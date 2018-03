Du vet hvordan det er å sitte på et seminar du egentlig ikke har særlig lyst til å være på, men er nødt? Det føles litt på samme måten å se figurene i den franske filmen The Workshop. De er nemlig samlet til et sommerlig skrivekurs med vekslende grad av motivasjon.

Handlingen snegler seg avgårde med kjedelige figurer og lite spenstige problemstillinger, men omtrent halvveis ser vi endelig konturene av noen spennende og interessant. Dessverre greier ikke filmen å utnytte historiens potensial fullt ut, slik at The Workshop hverken blir det ene eller det andre.

En gruppe ungdommer samles til et skrivekurs i den franske filmen «The Workshop». (Foto: Pierre Milon / Storytelling Media)

Skal skrive bok

En gjeng ungdommer møtes altså på et skrivekurs ledet av forfatteren Olivia (Marina Foïs), der målet er å publisere en bok.

Etter flere famlende møter med fåmælte diskusjoner om mulige ideer, begynner Olivia å mistenke at én av ungdommene, Antoine (Matthieu Lucci), har ytterliggående syn som gir negative utslag i den multikulturelle skrivegruppa.

Hun begynner å sjekke ut Antoine nærmere, samtidig som han fatter spesiell interesse for Olivia.

Filmens første sekvenser, der ungdommene forsøker å finne ideer til hva de skal skrive om, stiller hele kurset i et merkelig lys. Det virker fullstendig urealistisk at disse tynne og uinteressante figurene skal kunne skrive noe som helst som kan publiseres.

Man tror ikke på prosjektet, som er hele historiens utgangspunkt. Derfor blir det også utfordrende å tro på resten. Temperatur blir det først når Antoine begynner å formulere tanker og meninger som ikke er politisk korrekte.

Da ser man muligheten for økt dramatikk og engasjement, men dialogen er dessverre for svak. Manuset utnytter ikke muligheten som ligger der til å diskutere strømninger i samfunnet og politiske utfordringer fra ytre høyre fløy.

Antoine (Matthieu Lucci) fatter spesiell interesse for forfatteren Olivia (Marina Foïs) i «The Workshop». (Foto: Jérôme Prébois / Storytelling Media)

Mangler troverdighet

Det er merkelig at The Workshop ikke har blitt bedre. Regissør Laurent Cantet vant Gullpalmen i Cannes for Klassen i 2008, som også handlet om multikulturelle utfordringer.

Han har også denne gangen co-skrevet manuset sammen med Robin Campillo, som deltok i Cannes med sin egen sterke AIDS-film 120 slag i minuttet i fjor.

The Workshop virker som en velment film, men er dessverre ikke like vellykket som Cantet og Campillos tidligere samarbeid.

Det skjer interessante ting mellom Olivia og Antoine som er severdige, men filmens klimaks, og dets fraværende konsekvenser, mangler dessverre troverdighet.

The Workshop kunne vært et intenst drama om en trist, ung manns farlige lefling med høyreekstremisme, men blir til syvende og sist for tamt og tannløst til å vekke mer enn lunken entusiasme.