Krimhøytiden er foran oss, og som alltid fyller både TV-kanalene og strømmetjenestene opp egget med ferske godbiter og noen gamle favoritter som kan nytes etter at påskemørket senker seg.

Eller, hvis du som oss har tykke gardiner, når som helst i ferien!

For første gang på flere år er det ingen premiere på en nyinnspilt Agatha Christie-klassiker å finne på norsk TV, men det er likevel fem ferske krimpremierer på TV2 og NRK denne påsken. De beveger seg fra Australia, via Storbritannia til Sverige. Felles for dem alle er mord, kløktige etterforskere og at de blir oppklart før påskemorgen. Vi har selvsagt sjekket ut alle episodene av alle fem seriene, for å hjelpe dere i prioriteringene – for i år svinger det en del i kvaliteten.

Strømmetjenestene leverer også til påske. HBO Nordic klinker til med premiere på Danny Boyles virkelighetsinspirerte krimserie om kidnappingen som rammet den styrtrike Getty-familien.

Ellers har Viaplay stappet skjermen full av skandinaviske grusomheter, og Netflix vil samle noen av sine krimfavoritter i en egen liten påskemeny fra mandag av.

Det er rett og slett veldig mye å sette tennene i for krimentusiastene. Her er Filmpolitiets tipsguide til TV-påska!

Elisabeth Moss og Gwendoline Christie i Top of the Lake: China Girl. (Foto: TV 2, See-Saw, Holdings Pty Ltd. 2017)

Etterlengtet gjensyn på TV 2

TV 2 byr på to krimserier i år. Den første er et etterlengtet gjensyn med en av de siste års kritikerfavoritter i krimsjangeren.

Sesong to av Top of the Lake har fått undertittelen China Girl, og igjen følger vi Elisabeth Moss i hovedrollen som etterforsker Robin Griffin.

Denne gangen har hun flyttet til Sydney etter å ha forlatt noen personlige problemer på hjemstedet. Men hun får ikke lange stunden til å grunne på egen tilværelse. En koffert med liket av en ung kvinne skylles opp på stranden, og sporene fører inn i et lyssky miljø rundt svartebørshandel av donormødre.

Rollelisten er knallsterk med blant annet Nicole Kidman og Gwendoline Christie i sentrale roller, ved siden av sedvanlig dyktige Elisabeth Moss.

Dette er en serie som er best på sin tematiske behandling av forbrytelsen den etterforsker. Kvinnesynet blant dem som står bak menneskehandel er som forventet av den gyselige sorten. Men serieskaper Jane Campion (The Piano) viser også fram menneskesynet til kundene, etterforskerne og storsamfunnet, og det har større effekt. Vi får innblikk i de utfordringene som preger arbeidsdagen til kvinnelige politifolk i en sjargongtung mannsverden, og serien vier også mye tid til å vise fram nyansene i hva behovet for et barn kan gjøre med familier som av ulike grunner ikke kan få egne.

China Girl er ikke en like sterk spenningsorientert krim som det første sesong av Top of the Lake var. Det blir også et par tilfeldigheter som river litt i fiksjonstroverdigheten. Men serien bæres fram av et veldig godt rollegalleri, interessante problemstillinger og nok en glimrende serierolle fra Elisabeth Moss.

Top of the Lake – China Girl begynner på TV 2 mandag 26. mars kl. 21.40. Hele sesongen ligger også ute på TV 2 Sumo.

Det blir erkebritisk og grått i Innocent, hvor David Collins (Lee Ingleby) muligens er offer for et justismord. (Foto: TV 2, Steffan Hill)

En grei runde «gjett morderen»

For dem som er glad i en god gammel britisk landsbykrim, er Innocent et greit alternativ.

Her ligger et mulig justismord og murrer under overflaten da en teknisk glipp hos rettsmedisineren fører til at David Collins (Lee Ingleby) må løslates for drapet på sin kone.

Både familien og lokalsamfunnet er i sjokk – alle er jo sikre på at ektemannen er skyldig. Men etter hvert som politiet graver tilbake i sin egen etterforskning, oppdager de at det finnes mange mistenkte i den lille kystbyen.

Innocent er ikke britisk krim på sitt aller smarteste, og skuespillet er litt traust til tider. Men den gjør nytten for sjangerfansen.

Her serveres vi en ørliten dash Broadchurch, litt klassisk detektime og så får hyttefamilien rikelige med sjanser til å gjette hvem som er morderen underveis.

Innocent begynner på TV 2 og TV 2 Sumo på skjærtorsdag kl. 21.40

Et vårlig Bergen er med i NRKs britiske påskekrim. Shetland sesong 4 er først ute i kringkastingen. (Foto: NRK, ITV Global Entertainment )

Britisk krim på Bergen-besøk hos NRK

NRK går for en trygg start på påska når Shetland sesong 4 ruller i gang på mandag 26. mars.

Dette er nok en britisk krimserie hvor et gammelt mord ikke nødvendigvis er så oppklart som en først skulle tro. Et mulig justismord er i fokus også her, men i tillegg til et gammelt drap, får DI Jimmy Perez (Douglas Henshall) og kollegaene et ferskt drap å bryne seg på.

Den etterforskningen fører blant annet Shetlands-politiet til Bergen, hvor en gruppe høyreekstreme politikere kan ha noe med drapet å gjøre. NRK har i den anledning valgt å gjøre et inngrep i den versjonen som skal sendes i Norge, og det er referansene serien gjør til Utøya og Anders Behring Breivik som er fjernet fra den versjonen som vises her i påsken. Vi har kun sett den usensurerte versjonen av serien, men slik vi forstår det er det veldig korte strekk som er fjernet, og det virker ikke som om det vil få særlige konsekvenser for opplevelsen av selve krimplottet.

Shetland er den beste påskekrimmen på NRK i år. Den er på ingen måte nyskapende, og dette er ikke en krim du kommer til å huske så veldig godt etter at drapsmysteriene er løst. Men den er rik på lun britisk sjarm, den har etterforskere det er lett å like og den har en landsby full av gammelt grums som det er god underholdning å se boble til overflaten.

Shetland S04 vises på NRK 1 og NRK nett-TV fra mandag 26. mars kl. 21:15

Rolf Lassgård gjentar rollen som etterforsker Lars Martin Johansson i Den døende detektiven. (Foto: NRK, SVT, Peter Cederling)

Svensk samlebåndskrim

For tilhengere av svensk krim er påskas påfyll Den døende detektiven.

Dette er en litt traust etterforskningskrim hvor de som elsker Rolf Lassgård, og spesielt hans versjon av politimannen Lars Martin Johansson (basert på Leif G.W. Perssons romaner), får en helt sjangergrei dose.

Det er lett å bli betatt av Lassgårds betydelige karisma og smittende livsglede, men selve mysteriet er av den enkle sorten denne gangen. Avhørene er langdryge, etterforskningen er småkjedelig og birollegalleriet er tidvis direkte svakt. Jeg kan også styre meg for måten serien visualiserer Johanssons intuisjon og åndelige tilknytning til ofrene på.

Serien er på sitt beste da den døende detektiven, for det går mot slutten for Johansson denne gangen, sniker til seg brennevin og béarnaise. Men de livsnytende lysglimtene er ikke nok til at Den døende detektiv blir en anbefaling denne påsken.

Svenskene står likevel ikke for årets svakeste påskekrim. Den er det BBC som har laget.

Vikaren er en serie som er vel så mye psykologisk thriller som krim. Det er riktignok et drap som må etterforskes, men hovedhistorien handler om arkitekten Ellen Rooney (Morven Christie) som får veldig mye å tenke på når hun skal ut i fødselspermisjon.

Firmaet henter inn den ambisiøse vikaren Paula Reece (Vicky McClure). Det starter bra, men så får Ellen det for seg at Paula ikke vil være fornøyd med å være vikar – hun vil skvise ut Ellen for godt.

Dialogen er ofte klønete og repeterende, tempoet er tregt og rollefigurene er rett og slett uinteressante. En skjønner tidlig hvor serien er på vei, og ingen av overraskelsene gir valuta for den tiden en må bruke på denne langdryge krimthrilleren.

Episoder på halvannen time hjelper heller ikke.

Vikaren vises skjærtorsdag på NRK 1 kl. 21:10.

Den døende detektiven vises langfredag på NRK 1 kl. 21:10.

Donald Sutherland har en av hovedrollene i Danny Boyles krim fra virkeligheten. (Foto: HBO Nordic, FX)

Danny Boyle med krim fra virkeligheten

Den Oscar-vinnende filmskaperen Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) serverer påskens store krimdrama fra virkeligheten.

Kidnappingen av John Paul Getty III har allerede blitt viet en spillefilm det siste året med All the Money in the World, og nå kommer en 10-episoders dramaserie med Donald Sutherland og Harris Dickinson i hovedrollene.

Trust er lekker å se på. Den har et lekent anslag som elegant viser fram hvor ufattelig rike noen mennesker er, og hvor utrolig lite penger hjelper på humøret hvis du virkelig har det fælt.

Dette er en sånn serie hvor den kjølige butleren er det nærmeste vi kommer menneskelig varme blant rollegalleriet, og intrigene og de skjulte motivene ligger tykt utenpå enhver replikkveksling.

For dem som elsker «true crime» og krim basert på virkelige hendelser er denne dramatiseringen absolutt verdt å sjekke ut. Den starter riktignok litt stivt, og HBO Nordic gir bare fra seg de to første episodene i løpet av påsken, men Trust har både budsjettet, skuespillerne og ingrediensene til å bli en spennende kidnappingskrim.

Connie Britton, Angela Bassett og Peter Krause leder an i den superamerikanske nødetatserien 9-1-1. (Foto: FOX)

En annen amerikansk storsatsing som kommer til norsk TV i påska, er serieskaper Ryan Murphys (American Horror Story og American Crime Story) nye serie 9-1-1. Her har kjente fjes som Angela Bassett (What’s Love Got to Do with It), Peter Krause (Six Feet Under) og Connie Britton (Friday Night Lights) sentrale roller.

Dette er mer et nødetatdrama enn en krimserie, men vi serveres skurker, politifolk og nok høyspent dramatikk til å lyse opp en middels stor hyttelandsby.

Her dyttes alle klisjeer, alle urbane myter og alle verst tenkelige hjemmeulykker inn i den amerikanske patosblenderen. Ryan Murphy serverer skamløst krise etter krise og lar publikum meske seg med alt fra babyer i avløpsrør, en kidnappet liten blond jente og kjæledyrslanger som kveler eieren sin.

En del av meg misliker denne serien sterkt fordi den klemmer så hardt og så kynisk på alt som trigger følelser blant publikum, men jeg må medgi at 9-1-1 lykkes veldig godt med det den prøver på og har sine kvaliteter. Dette er ikke en serie jeg kommer til å se mye på, men for dem som har savnet en blanding av CSI, Chicago Hope og Gray’s Anatomy, krydret med hjemmeulykkefrekvensen fra America’s Funniest Home Videos – vel bekomme!

Trust har premiere på HBO Nordic mandag 26. mars

Pilotepisoden av 9-1-1 kan sees på FOX Norge søndag 25. mars kl. 21:10. Episode nr. 2 kommer onsdag 27. mars kl. 21:00.

William Hansteen (Ingar Helge Gimle) flankert av sin advokat (Trond Espen Seim) og sin kone Eva (Lena Endre). (Foto: TV2)

Viaplay satser på skandinavisk krim

Hvis du foretrekker skandinaviske etterforskere, så har Viaplay gjort en innsats for deg. Strømmetjenesten tilbyr et stort utvalg av både norsk, svensk, dansk og islandsk krim denne påsken.

Her er det ingen store nye norgespremierer, men det er mange kjente titler for dem som vil utforske bredden i den nordiske noir-sjangeren.

Frikjent, Okkupert, Monster, Varg Veum-filmene og Elven er blant de norske krimseriene du kan se hos Viaplay. Som også har svenske Svartsjön, Johan Falk, Fjällbacka morden og Alex samt danske Den som dreper og Advokaten på påskemenyen.

Det er ikke alle disse seriene vi er like begeistret for her i Filmpolitiet, spesielt Elven var en skuffelse for oss. Men vi vet at smaken kan være som baken, og vi er begeistret for at Viaplay tilbyr et såpass robust utvalg for fans av skandinavisk krim.

Det friskeste kriminnslaget på Viaplay kommer fra Island. Stella Blómkvist er en kul og annerledes advokatkrim som blander humor og underfundige rollefigurer inn i den skandinaviske etterforskningssjangeren. Som vi skrev i vår anmeldelse:

Det blir vel enkelt og fjasete til tider, men på sitt beste er dette morsom og lettbeint krimunderholdning. Stella Blómkvist (Heida Reed) er en kul advokatetterforsker som slåss mot korrupte politifolk, drikker whisky og banker bøllete fyrer med stiletthælen som våpen – det er lett å like!

Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) er blant skurkene du kan treffe hos strømmetjenestene denne påska. (Foto: FX, MGM)

Krimfavoritter i bøtter og spann

Det har kommet rikelig med strømmetjenester til Norge, og det ligger uhorvelig mye snadder av gamle krimserier rundt omkring i bibliotekene deres. Vi har trålet litt rundt og funnet fram en liten favorittliste over kjente og kjære krimgodbiter (med en litt raus definisjon av «krim»-begrepet vel å merke) som er verdt å finne fram for de med nettilgang i påsken.

På Netflix finner du den glimrende Sherlock-serien med Benedict Cumberbatch i hovedrollen – hjernetrimkrim blir jo nesten ikke bedre enn den. På samme tjeneste finner du også den nesten like fortreffelige Luther, og du finner den «nordisk noir»-inspirerte The Killing – som er en amerikansk versjon av danske Forbrytelsen. En skitten og guffen Seattle-krim som er veldig god i sine to første sesonger.

Viaplay har i tillegg til sine skandinaviske favoritter en helt ny sesong av The X-Files. De har også alle de andre sesongene av denne herlige «sci-fi»-serien, som selvfølgelig har nok FBI-etterforskning i seg til å komme med på krimlisten vår. Vi vil også anbefale den ferske spionserien Counterpart som får sesongavslutningen sin 2. påskedag. Dette er en kul spionserie med J.K. Simmons i dobbel hovedrolle, og så er den delvis regissert av Morten Tyldum.

NRK nett-TV byr på den glimrende franske serien Le Bureau, som virkelig anbefales. En av de beste spionseriene vi har sett. Her finner du også den Emmy-vinnende Mammon sesong 2.

På TV 2 Sumo finner du alle tre sesongene av den helt fabelaktige Fargo, hvor spesielt første sesong er glimrende og snørik krim. (Fargo ligger også på HBO Nordic). Sumo har også påskekrimmen fra i forfjor The Night Manager, som er et utmerket valg for dem som liker en smak av James Bond og superskurker i påskeglasset.

HBO Nordic har en del ganske så typete krimserier. I tillegg til nevnte Fargo, finner du en av Filmpolitiets store seriefavoritter, nemlig Justified. Det er en blanding av western og krim som krever at du er litt svak for kjappe replikker, kjappere skyting, hjemmelaget brennevin og stilige cowboyhatter. Og så leverer serien en av de beste skurkene som finnes på fjernsyn. Du finner også tre sesonger med den hardkokte etterforskeren Harry Bosch i Bosch. Og så er det her du finner alle sesongene med Dale Cooper og gjengen. Det er helt greit å stikke til Twin Peaks i påska.

På Amazon Prime er det den virkelighetsbaserte etterretningsserien The Looming Tower med Jeff Daniels som er vår favoritt. Den er nå kommet litt over halvveis i sin første sesong. Amazon har også alle 5 sesongene av den tidvis glimrende advokatkrimserien Damages med Glenn Close i hovedrollen. Sesong 1, som også har Ted Danson på rollelisten, er perfekt for påskebinging.

Har du tips til krimserier folk bør sjekke ut i påsken? Del de gjerne med oss i kommentarfeltet!