmet i Tyskland med danske, svenske og norske skuespillere og dansk regissør, så det var en blanding av alt. Vi hadde mange dyr, vi hadde flere barn med, så det var et lite sirkus, sier August.

Alba August spiller mot norske Henrik Rafaelsen i «Unge Astrid». (Foto: Nordisk Film Production)

Er «Shooting Star» på Berlinalen

Den svenske 24-åringen er datter av den danske filmregissøren Bille August og den svenske skuespilleren Pernilla August, og har allerede rukket å spille i 19 filmer og tv-serier. Under årets Berlinale er hun med på «Shooting Star», et opplegg fra selskapet European Film Promotion som fremmer nye, talentfulle skuespillere fra sine medlemsland (Eili Harboe fra Kyss meg for faen i helvete, Bølgen, Askeladden – I Dovregubbens hall og Thelma er Norges representant i år).

– Det er en veldig intensiv reise vi er på. Skjemaet er utrolig presset, så vi får dessverre ikke sett så mye film, men vi får treffe mye folk, både journalister, agenter og fremfor alt, de andre som er «Shooting stars». De har så mye talent og er så smarte. Vi har hatt mange gode samtaler, sier Alba August.

– Hva tror du det å være «Shooting star» kan bety for din videre karriere?

– Jeg tror absolutt det kan åpne nye dører. Jeg har snakket med de andre «Shooting Stars» og diskutert prosjekter vi kunne ha gjort sammen. Jeg er sikker på at jeg skal få noe ut av dette.

Her er alle «Shooting Stars»på 2018-utgaven av Berlinalen, med Eili Harboe og Alba August helt til høyre i bildet. (Foto: (c) Harald Fuhr/EFP)

Gikk rett til Netflix-serie

Senere i år kan vi se Alba August i den aller første danske Netflix-serien, nemlig The Rain.

– The Rain er en post-apokalyptisk serie som foregår 6 år i fremtiden, der regnet bærer med seg et virus som har utryddet hele Skandinavia. Den følger en gruppe ungdommer som forsøker å overleve, samtidig som de prøver å finne seg selv. De har mistet alt og er avhengige av hverandre for å overleve.

– Jeg filmet The Rain rett etter Unge Astrid, som var en mer emosjonelt psykologisk reise for meg. Da var det godt å gjøre noe helt annet, med mer action og fysiske scener med en annen slags energi, og der hele castet er på min egen alder, sier August.

The Rain produseres av Miso Film, kjent for Frikjent, Varg Veum, 1864 og Max Manus. Den kommende serien er skapt av Jannik Tai Mosholt, Christian Potalivo og Espen Toft Jacobsen, og regisseres av Kenneth Kainz og Natasha Arthy. Netflix-avtalen betyr at serien har et potensial til å nå 90 millioner seere.

– Det er kjempestort for Danmark og man merker at man er den del av en større maskin. Publikummet er mye større. Netflix har mange millioner abonnenter, men hva det innebærer får vi se når den kommer i mai, sier Alba August.

Fokus på jobb, ikke suksess

– Du har spilt i både svensk, dansk, norsk film (Sten Hellevigs Dryads – Girls don’t cry i 2015). Er det viktig for deg å ha et større geografisk felt å jobbe på?

–Jeg vet ikke, jeg lykkes tydeligvis alltid med å flytte på meg, fra Stockholm til Malmö, så til København, der jeg lærte meg dansk. Jeg skulle også gjerne filmet mer i Norge. Og når jeg er her i Berlin, får jeg veldig lyst til å jobbe på teater. Det er veldig stimulerende for meg å bytte kulturer og flytte meg geografisk.

– Drømmer du om å lage film på den andre siden av Atlanterhavet?

– Det er vanskelig å si. De er jo eksperter på film. De har mange filmskapere som er kjempedyktige og det er klart at det hadde vært heftig å jobbe med dem. Men mitt fokus er jobben og historiene, ikke på suksess, sier Alba August.