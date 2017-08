Vil at alle skal kunne ta seg en «Jonas» på fest

PUSHERNE: Alberte Bekkhus vil at norsk ungdom skal kunne røyke cannabis uten at det får konsekvenser for fremtiden deres.

De neste ukene skal unge politikere pushe politiske budskap på norske skoler. Målet er å gjøre ungdommen hektet. Alberte Bekkhus (18) har store visjoner og drømmer om å forandre verden. Et av målene er å avkriminalisere cannabis.

– Ingen ungdommer fortjener å få fremtiden sin ødelagt fordi de tok seg et trekk av en liten «Jonas» på en fest da de var 15 år. Vi vil at man skal ta seg en liten «Jonas Gahr Støre» på fest, smiler hun.

I fjor lenket Alberte seg fast til anleggsmaskinene på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Målet var å hindre Nordic Mining i å prøvebore etter mineralet rutil.

Men for 18-åringen endte aksjonen i en bot fra politiet. Hun nektet å vedta boten og rett etter valget må hun møte i retten for å svare på anklagene.

Men det er helt andre ting som gjør henne mer bekymret:

– Jeg er redd for helt teite ting. Blant annet glemmer jeg å tisse før debatter, så når debatten starter klarer jeg egentlig bare å tenke på at jeg må på do.

Valgkamp

I ukene frem mot skolevalget 4. og 5. september skal NRK følge tre unge politikere som forbereder seg på og gjennomfører valgkampen for hvert sitt ungdomsparti.

I tillegg til Alberte fra Rød Ungdom, består Pusherne av Herman Midtsjø (18) fra KrFU og Bianca Skoglie (22) fra FpU.

De tre er nettopp ferdig med partienes debatt-skolering og skal være klare for å møte folket. Men er de det?

– Jeg har virkelig kommet meg på beina igjen. Jeg tror det her blir kjempegøy, og ikke noe å grue seg til, sier Bianca.

Men det er mye som står på spill. Alle de tre har ambisjoner om at skolevalget 2017 kan være avgjørende for fremtiden deres.

Superververen

Herman er aktiv i KrFs ungdomsparti.

Herman ble politisk aktiv etter et skoleprosjekt på ungdomsskolen. Klassen skulle leke politikere og den nå 18 år gamle KrF-politikeren trakk en lapp hvor det sto at han skulle representere Fremskrittspartiet.

Han la sjelen sin i arbeidet og vant skolevalget. Lærerne oppfordret ham til å engasjere seg i politikken.

– Hadde det ikke vært for læreren min på ungdomsskolen, så hadde jeg droppet ut og slitt med å fullføre noe som helst. Derfor er det viktig for meg at det skal være nok lærere i skolen, sier han.

Under konfirmasjonstiden tok han valget om at KrF skulle være hans parti. Nå blir han omtalt som en «superverver».

– Det viktigste er å smile og være blid. Men jeg tror ikke man brenner i helvete om man ikke tar imot en brosjyre fra oss, smiler han.

Stjerna

Bianca Skoglie ble kjent over hele landet da hun, som nervøs og følelsesladd 16-åring, sang seg inn i finalerundene av i Idol i 2011.

Men så ble det stille og hun forsvant fra rampelyset.

– Jeg merket at jeg begynte å bli deprimert. Det var ingen god følelse. Det var en ekstrem utmattelse, forteller hun.

Seks år senere er hun klar for å bli stjerne igjen. Men denne gangen på den politiske scenen.