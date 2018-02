Den norske barne- og ungdomsfilmen Los Bando sjarmerer seg gjennom Norge med en sympatisk gjeng unge musikere med store drømmer.

Historien kunne ha stukket dypere, og har elementer som kunne ha vært utforsket med større spenn, men rollebesetningen sprudler av energi, humøret sprer seg, og musikken er full av liv.

Los Bando er også en vakker roadmovie gjennom Norge (og litt Sverige), der det kanskje er så som så med den geografiske realismen, men det er flisespikk.

Regissør Christian Lo har laget en underholdende film som forhåpentligvis kan være i stand til å vekke rockeinteressen hos de unge, selv om «Hank von Helvete» dukker opp i en birolle for å proklamere at rocken er død.

Grim (Tage Hogness) med faren Simen (Stig Henrik Hoff) før eventyret braker løs i «Los Bando». (Foto: KontxtFilm)

Melder seg på NM i rock

Gitaristen Aksel (Jakob Dyrud) og trommisen Grim (Tage Hogness) er de eneste medlemmene i bandet Los Bando Immortale.

De har meldt seg på til NM i rock, men de mangler bassist, Aksel kan virkelig ikke synge, og de må komme seg fra Hedmark til Tromsø, der mesterskapet arrangeres.

De får med seg den 9 år gamle cellisten Thilda (Tiril Marie Høistad Berger) og den unge rallysjåføren Martin (Jonas Hoff Oftebro) på en tur nordover som skal by på flere problemer og utfordringer.

Anmeldelse: Black Panther fortjener sin plass i Marvel-rekka

De unge skuespillerne utgjør et fint persongalleri som det er en fornøyelse å bli kjent med. Dette er figurer med en tydelig attitude, en utadvendt innstilling og en sterk vilje til å følge drømmen.

De har alle ulike motiver. Aksel forsøker å imponere ei jente, Grim vil gjerne føre foreldrene sammen, Thilda vil unnslippe en venneløs tilværelse, mens Martin må frigjøre seg fra farens verksted.

Dette gir dem klare målsettinger, men deres problemer kunne nok vært utforsket enda sterkere i manuset. Filmens målgruppe hadde taklet et større alvor.

Den 9 år gamle cellisten Thilda (Tiril Marie Høistad Berger) joiner bandet «Los Bando». (Foto: KontxtFilm)

Det rykker i rockefoten

Los Bando forankrer sine musikalske røtter med låter fra for eksempel Motorpsycho, Bigbang, The September When og Turboneger. Den har sågar Hans-Erik Dyvik Husby i en liten birolle som avdanka rockehelt som gir de unge drømmerne en uventet hard «reality check».

Det rykker i rockefoten etter hvert som de unge musikerne beveger seg stadig lenger nord, mens problemene tårner seg opp rundt dem.

Det handler både om en motorhavarert brud (Vera Vitali), en pensjonsklar politimann (Ingar Helge Gimle) og en sint storebror (Frank Kjosås) på jakt etter sin Jesus-van sammen med hans og Martins far (Nils Ole Oftebro).

Det resulterer i flere morsomme sekvenser der historiefortellingen bokstavelig talt gir gass.

Anmeldelse: Here and Now er et krevende drama fra Alan Ball

Det er altså mye som skjer i og rundt historien, og Christian Lo og manusforfatter Arild Tryggestad lykkes i å sy alt sammen til en begivenhetsrik reise.

Filmen har mange fine situasjoner og skildringer med en tematikk rundt drømmer, vennskap og samhold.

Dramatikken blir bare litt i enkleste laget i noen scener, der man med fordel kunne latt figurene slite litt mer.

Hovedpersonenes smittende humør, historiefortellingens friskhet – og det faktum at dette er originalskrevet – gjør likevel at Los Bando er en god film med evnen til å glede og more et ungt publikum.