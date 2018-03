For enhver som har vokst opp med Indiana Jones, Uncharted og Tomb Raider, er den nye filmatiseringen av sistnevnte spillserie et solid actioneventyr med klare kvaliteter.

Regissør Roar Uthaug (Fritt vilt, Flukt, Bølgen) bekrefter i sin Hollywood-debut det vi allerede visste: han er i full stand til å lage kommersiell sjangerfilm som både underholder stort og treffer en emosjonell nerve.

Manuset er dessverre et par hakk for svakt, og to av hovedfigurene fungerer ikke så godt sammen som de burde. Svenske Alicia Vikander overbeviser imidlertid som en ny og tøff, men også mer sårbar utgave av actionhelten Lara Croft.

Vikanders engasjerte spill og Uthaugs rutinerte regi gjør Tomb Raider til en morsom popkorn-film som gjør ære på spillserien den er tuftet på, samtidig som den fører Lara Croft trygt inn i et nytt tiår på kinolerretet.

Lara Croft (Alicia Vikander) blir assistert av båtkapteinen Lu Ren (Daniel Wu) i «Tomb Raider». (Foto: SF Studios)

Følger spor etter faren

Filmen starter litt uheldig med en unødvendig prolog der en fortellerstemme mater inn plottet med teskje. Her burde filmen gått rett til introduksjonen av Lara.

Hun er datter og arving av den styrtrike forretningsmannen Lord Richard Croft (Dominic West), som forsvant på en mystisk ekspedisjon noen år tidligere.

Idet hun skal til å signere papirene som bekrefter at faren er død, finner Lara spor som hun tror peker mot hvor han dro da han forsvant.

Hun bestemmer seg for å følge sporene, som gir henne store og farlige utfordringer på den andre siden av jordkloden sammen med båtkapteinen Lu Ren (Daniel Wu).

Denne filmens Lara introduseres som en tøff, sterk og uavhengig kvinne som forsøker å stå på egne bein, og nekter å støtte seg på farens rikdom. Hun bor billig, tar boksetimer og arbeider som sykkelbud.

Denne jobben fører henne ut i en heseblesende jaktsekvens gjennom Londons gater som viser hennes mot og snarrådighet på en måte som gjør senere aktiviteter mer troverdige.

Hun har en usannsynlig evne til å overleve, ja, men er samtidig en mer realbasert figur enn vi kjenner både fra spillene og Angelina Jolies mer tegneserie-stiliserte versjon fra de to Tomb Raider-filmene som kom på starten av 2000-tallet.

Lara Croft (Alicia Vikander) følger spor etter sin forsvunnede far i «Tomb Raider». (Foto: SF Studios)

Stappfull av farlige hindringer

Filmen kaster ikke bort mye tid før Lara drar ut i verden, der hun stadig havner i actionfylte situasjoner, enten det gjelder lommetyver i Hong Kong, et dramatisk skipsforlis, et falleferdig flyvrak eller skumle huler med skjulte farer på en øy full av bevæpnede skurker, ledet av den uberegnelige Mathias Vogel (Walton Goggins).

Tomb Raider er i det hele tatt stappfull av farlige hindringer som Lara Croft må overvinne i sitt søk etter sannheten om farens forsvinning.

Alle situasjonene skildres med imponerende fart og god flyt av Uthaug og hans stab, som åpenbart har studert noen av Tomb Raider-spillenes karakteristiske utfordringer og overført noen av dem til film med stor dyktighet. Det er praktisk talt umulig å kjede seg underveis!

Tomb Raider kunne hatt godt av et bedre manusarbeid fra Geneva Robertson-Dworet og Alastair Siddons. Historien fungerer greit nok etter oppskriften, men føles samtidig konvensjonell og oppstykket, i den forstand at den er basert på at den ene hendelsen avløser den andre.

Man bryr seg ikke så mye om far/datter-forholdet som man kanskje burde. Litt av årsaken er at Dominic West føles feil for rollen. Det er riktignok 19 år mellom dem, men han virker likevel litt i yngste laget til å spille Alicia Vikanders far.

Forholdet mellom dem skildres gjennom tilbakeblikk og dialog som kun oppnår en lunken emosjonell temperatur, og blir uansett underordna når fokuset rettes mot det store og mystiske målet, der filmen kanskje eller kanskje ikke lefler med overnaturlige elementer.

Det er i det eventyrlige og actionorienterte at filmen finner sin store drivkraft, og det blir tydelig at Roar Uthaug har gjort en imponerende jobb med å gjøre dette både morsomt og publikumsvennlig.

Tomb Raider er akkurat så god at man aner starten på en serie, og avsluttes i alle fall på en måte som gjør det mulig!