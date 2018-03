Jodie Foster og Jennifer Lawrence fikk æren av å dele ut en av kveldens gjeveste priser – prisen i kategorien beste kvinnelige hovedrolle. Det ble forhåndsfavoritten, Frances McDormand, som stakk av med prisen for sin rolle i Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

– Kan jeg få den ære av å få alle kvinnelige nominerte i salen til å reise seg og stå sammen med meg?, spurte McDormand fra scenen mens hun satte fra seg Oscarstatuetten på gulvet.

Mens salen jublet reiste de kvinnelige nominerte seg fra stolene sine, og McDormand oppnådde det hun ønsket – å vise hvor mange kvinnelige talenter som var samlet under festkvelden på Dolby Theatre i Hollywood i Los Angeles.

McDormand konkurrerte mot Sally Hawkins i The Shape of Water, Margot Robbie i I, Tonya, Saoirse Ronan i Lady Bird og Meryl Streep i The Post.

Det er andre gang McDormand vinner i kategorien, i 1996 fikk hun samme pris for «Fargo». Hun har i tillegg tre Oscars i kategorien beste kvinnelige birolle fra tidligere.

Hyllet for Churchill-tolkning

Gary Oldman stakk av med Oscarstatuetten for en annen gjev pris – beste mannlige hovedrolle for sin rolle som Winston Churchill i Darkest Hour. Prisen ble delt ut av to veteraner i filmverdenen; Jane Fonda og Helen Mirren.

De andre nominerte i kategorien var Timothée Chalamet i Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis i Phantom Thread, Daniel Kaluuya i Get Out og Denzel Washington i Roman J. Israel, Esq.

Gary Oldman mottok Oscar for beste mannlige hvoedrolle for «Darkest Hour». FOto: REUTERS/Lucas Jackson

– Jeg gjorde alene

Den aller første prisen som ble delt ut på Oscar-kvelden, var i kategorien beste mannlige birolle. Statuetten gikk til Sam Rockwell for hans rolle i Three Billboard Outside Ebbing, Missouri. Mens prisen for beste kvinnelige birolle gikk til Allison Janney i I, Tonya.

– I did it all by myself, sa Janney da hun startet sin takketale – med glimt i øyet.