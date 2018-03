The Shape of Water hadde en fantastisk aften under den 90. utgaven av Oscar-utdelingen. Filmen vant prisen for beste film, og filmskaper Guillermo del Toro vant prisen for beste regi for sin nydelige monsterfilm.

ANMELDELSE: The Shape of Water – Uimotståelig kjærlighetserklæring til filmmediet

I tillegg tok filmen prisene for beste produksjonsdesign og beste originalmusikk, og endte dermed opp med til sammen fire Oscars!

– Jeg er veldig, veldig stolt, sa regissøren til stor applaus fra salen.

Sally Hawkins spiller fantastisk i rollen som den stumme Elisa i «The Shape of Water». (Foto: Twentieth Century Fox)

Oppfordring til unge filmskapere

Del Toro benyttet også anledningen til å motivere unge mennesker som vil lage film til å satse på drømmene sine.

– Jeg vil oppfordre alle andre som har et ønske om å fortelle om virkeligheten med fantasi, til å gjøre det. Dette er en dør, så spark den åpen og kom inn, sa del Toro.

Det ble dessverre ingen Oscar til Sverige. Ruben Östlunds film The Square vant Gullpalmen i Cannes i fjor og var nominert for beste fremmedspråklige film, men den prisen gikk til chilenske A Fantastic Woman.

Blant animasjonsfilmene var det Disney Pixar-filmen Coco som kunne tegne seg på Oscar-scoringslisten for beste helaftens animasjonsfilm. I takketalen ble Mexico og meksikansk kultur takket med et Viva Mexico, til stor applaus fra salen. Filmen fikk også Oscar for beste original sang for Remember Me.

Blant de tekniske prisene fikk krigsfilmen Dunkirk Oscar for beste lydmiksing, beste lydredigering og beste filmredigering. Blade Runner 2049 fikk for beste visuelle effekter, og veteranen Roger Deakins kunne, etter 14 nominasjoner, endelig løfte en Oscar for beste foto for sitt arbeid på den majestetiske «sci-fi»-filmen.

Jimmy Kimmel spøkte om Matt Damon og dårlig snacks under den 90. Oscarutdelingen. (Foto: NTB Scanpix, Reuters, Lucas Jackson)

Kimmel med spark til Weinstein og Trump

Jimmy Kimmel fikk æren av å lede Oscar-showet for 2. gang på rad. Noe som ikke har skjedd siden Billy Crystal gjorde det på 90-tallet.

Kimmel leverte en åpningstale som vitset om både Harvey Weinstein, president Donald Trump og visepresident Mike Pence. Han snakket også varmt om #TimesUp- og #MeToo-kampanjene og tok til ordet for positiv forandring for Hollywood. Og snek selvsagt inn en liten vits om Matt Damon – som han alltid gjør.

Kveldens beste entré var det West Side Story-stjernen Rita Moreno som stod for, da hun skulle dele ut prisen for beste kvinnelige birolle. Ikledd samme kjole som da hun vant samme prisen for sin rolle som Anita Palacio i 1962.

Her er alle vinnerne:

Beste film

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water – Vinner

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste regissør

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Get Out

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

Guillermo del Toro, The Shape of Water – Vinner

Beste kvinnelige hovedrolle

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – Vinner

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

Beste mannlige hovedrolle

Timothée Chalamet, Call Me By Your Name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour – Vinner

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq

Beste kvinnelige birolle

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya – Vinner

Lesley Manville, Phantom Thread

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water

Beste mannlige birolle

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All The Money In The World

Sam Rockwell, Three Billboard Outside Ebbing, Missouri – Vinner

Beste originalmanus

The Big Sick

Get Out – Vinner

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billlboards Outside Ebbing, Missouri

Beste tilrettelagte manus (Adapted screenplay)

Call Me By Your Name – Vinner

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound

Beste fremmedspråklige film

A Fantastic Woman – Chile – Vinner

The Insult – Libanon

Loveless – Russland

On Body And Soul – Ungarn

The Square – Sverige

Beste animasjonsfilm

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco – Vinner

Ferdinand

Loving Vincent

Beste dokumentar

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus – Vinner

Last Men in Aleppo

Strong Island

Beste foto

Blade Runner 2049 – Roger A. Deakins – Vinner

Darkest Hour – Bruno Delbonnel

Dunkirk – Hoyte van Hoytema

Mudbound – Rachel Morrison

The Shape of Water – Dan Laustsen

Beste filmredigering

Baby Driver

Dunkirk – Vinner

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste produksjonsdesign

Beatuy and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hours

Dunkirk

The Shape of Water – Vinner

Beste kostymedesign

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread – Vinner

The Shape of Water

Victoria & Abdul

Beste originalmusikk

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water – Vinner

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste originalsang

«Mighty River», Mudbound

«Mystery Of Love», Call Me By Your Name

«Remember Me», Coco – Vinner

«Stand Up For Something», Marshall

«This Is Me», The Greatest Showman

Beste visuelle effekter

Blade Runner 2049 – Vinner

Guardians Of The Galaxy: Vol. 2

Star Wars: The Last Jedi

Wars for the Planet of the Apes

Kong: Skull Island

Beste makeup og hår

Darkest Hour – Vinner

Victoria & Abdul

Wonder

Beste lydmiks

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk – Vinner

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Beste lydredigering

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk – Vinner

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Beste kortfilm

Dekalb Elementary

The Eleven O’clock

My Newphew Emmett

The Silent Child – Vinner

Watu Wote / All of Us

Beste animerte kortfilm

Dear Basketball – Vinner

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Beste kortdokumentar

Edith and Eddie

Heaven Is A Traffic Jam On The 405 – Vinner

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop