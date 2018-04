Første episode av sesong 2 gir svar på det vi har lurt på siden sist, og et godt manus og mesterlig filmkunst gjør at jeg på nytt forelsker meg i dette absurde universet.

Legion er en serie du kan se flere ganger og oppdage noe nytt hver gang: Shadow Kings øyne som lurer i bakgrunnen, hvordan lyset blir rødt når han er i nærheten, og hvor går grensen mellom det som er virkelig og det som skjer i hodet til David Haller?

*Resten av anmeldelsen inneholder spoilere fra sesong 1*

Shadow King i form av Lenny (Aubrey Plaza) og Oliver Bird (Jemaine Clement) – samtidig. (Foto: FOX, FX)

Marvels mektigste mutant

Det siste vi så i forrige sesong var at seriens hovedperson David Haller (Dan Stevens) ble kidnappet av en liten svevende ball. Samtidig tok Shadow King over kroppen til Oliver Bird (Jemaine Clement) og kjørte avgårde med den mentale personifiseringen av seg selv, Lenny (Aubrey Plaza) i passasjersetet. Forvirra? Gjør deg klar til sesong 2!



David Haller aka Legion (et kallenavn han for øvrig ikke har fått så langt i serien) er muligens Marvel-universets mektigste mutant. Han kan manipulere verden rundt seg og lese tanker. I tegneseriene har han vært nødt til å omskrive hele virkeligheten ikke bare én, men fire ganger. Vi befinner oss her i X-men-grenen av Marvel, selv om X-men foreløpig ikke er nevnt i TV-serien.

Vi har så langt blitt kjent med hvordan det David hele livet har trodd var sinnsforstyrrelser og schizofreni har vært hans superkrefter og – ikke minst – så har det vært den parasittiske Shadow King som tok bolig i ham etter å ha blitt bekjempet av Davids far. Det er fortsatt en hemmelighet hvem Davids biologiske far er, men de som har lest tegneserien vet det godt og det er ikke utenkelig at det vil avsløres snart.

Rachel Keller er god i rollen som Syd Barret, dama som bytter kropp med de hun tar på. (Foto: FOX, FX)

Et race mellom det gode og det onde

Sesong 2 starter med at David blir funnet og ført inn til myndighetenes organ for bekjempelse av mennesker med superkrefter, kalt Divison 3. Selv om David og vennene hans var på rømmen fra dem i hele sesong 1, har våre helter nå flyttet inn i deres hovedkvarter. Grunnen, får vi vite, er deres felles fiende Shadow King og at hans tilstedeværelse i den fysiske verden har ført til en epidemi der mennesker blir paralyserte.

Shadow King er på jakt etter noe, og de snille må klare å stoppe ham eller være de første til å finne det han leter etter. Det blir et race mellom det gode og det onde, men – som episoden hinter om – vil det på ferden være usikkert hva som er rett og galt.

Både Dan Stevens (Downton Abbey og Beauty and the Beast) og Rachel Keller (Fargo) spiller veldig godt i rollene som det litt forvirrede kjæresteparet David og Syd. De veksler på å være lettere fortvilt og distanserte og nære og stormforelsket. De kan jo tross alt ikke ta på hverandre foruten når David tar henne med til «the astral plane».

Min favoritt er likevel Hamish Linklater i rollen som Division 3-agenten Clark som i sesongpremieren kommer med en lang såpeopera-anekdote for å forklare at han ikke stoler på David. Jeg håper vi får se mer av han i sesong 2.

David Haller (Dan Stevens) er tilbake etter å ha blitt kidnappet av en svevende ball, men sliter med å huske hva som har skjedd. (Foto: FOX, FX)

Leker med filmspråket

Man kan merke at serieskaper Noah Hawley (Fargo og Bones) også er romanforfatter når vi får en herlig passasje om desillusjoner. Det gjør vi også når han får seeren til å se for seg en labyrint i sitt eget hode og ikke legger skjul på at det vil dukke opp ting man må vri hjernen rundt for å forstå når han avslutter med: Welcome to madness.

I tillegg brukes et særdeles kreativt filmspråk for å beskrive hovedpersonens følelsesliv og mentale forvirring. Dette gjøres gjennom alt fra kameravinkler til en animasjonssekvens – og som i første sesong – en dansescene i sesongpremieren. Og i hvilken annen superheltserie kan en av de mest intense scenene i en episode være en «dance off» og den aller mest intense kommuniseres med pictionary?

Det filmatiske uttrykket har med rette blitt sammenlignet med filmer fra Stanley Kubrick og Wes Anderson, der vi får The Shining-creepy scener på den ene siden og humoristisk absurde detaljer på den andre.

Shadow King (Aubrey Plaza og Jemaine Clement) i årets dansescene. (Foto: FOX, FX)

Gjennomført 60-tallsestetikk

Når serien egentlig finner sted er gjenstand for stor diskusjon blant fans som prøver å plassere serien i X-Mens tidslinje. Uten å si noe eksplisitt har TV-serien en gjennomført 60-tallsestetikk som går igjen i alt fra møblement til klær og biler. Dette hører vi også på musikken som er en stor del av uttrykket til serien. Men kanskje kunne de droppet klisjeen med en cover av Jefferson Airplanes White Rabbit? Ja, vi skjønner det – vi er alle på vei ned kaninhullet.

Uansett, sesongpremieren er solid samtidig som den fortsetter å eksperimentere, og Legion fortsetter med å ta superheltformatet på TV-skjermen til et nytt astralt nivå.

Legion sesong 2 har norsk premiere 5. april kl. 21.55 på FOX. Sesong 1 kan strømmes på Viaplay.