Filmfestivalen i Berlin (NRK): – Jeg sier alltid «ja» til Wes, før jeg engang har lest manuset. Han sier «jeg har en» og jeg sier «ok». Når enkelte spør deg, svarer du bare «når?» sier en opplagt Bill Murray når NRK møter ham sammen med en gruppe andre internasjonale journalister.

Den amerikanske komikeren og skuespilleren gir stemme til en av de stop motion-animerte figurene i regissør Wes Andersons siste film, Isle of Dogs, som vises i hovedkonkurransen på filmfestivalen i Berlin. Dette er deres åttende samarbeid, og Murray går med på alt Anderson vil ha ham til å gjøre. Slik har det ikke alltid vært. Han måtte overtales før samarbeidet startet med Rushmore i 1998.

– Agentene mine ville at jeg skulle jobbe med Wes Anderson. Så jeg fikk en videokassett med Bottle Rocket, hans første film. Og de ga seg ikke, så nå har jeg den største samlingen av Bottle Rocket-kassetter i verden! Jeg var omringet av folk som sa at jeg måtte se filmen.

– De ville sette opp et møte mellom oss, men jeg sa bare ja til å bli med, fordi da jeg leste manuset, skjønte jeg at han visste nøyaktig hva han ville. Det var et fantastisk manus. Og jeg har ennå ikke sett Bottle Rocket. Senere fortalte han meg at han hadde bønnfalt agentene mine om å få meg med i Bottle Rocket, men de sa nei fordi han var en «nobody».

Regissør Wes Anderson og skuespiller Bill Murray ved Berlinale-premieren på «The Grand Budapest Hotel» i 2014. (Foto: AP Photo/Axel Schmidt)

Deler ikke den samme typen humor

Samarbeidet mellom dem fortsatte i filmer som blant annet The Royal Tenenbaums (2001), The Life Aquatic with Steve Zissou (2004), Moonrise Kingdom (2012) og The Grand Budapest Hotel (2014), men Murray har ingen spesiell teori om hvorfor Wes Anderson vil bruke ham gang på gang.

– Han sier ikke hvorfor han liker deg, han bare liker deg. Jeg tror ikke vi deler den samme typen humor. Jeg tror at hvis det skjer noe morsomt, er vi enige om det. Men våre måter å være morsomme på er ulike. Det er noe pussig over humoren i filmene hans.

– Det er ingenting jeg liker bedre enn en god barnevits. Når du hører en god en, går det ikke an å diskutere mot. Han ruller dem ut som barnevitser. Enkle og ukompliserte som du ikke ser komme. Og de får deg til å le. Strukturen kan være enkel, det ser ikke ut som trylleri, men plutselig skjer det noe, sier Murray, som avslører at en av deres tidligere filmer opprinnelig var mye morsommere enn den til slutt ble.

– The Life Aquatic with Steve Zissou var den morsomste filmen noensinne da vi spilte den inn, men ikke etter klippingen. Han redigerte hver scene om kvelden under innspillingen, og hver eneste av dem var morsom. Men da alt ble samlet, måtte han fjerne poengene i alle scenene for å få filmen til å fungere og for å holde den i gang.

– Den kunne aldri stoppe for latterens skyld, slik at alt kunne få en stor, emosjonell forløsning på slutten. Det kunne ha vært den beste latterfilmen noensinne, men han sa det ikke var en slik film han ville lage, og tok alle poengene ut, sier Murray.

Bill Murray var midtpunktet i Wes Andersons film «Livet under vann med Steve Zissou» (Foto: © Touchstone Pictures)

Elsker baseball

Isle of Dogs er en stop motion-animert dystopisk fabel som sparker mot korrupte makthavere og marginalisering av folkegrupper. Handlingen er lagt til en fremtidsversjon av Japan, der alle hunder etter et virusutbrudd er forvist fra Megasaki City til søpleøya Trash Island. En liten gutt kommer seg dit for å lete etter bikkja si, og får hjelpe av en gruppe hunder. En av dem er den tidligere baseball-maskoten Boss, som Bill Murray gir stemme til.

– Det er ingen tilfeldighet, fordi jeg elsker baseball. Jeg hadde nylig en fantastisk opplevelse. Hjemmelaget mitt, Chicago Cubs, vant endelig mesterskapet for første gang på 108 år. Jeg har holdt med dem siden jeg ble født og har aldri sett dem vinne det før.

– Jeg tvang ikke Wes til å gjøre meg til baseball-maskot, det er hans valg. De er faktisk gale etter baseball i Japan, som er noe jeg kan relatere meg til. Så han tenkte at han har en kar som kan spille en baseball-bikkje. Det gir meg et grunnlag og en identitet.

Bill Murray gir stemme til hunden Boss (med Dragons-genser) i «Isle of Dogs». (Foto: Twentieth Century Fox)

Vanskelig å vitse om metoo

Bill Murray har fått oss til å le i filmer som Stripes, Ghost Busters og Groundhog Day – En ny dag truer. I tillegg har han gjort mye standup-komedie i mer enn 40 år. Men nå i 2018 er det én ting han nøler å vitse med.

– Jeg tror det er vanskelig å fortelle metoo-vitser, det er praktisk talt umulig. Du kan forsøke ditt beste, og det er sannsynligvis en mulighet der, men jeg tror det vil komme fra en kvinne.

– Du kan ikke fortelle meg hva som er morsomt og hva som ikke er det. Du kan ikke lage regler for komedie. Da kan man spørre «hva annet kan jeg ikke gjøre?» Det finnes vanskelige temaer som kan få folk til å le. Jeg kaller det «foxhole humour». Ting som er så jævla syke at det er morsomt, sier Bill Murray.

Isle of Dogs vises nå i hovedkonkurransen på filmfestivalen i Berlin og har Norgespremiere 27. april.