Stella Blómkvist er et friskt pust inn i den ellers ganske så mørkegrå nordiske krimsjangeren.

Basert på den islandske bokserien om den kvinnelige advokaten Stella Blómkvist, har regissør Óskar Thór Axelsson og manusforfatterne skapt et lekent serieunivers som kombinerer klassiske trekk og figurer fra amerikansk film noir med humor og overdrivelser på et fiktivt Island.

Det blir vel enkelt og fjasete til tider, men på sitt beste er dette morsom og lettbeint krimunderholdning. Stella Blómkvist (Heida Reed) er en kul advokatetterforsker som slåss mot korrupte politifolk, drikker whisky og banker bøllete fyrer med stiletthælen som våpen – det er lett å like!

Heida Reed gjør en flott rolle som Stella. Hun er akkurat så kvikk, kul og selvsikker som en god krimhelt skal være. (Foto: Viaplay)

En advokat som trives best som etterforsker

Et drap på statsministerens assistent havner på Stella Blómkvists kontor da en av hennes klienter, en doplanger med navn Sæmi, blir arrestert for ugjerningen.

Men hvorfor skal en småkriminell gutt ha drept statsministerens assistent? Og hvorfor har det forsvunnet en veske som kan inneholde hemmeligheter om statsministeren og hans mulige lyssky forhandlinger med kinesiske forretningsmenn? Og hvorfor prøver statsministerens advokatsøster å hjelpe Stella?

Jepp, slike ganske så «Mikke Mus»-enkle spørsmål er det som trigger vår advokatheltinne ut i en farlig dans med både korrupte politifolk og politikere.

Det hele er en frisk blanding av et helt greit drapsmysterium og et formspråk som med glimt i øyet klemmer til med overforklarende fortellerstemme, cheesy stillbildeklipping og noen stiliserte voldssekvenser à la Guy Ritchie rundt årtusenskiftet.

En del av kulissene og det visuelle uttrykket har en smak av stilisert amerikansk bykrim over seg. (Foto: Viaplay)

Kult med et tegneserieaktig Island

Island og Reykjavík har fått noen tegneserieaktige kvaliteter som fungerer godt i Stella Blómkvist. Det er en liten dert Andeby, en god klype mafiastyrt Chicago på 30-tallet og en porsjon nordisk hovedstad.

Det gjør at fiksjonstroverdigheten tåler både dumsnille politimenn, stilisert tullevold og parodier på mørke parkeringskjellere. Det bor et ørlite snev av Mannen med den nakne pistol-humor i Stella Blómkvist, og det har jeg sansen for.

Det er ikke alt som svinger like godt i denne byen heller. Seriens største problem er at krimsaken ikke er god nok til å holde spenningen og interessen oppe hele veien. Og det er litt rufs i både produksjon og skuespill til tider.

Men, hvis du er glad i enkel amerikansk samlebåndskrim av typen Bones og CSI, og er nysgjerrig på hvordan den typen enkle «hvem er morderen»-saker kan kombineres med småteit parodihumor og skråblikk fra vårt naboland – da er det bare å la Stella Blómkvist ta saken.

Stella Blómkvist har premiere på strømmetjenesten Viaplay 9. februar.