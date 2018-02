Serieskaper Alan Ball (Six Feet Under og True Blood) har igjen laget et komplekst portrett av en amerikanske storfamilie i Here and Now.

Satt i godlynte Portland, raus med sex, akademia og cannabis, befolket med et sammensatt rollegalleri med gjenkjennelige problemer, full av underliggende angst og krydret med flere stemningsfulle og kunstferdige sekvenser. Dette er en serie som er rik på serieskaperens signaturtrekk og kvaliteter.

Det er også et familiedrama som er veldig ambisiøst i alt det vil formidle. Både når det gjelder antall mennesker vi skal følge og temaene som behandles. Alan Ball har veldig mye på hjertet om USA anno 2018. Her er vi innom angstlidelser, sorg over alderdom, utroskap, rasisme, filosofi, religion, flere varianter av seksuell frigjøring, utenrikspolitikk og noen overnaturlige strømninger som trekker oss i retning av både revolusjonen i Iran og krigstraumer fra Colombia.

Vekten av alle disse trådene gjør at serien oppleves ganske stappfull og tung i de fire første episodene. Den krever mye tålmodighet og oppmerksomhet fra oss som ser på, og fester ikke den samme umiddelbare kroken i publikum som Balls tidligere seriesuksesser.

Ramon Bishop (Daniel Zovatto ) er en talentfull spillutvikler som må balansere ny kjæreste, kravstore søsken og det som kan være en gryende sykdom. (Foto: HBO Nordic)

Konstruerer den ultimate moderne familie

Det er litt av en storfamilie Alan Ball har satt opp som utgangspunkt for denne serien.

Akademikerne Greg (Tim Robbins) og Audrey Bishop (Holly Hunter) har fire voksne barn. Ashley (Jerrika Hinton) er adoptert fra Liberia, Duc (Raymond Lee) er adoptert fra Vietnam, Ramon (Daniel Zovatto) er adoptert fra Colombia og Kristen (Sosie Bacon) er deres biologiske og yngste datter.

Sleng inn kjærester, barnebarn og yngstesønnens iranske psykolog med familie, så har vi et kjernegalleri på ti personer som har så mange ulike bakgrunner og livserfaringer at Alan Ball har alle byggeklossene han trenger til sitt avanserte portrett av et polarisert og konfliktfylt Amerika.

Men selv om Here and Now virker å ha satt seg som mål å være serien som fronter den ultimate moderne og progressive familien, så blir det noe selvhøytidelig og konstruert over det hele.

Bakgrunnen for adopsjonene blir bare ymtet frampå om og hverken dialogen eller situasjonen er poengterte eller interessante nok til å virkelig gripe tak i problemstillingene serien sneier innom.

Sammenlignet med vellykkede serier som This Is Us, Transparent og Better Things, som på ulike måter skildrer moderne amerikansk familieliv med sterke hovedroller og gode historier, så framstår Here and Now som en serie som vil veldig mye, men sliter med å finne flyt og nerve i både handling, konflikter og rollegalleri.

Tim Robbins treffer godt med sin rolletolkning av Greg Bishop. En 60 år gammel filosofiprofessor som virkelig har begynt å tvile på sine livsvalg. (Foto: HBO Nordic)

Full av sedvanlig HBO-kvalitet

Selv om serien innledningsvis lider under vekten av egne ambisjoner, så er det veldig mye kvalitet å glede seg over.

Alan Ball har fått med seg gode regi-kolleger som Jeremy Podeswa (Game of Thrones), Uta Briesewitz (This Is Us og Orange Is the New Black) og Lisa Cholodenko (Six Feet Under og Olive Kitteridge). Bruken av popmusikk er med på å gi en utvidet klangbunn til handlingen, en del av miljøskildringene rundt om i Portlands kafeer og klasserom er knallgode og måten små komiske øyeblikk får lov å punktere de mest intense situasjoner er glimrende godt skrudd sammen.

Tim Robbins er et utmerket valg til å spille den rause og idealistiske filosofiprofessoren som egentlig ikke lenger er så raus og idealistisk når han begynner å frykte sin egen alderdom. Rollefiguren blir litt karikert til tider, men Greg Bishop er en fengende blanding av usympatiske og hjertevarme trekk.

Jeg har sett Holly Hunter bedre som den familiekjære morsfiguren, senest i The Big Sick hvor hun virkelig treffer spikeren på hodet. Men selv som den ganske tradisjonelle «blande seg i alt»-rollefiguren Audrey Bishop, er det en fryd å følge Hunter i det sørstatskvinnen hugger ut av seg biter av lun personlighet mellom sammenbitte tenner.

Etter halvspilt sesong er det mye oppbygging og lite handling og framdrift som serveres i Here and Now. Jeg har såpass stor tiltro til Alan Ball som serieskaper, at jeg blir med videre på ferden. For her ligger mye potensial. Men det er mulig Bishop-familien blir strøket fra besøkslisten min, hvis det ikke begynner å skje noe i Portland snart.

Here and Now har premiere på HBO Nordic 12. februar, med nye episoder hver mandag. Denne anmeldelsen er basert på 4 av 10 episoder.