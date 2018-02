Unknown Soldier er en finsk 2. verdenskrigsfilm som følger et soldatkompani under Den finske fortsettelseskrigen som varte fra 1941 til 1944.

Filmen er basert på boken Ukjent soldat (1954) av Väinö Linna, en bok med klassikerstatus i Finland, og en fortelling som allerede har blitt filmatisert både i 1955 og i 1985.

På sitt beste er denne krigsskildringen formidlet med en nærhet og en intensitet som gjør at den virkelig fester seg. Men et ujevnt rollegalleri og en del småtraust sjangerfyll gjør dette til en film som vil gi størst glede til de spesielt krigsinteresserte.

Bildene fra trefningene i snøkledde skoger er slående og brutale i Unknown Soldier. (Foto: SF Norge)

Tett på soldatene

Filmen starter i 1941 da Finland, alliert med Tyskland, starter en offensiv for å vinne tilbake områder som Sovjetunionen okkuperte under vinterkrigen (1939 – 1940).

Vi følger et maskingeværkompani som er med i frontlinjekampene mot de Sovjetiske styrkene. Her smeller kulene omtrent kontinuerlig, men filmen fanger også opp glimt av sivilbefolkningen de møter på veien og vier en del tid til soldatenes sosiale liv innad i kompaniet.

Dette er en film som ligger tett på soldatene hele veien, og som i liten grad trekker inn storpolitikk eller gir bakgrunn for Finlands valg om å alliere seg med Tyskland i kampen mot Sovjetunionen.

Jeg kan ikke nok om krigshistorien Finlands forhold til egen krigshistorie under 2. verdenskrig til å bedømme filmens behandling av det temaet, men det virker unektelig litt merkelig å se Adolf Hitler på besøk i Finland, uten at denne alliansen problematiseres eller utdypes særlig nærmere i filmen.

Familiemannen og bonden Rokka (Eero Aho) blir på et vis filmens hovedperson. En overdrevet heltefigur som får treffe blink med både kuler og verbalt skyts. (Foto: SF Norge)

Slående bilder fra skogkrigens brutaliteter

Unknown Soldier omtales som den dyreste finske filmen noensinne laget, og regissør Aku Louhimies gjør god bruk av sine ressurser i en film som smeller til med noen krigsbilder som river i mellomgulvet.

Nedslaktingen av hvitkledde soldater i den månelyse vinternatten og kuleregn som hviner gjennom kropp og kratt i furuskogen er scener som fester seg umiddelbart. De imponerer visuelt samtidig som de tydelig formidler faenskapen som soldatene på begge sider utsetter hverandre for.

Filmen er ikke like god til å komme under huden på rollegalleriet. Med unntak av den overdrevent heroiske bonden Rokka (Eero Aho), som er en mester med både maskingevær, granater og verbalt skyts, så blir det bare noen korte svippturer inn i de øvrige soldatenes bakgrunn og personligheter.

Når filmen heller ikke har et særlig narrativt driv, men baserer det meste av handlingen på episodiske skildringer av krigsforløpet spredt utover en fireårsperiode, så blir Unknown Soldier til tider litt stiv og uengasjerende. Mye av det filmen skildrer er, til tross for det solide håndverket, scener som er ganske typiske for sjangeren. Og når i tillegg regissøren tyr til klisjeer som at døende soldater ser for seg sine elskede i poetiske drømmesekvenser, så er det ikke til å komme bort fra at filmen får noen unødvendig langdryge transportetapper.

Men for dem som er opptatt av 2. verdenskrig og våre nabolands opplevelser og nasjonale hukommelse, er Unknown Soldier et severdig og interessant stykke krigshistorie. En rå og realistisk infanterifilm med det jeg opplever som en klangbunn av pasifisme og et vemod for krigens meningsløse brutaliteter.