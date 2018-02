Ep. 149 - Ivar Morten Normark Ep. 149 - Ivar Morten Normark Ukas gjest har vært fotballproff, fotballtrener, lærer, tanksenter og ikke minst skuespiller i en legendarisk musikkvideo! Han er også omtalt som en av Norges mest kontroversielle trenere, Norges høyst elskede trenere og Norges morsomste trenere. Han er også sluttpakke-mottaker og en av få trenere vi vet om som har blitt permittert. Ukas gjest er One-liner-konge, cupmester og tidligere Samelandslagstrener Ivar Morten Normark! Normark forteller om da han fikk sparken på dag TO av ny kontrakt i Aalesund, om livet med langt hår, om nachspiel-reglementet i Aalesund og ikke minst om den gangen han forsøkte å hente Christian Vieri til Norge. Nettsjef Lars er innom med historier fra breddefotballen, Sven hyller tre Oranje helter og Tete hater OL. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 14.02.18 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-149---ivar-morten-normark

Ep. 148 - Frode Kippe Ukas gjest har Wikipediaprofil på 7 forskjellige språk. Han er en legende og et ikon. Han er fotballspiller, menneske, skihopper, norgesmester og kaptein. Han ble årets idrettsutøver i Østlandets Blad i 2017, og han har fått et av Norgeshistoriens mest imponerende røde kort. Han har nettopp fylt 40, har vunnet vunnet EM bronse i fotball, LSK-statuetten, MOT-prisen, Kniksenprisen og er uoffisiell Norgesmester i hopp og kombinert. Ukens gjest er Frode Kippe! Frode forteller om sine mest minneverdige røde kort, om pubkulturen i Stoke, om forfalskede afrikanske pass, fiskeplasser i Nord-Trøndelag, akevitt-favoritter og gir oss historien bak kallenavnet Kip Daddy. Nettsjef Lars er innom med oppdateringer fra breddefotballen, Tete hyller en gammel traver og Sven veier 70 kilo.

Ep. 147 - Kasper Wikestad Ukas gjest er en av Norges mest populære og høyst elskede fotballkommentatorer. På hans wikipediaside avsløres det at han i tillegg til å jobbe med fotball i TV2 også har jobbet som skuespiller i serier som Hotel Cæsar, Jul i svingen og Brødrene Dahl! Han har vært med å revet Valle Hovin ishall, visstnok slått opp telt utenfor Emirates og stått bak et av verdens mest mislykkede sportsintervjuer. Ukas gjest er mannen bak TV2s siste store podkastsuksess, Kasper Johan Wikestad. Sven har vært syk, Nettsjef Lars er på skiferie, Tete holder det gående og Kasper står bak ukens Glory Hall.

Ep. 146 - Magnus Devold Ukas gjest er en av Norges aller høyeste og morsomste menn og har flere følgere på Instagram enn Tomas Brolin. Han er en av skaperne bak podkasten Dustene. Han har spesialkompetanse på Liverpool, Lyn, Fantasy Premier League, Jens Weissflog, og roadtripping uten lappen. Sist han var innom her, sjokkerte han verden med nyheten om at han ikke hadde sett filmen Dum og Dummere, så hva kan vi ha i vente oss i dag? Dagens gjest er norske humoristers svar på Peter Crouch og OL-flamme-bærer; Magnus Devold. Nettsjef Lars er innom med nydelige historier fra breddefotballen og vi innlemmer en "liten soldat" i vår Glory Hall.

Ep. 145 - Lytterspørsmål-spesial Hiv og hoi! Ukas episode er fylt med deilige spørsmål fra deg som hører på. Og full av svar og fjas fra oss. Vi serverer Sykdom XI, oversikt over hvilke fotballspillere som også kunne hevdet seg i Vinter-OL, historien om Radio MK, Steffen Iversen i halv hastighet, nyheter fra breddefotballen og mye, mye mer. Tusen takk til alle som bidro med spørsmål og tips, fortsett gjerne med det. Dere når oss på e-post: heiafotball@nrk.no. Stay cool, stay in school.

Ep. 144 - Pa-Modou Kah Ukas gjest har Wikipediaprofil på ni forskjellige språk! Kanskje ikke så rart med tanke på at han er den eneste nordmannen som har spilt for klubber på 3 forskellige kontinenter, og snakker noe sånt som åtte forskjellige! Ukas gjest har også spilt i det som merkelig nok ikke er fotballens mekka, nemlig Mekka! Han har 10 landskamper for Norge, han har dunka inn mål mot Manchester United og tatt Panenka mot Liverpool. Han er en hoverboard-legende og jobber nå som trener i en OL-by på andre siden av kloden. Ukas gjest har en av de kuleste fotballkarrierene i norsk fotballhistorie og har definitivt det kuleste kallenavnet. Ukas gjest er Kongen av Tøyen, Pa-Modou Kah! Pa forteller om da han scora DET målet i Nederland, om å herje i bingen på Tøyen, om da han møtte Arsene Wenger, om da han la 10.000 dollar utenfor døra si i Qatar og om da han gav en high five til Kong Harald. Nettsjef Lars er innom med strålende saker fra breddefotballen og vi hyller en legende med lim på skoene.

Ep. 143 - Jan-Henrik Børslid Ukas gjest har en ganske episk side på Loddikpedia, en side med oversikt over rå folk fra Loddefjord, men ikke nok med det, han er fotballmann i TV2, en fantastisk imitator, musiker, toppidrettsutøver og ikke minst Norges lengstsittende spillende daglig leder i norsk fotball! I tillegg er han vel kanskje den eneste i verden som har sendt Premier League fra havets bunn! Endelig tilbake i Heia Fotball, tidligere frontmann i The Flying Dancing Kings, Jan-Henrik Børslid! Jan-Henrik forteller om da han gruset en Tour De France-syklist i sykling, om da han møtte Beckham i England og om det legendariske sangintervjuet med Magnus Carlsen. Han forteller også om den store Gaupe-historien som havnet på trykk i flere av landets største aviser og ALT om den store FOODORA-skandalen i TV2. Vi diskuterer Premier League, Louis Van Gaal, trening, hårprodukter og alt annet som gjør livet verdt å leve. Sven er endelig tilbake fra pappaperm, så vi benytter anledning til å si takk for at dere fortsatt hører på oss! Ukens Glory Hall er fra en rå fytter som hyller et helt lag!

Ep. 142 - André Bergdølmo Ukas gjest har Wikipedia-side på 17 forskjellige språk. Han har spilt for Dortmund, Ajax, FCK, RBK, LSK og Strømsgodset. Han har vunnet den gjeveste Kniksenprisen, blitt seriemester i Norge, Nederland og Danmark og han har vært sjefen til Zlatan Ibrahimovic! Han avsluttet karrieren med å score fra midtbanen og er kjent for å ha spilt med Vaseline i øyenbryna sine. Ukens gjest er tidligere kaptein på Ajax og Norge, André Bergdølmo. André forteller om hvordan det er å tape dueller mot Jan Koller, om den gangen han var fotomodell med moderat suksess, om da det svartna for Zlatan, om hvorfor han alltid står bakerst til venstre på lagbilder og om hvordan han havnet i Rosenborg og ble stemplet som Judas hos LSK-fansen.

Ep. 141 - Steffen Iversen - Del 2 (Del 2) Ukas gjest har Wikipedia-side på 26 forskjellige språk. Han har spilt for Tottenham, Crystal Palace, RBK og Vålerenga. Han hadde Odd Iversen som trener før han kunne gå, han har vunnet NM, blitt norsk seriemester 6 ganger, han har vunnet den engelske ligacupen, han har spilt 79 landskamper for Norge. Han har vært toppscorer i Premier League for Tottenham ved to anledninger og har foreløpig scoret Norges eneste mål i et EM-sluttspill noensinne! Han er også den enste norske fotballspilleren som har blitt kastet ut av landslaget for å ha forsovet seg. Ukas gjest er Steffen Iversen. I del 2 av vår prat med Steffen Iversen så forteller han om den dummeste skadebehandlingen han har fått i karrieren, om den gangen Ledley King skrev sin første autograf, om økonomen Espen Baardsen, om PlayStation-miljøet i VIF og om da Gerry Francis prøvde å signere flatbrød i Norge! I tillegg til dette serverer Steffen et drømmelag bestående av sine beste medspillere gjennom karrieren og avslører om Stephen Carr var en artig Carr, badissj.

Ep. 140 - Steffen Iversen - Del 1 (Del 1) Ukas gjest har Wikipedia-side på 26 forskjellige språk. Han har spilt for Tottenham, Crystal Palace, RBK og Vålerenga. Han hadde Odd Iversen som trener før han kunne gå, han har vunnet NM, blitt norsk seriemester 6 ganger, han har vunnet den engelske ligacupen, han har spilt 79 landskamper for Norge. Han har vært toppscorer i Premier League for Tottenham ved to anledninger og har foreløpig scoret Norges eneste mål i et EM-sluttspill noensinne! Han er også den enste norske fotballspilleren som har blitt kastet ut av landslaget for å ha forsovet seg. Ukas gjest er Steffen Iversen. I del 1 av vår prat med Steffen Iversen så forteller han om hvordan han havnet i verdenstoppen i chilispising, han forteller om hvorfor han er så glad i å gå i joggesko, om den gangen han herja med Swindon på Championship Manager, om da Christian Gross mista garderoben i Tottenham, og om hvordan det var å vokse opp med Odd Iversen som far.

Bonuspod - Diktet - Egil Olsen I denne bonuspodkasten skal du få servert et glimrende dikt om en beundringsverdig mann. Ukas gjest er mann som har skapt noe større enn seg selv. Han har hyllet landets viktigste trener og fotballmann, med et dikt mer episk og storslått enn Titanic og Braveheart til sammen. Ukas gjest er redaktør for fotballbloggen materazzia.com Kenneth Stubhaug Karlsen! Han er forfatteren av det 44(!) vers lange diktet om Egil Drillo Olsens liv, «Egil Olsen». Du skal få vite hva som har drevet Kenneth til å skrive dette fabelaktige diktet og hvor lang tid han har brukt på det. Hva hovedpersonen selv, Drillo synes om diktet og ikke minst, så skal du få diktet I SIN HELHET! Lest av NRKs aller vakreste fortellerstemme, nemlig Jan Petter Saltvedt. Ta frem favorittbrusen, pakk deg inn i pleddet, lukk øynene og nyt. Dette er kanskje bare en bonuspodkast, men den er GRANDIOS takket være «Egil Olsen».

Ep. 139 - Egil Drillo Olsen live Dette er vår livepodkast fra selveste Rockefeller med selveste Drillo som hedersgjest. Egil Drillo Olsen har Wikipediaside på 19 forskjellige språk, han har blitt kalt Norges George Best og er den fotballtreneren som har ledet LYN nest flest ganger siden 1963 med sine 99 kamper fra benken. Han er også forfatter utgitt på Schibsted, Gyldendal og Kagge forlag, vinner av Østfold fylkes kulturpris, Årets Kniksen og Kniksens Hederspris. Han har en respektabel spillerkarriere med fine opphold i klubber som Vålerenga, Sarpsborg, Frigg og ikke minst Østsiden - hvor han nok muligens er den største klubblegenden gjennom tidene. 16 kamper med flagget på brystet ble det også. Vi snakker om en driblefant så ivrig at han fikk sitt verdenskjente kallenavn nettopp fra driblingen. Som også er et moteikon. Briller som kan deles på midten og støvler er nok de rekvisittene som han har lyktes best med i moteverdenen. Han er også en pionér innen fotballanalyse, FIFA-rangerings-forståelse, og han er en av ytterst få, om ikke den eneste som har en perfekt statistikk mot Brasil over flere kamper! Vi snakker selvsagt om en tidligere trener i Wimbledon, Aalesund, Irak, Vålerenga og Fredrikstad - som er aller mest kjent for sine bragder for det norske landslaget i fotball!

Ep. 138 - Tom Nordlie Ukas gjest har vunnet Kniksenpris som årets trener i Norge og redningsmann er stikkordet på Wikipediasiden hans! Han har reddet så godt som samtlige norske fotballlag på et eller

Ep. 137 - Markus Neby Ep. 137 - Markus Neby Ukas gjest er musiker! Han har i likhet med Ole Bull og Jimi Hendrix gjort en legendarisk versjon av en nasjonalsang! Han har også samarbeidet med Kringkastingsorkesteret og leflet med strupesang på det aller høyeste nivå! I følge Wikipedia så er han en norsk humorist, musiker og radiovert. Han jobber også som GUD og mange i NFF vil vel si at han er den mest kritiske norske fotballjournalisten der ute. Han elsker Drillo, har spilt på Coachella-festivalen med bandet sitt Lemaitre og har spilt fotball med Aleksander Denstad With!! Ukas gjest er Markus Neby! Markus forteller om en av de meste kjente overgangene i musikkhistorien, han presenterer et drømmelag bestående av verdens beste skalla spillere og han fremfører en nydelig strupesang-versjon av Glory Glory Man United. Sven hyller en "Psycho", Tete har avverget et masseslagsmål og vi gleder oss fortsatt til å møte Drillo på Rockefeller 28. september Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 13.09.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-137---markus-neby

Ep. 136 - Lars Sivertsen Ep. 136 - Lars Sivertsen Ukas gjest er Ukas gjest er med oss fra selveste England. Han er en stor favoritt i Heia Fotball-miljøet, Tete sin favorittgjest og en del av den utvida Heia Fotball-familien. Han har reist undercover til Qatar og er kjent for sin hengivenhet til de villeste energidrikker. Mannen er fotballskribent for bl.a Josimar, Nettavisen og en haug med internasjonale publikasjoner - og i ferd med å bli en rising star i det britiske fotballpodmiljøet – Lars Sivertsen. Lars forteller oss alt du trenger å vite om financial fair play, alt du trenger å vite om verdens dyreste fotballspillere og alt du ikke trenger å vite om diverse britiske energidrikker. I tillegg til alt dette setter vi opp et tabelltips basert på hvilket lag som har flest spillere som vil gå i krigen for laget sitt. Tete smiler fra øre til øre, Sven nesten har brukket beinet i en freak-kontor-nestenulykke og vi gleder oss alle mann til vårt møte med Egil Drillo Olsen på Rockefeller 28. september. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 06.09.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-136---lars-sivertsen

Ep. 135 - Dan Eggen Ep. 135 - Dan Eggen Ukas gjest har en av verdens feteste fotballkarrierer, punktum. Vi snakker om en mann som har spilt for en av Nordens eldste fotballklubber, for en av Nordens største fotballklubber, og for Rangers, Le Mans, Alaves, Celta Vigo og Ready! Han er en av få norske fotballspillere som har spilt landskamper uten å ha spilt på øverste nivå i Norge, han er en av få nordmenn som har scoret i et VM-sluttspill, han er en av få Nordmenn som var med i VM 94, VM 98, EM 2000 OOOOG han er den eneste norske fotballspilleren som har vært manageren til El Caco! Han eier minst 15 Beatles-plater, er forfatter, utdannet filosof og jobber i dag med trenerutdanning i NFF. Ukas gjest er Dan Eggen! Dan forteller oss om matvanene til Ole Gunnar Solskjær, om tiden i spansk fotball, om å invitere seg selv på prøvespill i Danmark, om å score mot Liverpool, om å bo på rom med Myggen og mye, mye mer. Dan forklarer oss også hva hans mastergrad i filosofi handler om, og avslører hvordan han endte opp som gjestevokalist i et av verdens største band! Sven har vært vitne til et fotballmirakel på Lerkendal, Tete har rocket ut i København og ellers gleder vi oss til å møte Drillo på Rockefeller den 28. september. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 30.08.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-135---dan-eggen

Ep. 134 - Jesper Mathisen Ep. 134 - Jesper Mathisen Ukas gjest er en sann venn av Heia Fotball. En favoritt rett og slett! Han er fotballekspert i TV 2 og et av de største fotballtalentene fra Sørlandet noensinne. Han er årsaken til at Tete gav opp proffdrømmen og han er fisker, vannscooter-entusiast og generelt rå type! Han har nylig blitt en slags medeier i IK Start og er fast speaker på Donn 2 sine hjemmekamper. Ukens gjest er Jesper Mathisen! Jesper spår hvem som blir toppscorer i Elitererien, hvem som rykker ned, og han forteller en drøss med deilige historier fra Sørlandet, inkludert en historie om en dame som er verdenskjent for å helbrede skadede fotballspillere! Sven har lest en ny bok, Tete har fått refs av Tore på sporet og vi gleder oss til å møte Drillo på Rockefeller 28 september. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 24.08.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-134---jesper-mathisen

Ep. 133 - Mina Finstad Berg Ep. 133 - Mina Finstad Berg Ukas gjest har mange jern i ilden! Hun har stått i spissen for å gi Liu Xiabo fredsprisen. Hun er språkviter, politiker som har sparket i gang en SV-valgkamp denne uka. Hun er også en av svært få nordmenn som livnærer seg som Fantasy Premier League-ekspert. Og så er hun en av (overraskende) mange som heier på Stoke i Norge. Hun er i tillegg en ivrig Milanista, Barca-fan, fotballblogger med et hjerte som banker for Morten Berre og romankonsulent som har tatt veien inn i en av Norges mest solgte krimserier de siste årene. Ukas gjest er Mina Finstad Berg! Mina veileder deg i «hvordan lese (f.eks Pirlo eller Zlatanboka) i dusjen uten at den blir våt. Hun gir deg også tips til hva du skal gjøre på Fantasy Premier League til helgen, i tillegg til at hun tar deg gjennom en episk powerpoint hun laget som tenåring. Ellers så gleder vi oss Drillo-podkast 28. september i Oslo og Sven har endelig forfattet en Glory Hall igjen, og hyller kanskje verdens mest undervurderte driblefant. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 16.08.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-133---mina-finstad-berg

Ep. 132 - Roger Risholt Ep. 132 - Roger Risholt Ukas gjest er tidligere fotballproff og har en spillerkarriere som virker å være mye lengre enn hans egen lunte! Han har spilt for Øyestad, Jerv, IK Start, Häcken, GIF Sundsvall, Tromsø, Fredrikstad og mange flere! Han er en fotballnomade, en nåværende Obosliga-ekspert, pendler og Heia Fotball-historiens første tvilling! Ukas gjest var ifølge ham selv en maskin i 2011 og jælva bitter i 2016. Ukas gjest er hårbåndikonet Roger Risholt! Roger forteller åpent og ekstremt ærlig om å havne i fryseboksen i FFK, om å pisse på en avis i Fredrikstad, om å gå på byen med Myggen og om å være litt for useriøs før landslagssamling. Og så gir han oss det endelige svaret på hvem som er kjekkest av Roger og tvillingbror Kai Risholt. Ellers så gleder vi oss Drillo-podkast 28. september i Oslo og vi hyller en dommerhelt av de sjeldne. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 10.08.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-132---roger-risholt

Ep. 131 - Petter Myhre Ep. 131 - Petter Myhre Ukas gjest har Wikipediaside på 4 forskjellige språk! Han er tidligere fotballspiller på relativt høyt nivå, fotballtrener for både Strømmen og Vålerenga, og han har til og med trent lag på ROYAL LEAGUE-nivå! Han er fotballekspert og kommentator for TV2s fotballsendinger og også en aktiv fotballgolfer! Ukas gjest er Tv2s egen Onkel P - Petter Myhre. Petter setter opp et deilig drømmelag bestående av folk han har spilt fotball med, han gleder seg til Premier League-avspark sammen med oss og så forteller han om sin meget krevende og innholdsrike tid som hovedtrener Vålerenga. Vi hyller en trenerlegende og slipper endelig nyheten om at Egil Drillo Olsen kommer på besøk når vi skal ha live podkast på Rockefeller i Oslo torsdag 28. september 2017. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 02.08.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-131---petter-myhre

Bonuspod - Ronny Johnsen om United-tiden Bonuspod - Ronny Johnsen om United-tiden Ukas gjest har wikipediaside på intet mindre enn 24 forskjellie språk! Han har en lang og vakker karrière bak seg på fotballbanen! Han har spilt for Stokke, Eik Tønsberg, Lyn, Lillestrøm og Besiktas før han tok turen videre til Manchester United, Aston Villa, Newcastle og Vålerenga. Karrièren var så fin at han ble tildelt Kniksens hederspris og fikk en personlig hilsen fra Sir Alex Ferguson da han la opp. Han har vunnet Champions League, Premier League, FA-cupen, den norske serien og den norske cupen! Og ikke nok med det, dagens gjest har spilt som både stopper og spiss og er en av de raskeste og kjekkeste norske fotballspillerne noensinne! Ukas gjest er Jean Ronny Johnsen! Denne episoden er en liten bonsuprat med Ronny Johnsen fra ukens supportreff i Oslo, der vi var invitert av den norske supporterklubben. Lyden på opptaket er ikke 100%, så det beklager vi. Vi er tilbake på for fullt allerede på tirsdag. Sommerhilsen fra Sven, Tete og Nettsjef Lars. Last ned | Publisert 31.07.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#bonuspod---ronny-johnsen-om-united-tiden

Bonuspod - Sommeravslutning Bonuspod - Sommeravslutning Ukas episode er en liten sommeravslutningsfest med Heia Fotball. Vi beklager helt ekstremt dårlig lydkvalitet, men ball er ball! I dagen epsiode har vi fått en nydelig pakke i posten, vi avgjør et "long lost" veddemål, har besøk av Ali Soufi fra NRK P3s musikkredaskjon og avslører nesten en gigantisk Heia Fotball-nyhet. Ali forteller om overforbruk av fotball og ellers er det bare masse rot og guttastemning i sola oppe på taket på NRK. God sommer til alle dere nydelige mennesker og fyttere som laster ned podden hver uke! Vi høres i august! Klem fra Sven, Tete og Nettsjef Lars. Last ned | Publisert 22.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#bonuspod---sommeravslutning

Ep. 130 - Vegard Hansen Ep. 130 - Vegard Hansen Ukas gjest er fotballtrener av yrke, men ikke nok med det! Ukas gjest er også osteekspert, forfatter, tidligere fotballproff i både England og Lofoten, speaker, pause-DJ og en hårentusiast av de sjeldne! Tidligere Kongsvinger-, Strømsgodset-, Bristol City-, Lofoten-, Hønefoss- og Mjøndalen-spiller. Vi snakker om en fotballmann så dedikert i sin jobb at han tidvis overnatter på Isachsen Stadion. Ukas gjest er Mjøndalen-trener Vegard Hansen. Vegard forteller om hvorfor han har laget seg et eget soverom på stadion, om hvordan det har vært å bygge opp Mjøndalen fra breddeklubb til toppklubb, om den gangen han ble så sur under en kamp at han nesten la opp i pausen. Og så serverer han oss et helt fantastisk drømmelag av fotballens største gladgutter. Sola skinner i redaksjonen og Nettsjef Lars er innom med noen deilige nyheter fra breddefotballen. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 15.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-130---vegard-hansen

Ep. 129 - Ståle Solbakken Ep. 129 - Ståle Solbakken Ukas gjest er en så rå fyr, at noen allerede har skrevet bok om hans liv. Han har blitt kåret til årets spiller og trener i Danmark. Han har representert Norge i både EM og VM, han har spilt i Premier League, han har vært trener i Bundesliga og han er vår første gjest som har vært klinisk død! Vi snakker selvsagt om mannen med norgeshistoriens mest minneverdige løpesett og den mannen som blir tilbudt landslagsjobben hver gang den er ledig. Ukas gjest er treneren, sportsdirektøren og sjefen til Tom Høgli! Ståle Solbakken! Ståle forteller om å være død, om DET byttet i VM 98, om den kaotiske tida i Køln, og om den gangen han og Bård Wiggen satt og snakka fotball med Pep Guardiola til langt på natt. Sven har trukket en visdomstann og vi hyller en omreisende legende! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 08.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-129---stale-solbakken

Ep. 128 - Morten Langli Ep. 128 - Morten Langli Ukas gjest er fotballmann, skuespiller og har over 60 000 følgere på Twitter, men har allikevel ikke egen wikipedia-side - noe som selvsagt er en liten SKANDALE! Han er nemlig trav-, hockey-, betting-, UFC- og fotball-ekspert hos Unibet! En favorittgjest hos oss, som også har vært innom tidligere. Vi snakker selvsagt om en av landets høyst elskede fotballkommentatorer, Morten Langli! Morten forteller oss det viktigste fra helgens trav-fest i Stockholm, han forteller oss hva han mener om Air Condition og hvor man bør spise Bobos Pizza. I dagens sending oppsummerer vi Champions League-sesongen og gleder oss maksimalt til helgens store finale! Tete har vært på reunion, vi hyller en spansk trollmann og Nettsjef Lars serverer nyheter fra breddefotballen! Last ned | Publisert 01.06.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-128---morten-langli

Ep. 127 - Erik Mykland del 2 Ep. 127 - Erik Mykland del 2 (Del 2) Ukas gjest er en ganske liten, men veldig stor fotballspiller! Kanskje den mest mytiske spillerne vi har hatt her til lands. Han har vært idrettskontakt i hæren, oldboystrener og gitt ut bok. Han har 78 landskamper for Norge, han har vunnet Kniksenprisen, slått Brasil, scora på huet for Norge og i Champions League. Også har han blitt utnevnt til æresborger av Risør. Han har spilt i ett EM og to VM og han har spilt for Start, Panathinaikos, FCK, Linz ,1860 Munchen og Empatikameratene! Han er ikke den som har vunnet flest titler, men den som mest sannsynlig har vunnet flest norske fotballhjerter! Ukas gjest er Erik Mykland. Erik forteller om livet på løkka i Risør, om å flytte til Munchen og spille på lag med Thomas Hassler, om livet etter fotballen og om hvordan det var å gjøre comeback for Start etter flere år på sidelinja. Håper den faller i smak! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 23.05.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-127---erik-mykland-del-2

Ep. 126 - Erik Mykland del 1 Ep. 126 - Erik Mykland del 1 (Del 1) Ukas gjest er en ganske liten, men veldig stor fotballspiller! Kanskje den mest mytiske spillerne vi har hatt her til lands. Han har vært idrettskontakt i hæren, oldboystrener og gitt ut bok. Han har 78 landskamper for Norge, han har vunnet Kniksenprisen, slått Brasil, scora på huet for Norge og i Champions League. Også har han blitt utnevnt til æresborger av Risør. Han har spilt i ett EM og to VM og han har spilt for Start, Panathinaikos, FCK, Linz ,1860 Munchen og Empatikameratene! Han er ikke den som har vunnet flest titler, men den som mest sannsynlig har vunnet flest norske fotballhjerter! Ukas gjest er Erik Mykland. Erik forteller om livet på løkka i Risør, om å flytte til Athen med Frank Strandli, om haike til kamp på Bryne, om jobbe som bilvasker og om mye mye mer. Alt i alt en litt annerledes episode av Heia Fotball. Håper den faller i smak! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes og sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 16.05.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-126---erik-mykland-del-1

Ep. 125 - Johan Golden Ep. 125 - Johan Golden Ukas gjest er en ener i alt han gjør! Han er mannen bak en av Norges største radiosuksesser og et av Norges aller råeste politiske partier. Han spiller i film, har gitt ut bøker og han er en av Norges største stand up-komikere. Han er en av Norges mest kjente Arsenal-fans, har holdt konsert i Spektrum, turnert Norge rundt, vunnet komiprisen og han jobber til daglig i gullrekka her i NRK. Ukas gjest er Johan Golden! Johan forteller om da han IKKE fikk sett VM-Finalen i 2006, om da han spiste penis på en restaurant i Tokyo, om da han kræsjet med monstertruck selvsagt om den gangen han holdt på å bli kjørt ned av danskebåten i Oslofjorden. Tete har blitt bedre kjent med Pablo Escobar, Sven får frysninger av en historie om Portsmouth og Nettsjef Lars er innom med det siste og viktigste fra breddefotballen. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 11.05.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-125---johan-golden

Ep. 124 - Tomas Brolin Ep. 124 - Tomas Brolin Ukas gjest er helt med stor H! En helt som har opplevd de mest utrolige ting. Han har vært fotballspiller, pokerspiller og businessmann, han har vunnet VM-bronse, Coppa Italia, Uefa-cup, blitt toppscorer i EM og var svært nære å vinne Ballon D’or i 1994. Etter karrieren har han startet opp sin egen støvsugerbusiness, han har drevet restaurant på Stureplan og startet opp noe greier med Eric Cantona og Diego Maradona! Han har gitt ut låt med Dr Alban og Bjørn Borg, dannet angrepsrekke med Asprilla og Gianfranco Zola, og han har visstnok aldri vært på Systembolaget! Ukas gjest er Tomas Brolin! Tomas forteller om bronselaget fra '94, om da han la opp i en alder av 28 år, om da han vant 200 000 på Stryktipset denne uka, om da han var keeper i svensk 2.divisjon og om de 300 målene han har scora på Gianluigi Buffon. En samtale om fotball, trav, business og selve livet, med andre ord. Vi har vært på turne og Nettsjef Lars serverer de herligste historier fra Breddefotballen. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball. Last ned | Publisert 04.05.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-124---tomas-brolin

#Noenmågå vol 2 - Dag 4 #Noenmågå vol 2 - Dag 4 Da var det klart for siste episode av Noen Må Gå vol. 2. Sven, Tete og Nettsjef Lars har etter fire eventyrlige dager med kjøring i breddefotballens tegn kommet fram til Nordens Lyon - Tromsø. I dagens podkast får du vite hvorfor TOM HØGLI kontaktet oss(!), hvorfor Kongsvik IL er et alt for langt navn på et idrettslag fra Kongsvik og hvordan Nettsjef Lars var i ferd med å sette hele turen i stå. I løpet av dagens etappe har vi nok en gang møtt en haug med nydelige breddeildsjeler som har skjenket oss de vakreste gaver, historier og opplevelser! Vi har også sett et innholdsrikt rivaloppgjør i 6.divisjon mellom Storsteinnes IL og Pioner IL. Dere har som vanlig gitt oss flotte breddetips på snapchat, e-post, facebook og twitter. Tusen hjertelig takk for det! Heia breddefotball! Last ned | Publisert 28.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/##noenmaga-vol-2---dag-4

#Noenmågå vol 2 - Dag 3 #Noenmågå vol 2 - Dag 3 Velkommen skal du være til runde 3 av Noen Må Gå vol. 2. Beklager at den kommer ut så sent, og med noe redusert lydkvalitet, men vi har slitt med tunge tekniske problemer i Lofoten i dag. Håper uansett praten faller i smak! Glad i dere! I dagens pod prater vi om Møller, Müller og Ryan, alle breddehelter fra Lofoten. En gigantisk måke prøver sette oss ut av spill og vi har fått utrolig mye hjelp fra en fytter ved navn Petter! Sven har innsett at han er en tidsopptimist og Tete er blitt sykelig opptatt av naturen i Lofoten. Vi har også møtt kanskje landets yngste sportsdirektør, sett en treningskamp mellom Kabelvåg og Svolvær. Også prøver vi å finne ut hvilken fotballbane i Lofoten som er verdens fineste fotballbane. Dere har som vanlig gitt flotte breddetips og Nettsjef Lars sliter med å velge ut kun ett breddepunkt. Fortsett med å sende oss breddetips på heiafotball@nrk.no, og følg hele reisen vår på snapchat @p3heiafotball Last ned | Publisert 27.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/##noenmaga-vol-2---dag-3

#Noenmågå vol 2 - Dag 2 #Noenmågå vol 2 - Dag 2 Velkommen skal du være til episode 2 av Noen Må Gå vol. 2. I dagens pod snakker vi om den triste skjebnen til breddemonumentet Stålhallen på Mo I Rana, vi har spist på Bimbo Veikro, slikket sol på natriumkloridfjellet, sett Fauske Sprint - Bodø/Glimt i første runde av cupen. På den kampen FIKK vi hver vår vakre Fauske/Sprint-drakt, også ble vi intervjuet av fantastiske Sindre fra Bodo.nu og Espen fra Saltenposten, pluss superkule Freddy fra Avisa Nordland. Vi har også følt oss som Jim Carrey i The Truman Show i tillegg til at vi har fått plenty med deilige breddepost fra dere. Fortsett med å sende oss breddetips på heiafotball@nrk.no, og følg hele reisen vår på snapchat @p3heiafotball hvis du vil det! Takk for at du lastet ned, og følg gjerne @p3heiafotball på snapchat og instagram for flere oppdateringer fra turen vår. Last ned | Publisert 26.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/##noenmaga-vol-2---dag-2

#Noenmågå vol 2 - Dag 1 #Noenmågå vol 2 - Dag 1 Hei og takk for at du har valgt å laste ned første episode av Noen Må Gå vol 2. I dagens pod snakker vi om reisen fra Trondheim til Mo i Rana og tar for oss masse deilige breddetips fra dere som hører på. Vi har vært på 9-er kamp i Mosjøen, kjent varmen fra Snåsamannen, fått tips om verdens beste burger, scora straffe på Nordlandsporten, sett en haug av deilige breddebaner, Sven har funnet på en heeelt OK vits og finn ut hvem som måtte ta et snøbad i vår crossbar challenge! Fortsett med å sende oss breddetips på heiafotball@nrk.no, og følg hele reisen vår på snapchat @p3heiafotball hvis du vil det! Last ned | Publisert 25.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/##noenmaga-vol-2---dag-1

Ep. 123 - Eirik Bakke Ep. 123 - Eirik Bakke Ukas gjest er en levende legende! Som tenåring ble han regnet som det største fotballtalentet i hele Norge, ja et av de største i hele Europa! Han har en haug med landskamper for u-21 og A-landslag og han har vunnet gullklokka. Han er den nordmannen som har fått flest gule kort i Premier League! Han har også markert seg som fotballtrener og han er en av få som har klart å hente gullet HEM til Bergen. Ukas gjest er Sogndaltrener, Eirik Bakke. Eirik forteller om å bli seriemester med Brann, om å være trener i verdens beste fotballbygd og om sin utrolige tid i fotballklubben Leeds United, der man blant annet fikk bot for å IKKE møte lagkameratene på den lokale puben. Tete har lest en fantastisk bok i påsken, Sven forteller om en mann som kjørte Europa rundt uten lappen og Nettsjef Lars er innom med de mest fantastiske historier fra breddefotballen. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 20.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-123---eirik-bakke

Ep. 122 - Simen Stamsø Møller Ep. 122 - Simen Stamsø Møller Ukas gjest har fått seg sin egen tv-serie nå! Han er tidligere Tromsø, Strømmen og Kjelsås-spiller, tidligere livereporter for NTB, tidligere lærer, tidligere Serie A-kommentator for CMore og nåværende ekspert for TV2 sine Premier League sendinger! Han har spilt mot Darijo Srna, Fernandinho, Willian og tatt på Roberto Carlos, han har intervjuet Jose Mourinho og er nettopp blitt Englands proff! Ukas gjest er TV2 sportens egen Wonderboy, Simen Stamsø Møller! Simen forteller oss om sine møter Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Joshua King og Jamie Carrager og om livet som fotballproff på nivå 9 i England. Simen spår også at Chelsea vinner Premier League samt hvem som rykker ned i mai. Tete har kjøpt seg nytt anlegg, Sven har planer om å lese mer Espedal og Nettsjef Lars er innom med noen hyggelige meldinger fra Breddefotballen. Last ned | Publisert 11.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-122---simen-stamso-moller

Ep. 121 - Ingerid Stenvold Ep. 121 - Ingerid Stenvold Ukas gjest har en meget sterk karriere i skisporet, men er nok mest kjent fra en rekke oppdrag på TV-skjermen for NRK. Hun har vært sportsanker, nyhetsanker, Lydverket-anker og hun har vunnet Kringkastingsprisen! Ukas gjest er også en meget viktig figur i norsk språkhistorie! Hun har en av Norges mest omdiskuterte dialekter og er kanskje Norges mest kjente eier av en ekstra E i navnet sitt! Ukas gjest er Ingerid Stenvold. Ingerid forteller om da hun så Maradona i Buenos Aires, om da hun prøvde å intervjue Tom Tvedt og selvfølgelig om da hun og Lars Berger var i Sapporo. Ingerid hyller også en rekke TIL-legender og avslører sitt favoritt-banneord. Tete er tilbake fra Kambodsja, Sven har lest en fantastisk bok og Nettsjef Lars serverer en ny breddefotball-turné! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 06.04.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-121---ingerid-stenvold

Ep. 120 - Asbjørn Myhre Ep. 120 - Asbjørn Myhre Ukas gjest er skuespiller, pedagog, levemann og kommentator for Eurosport, Discovery, Max og TVNorge. Han har reist verden rundt på utallige arenaer for å kommentere hockey, håndball, skøyter, lukeparkeringer, korps, sprangridning og fotball de siste årene! Ukas gjest må være Norges mest allsidige kommentator, Asbjørn Myhre! Asbjørn forteller om å kjøre rally-taxi gjennom Kristiansands-gater sammen med Drillo, han forteller om å være på jobb i bua mens han var rammet av salmonella-virus, han forteller om den gangen han nesten mista øret sitt på trening og så setter han opp et nydelig drømmelag av Eliteseriens største flopper! Henning Raae er vikar for Tete denne uka og Nettsjef Lars er innom med strålende saker fra breddefotballen. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 29.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-120---asbjorn-myhre

Ep. 119 - Jon Georg Dale Ep. 119 - Jon Georg Dale Ukas gjest er Norgeshistoriens yngste landbruksminister! Han er faglært kjøttskjærer, odelsgutt, gjeter og en dedikert Tottenham-supporter! Han har jobbet for Siv Jensen, har egen privatsjåfør, og blir bare kalt Goggen av Erna Solberg! Han har Tottenham-flagg på ministerkontoret sitt og er tidligere fylkemester i gjeterhundføring! Ukas gjest er Jon George Dale. Jon George gir oss et innblikk i livet som statsråd, han forteller om hvordan han flytter på møter for å få sett NOK Tottenham, han forteller om hvem som er mest ivrige fans på tinget og så serverer han et drømmelag av sine all time favorittspillere. Henning Raae er vikar for Tete denne uka og Nettsjef Lars er innom med et par deilige oppdateringer fra breddefotballen! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 23.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-119---jon-georg-dale

Ep. 118 - Rune Bratseth Ep. 118 - Rune Bratseth Ukas gjest er en levende legende. Han har kjøpt og solgt fotballspillere for hundrevis av millioner av kroner! Han har fått klem av Pele, blitt hyllet av Franz Beckenbauer og ledet Norge, Werder Bremen og Rosenborg til fantastiske resultater. Han har vunnet Eliteserien, Bundesliga, den tyske cupen og Cupvinnercupen! Han har vunnet Olavstatuetten, Kniksens hederspris og masse masse mer! Ukens gjest er Rune Bratseth. Rune forteller om da han ble oppdaget av Knut Torbjørn Eggen på Menighetscupen i Trondheim, om da han takket nei til Manchester United, om da han kasta et krus på Otto Reghagel og avslører hvem det var som hang opp et elg-gevir i garderoben til Werder Bremen. Tete elsker Champions League, Sven er hekta på Petter Uteligger og Nettsjef Lars gir oss en nydelig historie fra Fjørtoft. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 16.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-118---rune-bratseth

Ep. 117 - Petter Veland Ep. 117 - Petter Veland Ukas gjest ser alle La Liga-kamper i løpet av en sesong! Her snakker vi nerd. Han jobber med fotball i Viasat, puster fotball, drømmer fotball, spiller fotball og tvitrer fotball! Ukas gjest er fra Odda, har spilt for Lyn og kan forhåpentligvis fortelle oss alt vi ønsker å vite om Champions League og La Liga. Ukas gjest er Petter Veland. Petter forteller hvem som blir Barcelona sin neste trener, han forteller oss om hvorfor han sov på en sofa i natt, og hyller en unik spansk fotballspiller i diktform. Vi har sett tidenes villeste fotballkamp, snakker om Lord Bendtner og får historier fra breddefotballen signert Nettsjef Lars. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 09.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-117---petter-veland

Ep. 116 - Fredrik - Blakern- Larsen Ep. 116 - Fredrik - Blakern- Larsen Ukas gjest er helt overlegen! Suvveren har han også blitt omtalt som! Han er langt i fra no amatør! En fløtefyr rett og slett! Han er fotballtrener, tidligere fotballspiller, betting-ambassadør, hesteentusiast og en mann med egen TV-serie! Ja dere skjønner jo at dette er en mann med mange talenter! Ukas gjest er Tor Fredrik “Blakern” Larsen! Blakern forteller om livet som Norges høyest elskede breddefotballtrener, om spillere som er på elgjakt i stedet for å spille kamp, om da han fikk verdens mest feilaktige gulekort for filming, og så gir han deg de tre beste tipsene til hvor du får karbonade med speilegg. Tete er på Bylarm, Sven har hjemme alene fest i mørket og Nettsjef Lars forteller om en nattmann kalt Nattland. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 01.03.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-116---fredrik---blakern---larsen

Ep. 115 - Lars Sivertsen Ep. 115 - Lars Sivertsen Ukas gjest er med oss fra selveste England. Han er en stor favoritt i Heia Fotball-miljøet og en del av den utstrakte familien. Han har reist undercover til Qatar og er i ferd med å bli legendarisk for sin hengivenhet til villeste energidrikker. Mannen er fotbalskribent for bl.a Josimar, Nettavisen, TV2 og en haug med internasjonale publikasjoner. Og ikke minst, tidligere innbygger i Finland! Ukas gjest er Lars Sivertsen. Lars gir oss en god innføring i hva som faktisk foregår i Kina, hvilke energidrikker han har gått for denne gangen og hva britiske sportsjournalister faktisk mener om Leicester City sin sparking av Claudio Ranieri. Han lanserer også en ny landslagskaptein og svarer så godt bare han kan på mange av de titalls lytterspørsmålene som er sendt inn. Sven har lest en bok siden sist, mens Tete har fått en kraftig gave fra en Heia fotball-lytter og Nettsjef Lars kommer selvfølgelig innom med de viktigste sakene fra breddefotballen. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 24.02.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-115---lars-sivertsen

Ep. 114 - Michael Stilson Ep. 114 - Michael Stilson Ukas gjest gleder vi oss, noe helt utrolig, til å høre fortelle fra sine siste ekspedisjoner! Han jobber her i NRK, men har et desperat ønske om å slutte! Han har egen wikipediaprofil på to språk! Han er tidligere medlem i "Oslobila", han har bursdag samme dag som USA og har, såvdt vi vet, en av de aller høyeste seiersprosentene i norsk toppfotball! Ukas gjest er tidligere Ranheim og Mjøndalenspiller, Michael Stilson. Michael forteller om hvordan det har vært å prøvespill på Færøyene og i Gibraltar! Han forteller om å havne i fryseboksen i Mjøndalen, om da Gauseth kasta ei gullklokke ut av bilvinduet på vei til trening, og så forteller han er fantastisk rørende historie om fotball, familie og selve livet! Vi har begynt å holde foredrag og Nettsjef Lars er innom med en meget kuriøs sak fra breddefotballen! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 16.02.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-114---michael-stilson

Ep. 113 - Wildcard FC Ep. 113 - Wildcard FC Ukas gjester er programledere i vår favorittpodkast i hele verden! De er kjent for catchphrases som FÅDENPÅ! WALCOTTLEGEND! GRØTKJØRET og ordspill som hot top pics osv osv osv. Ukens gjester er hele Norges favoritt Ffantasy Premier League-pundit og mannen med Norges aller beste navn! Jon Roar Solset og Martin Sleipnes fra Wildcard FC! Guttene tar for seg hvem som er hot og hvem som er not Fantasy Premier League, de letter litt på sløret om Eliteserien Fantasy. Guttene forteller også om hvor høy James Richardson er og de serverer et Drømmelag av de helt sjeldne! Sven har funnet på et nytt ord, Tete har vært på rockefestival og Nettsjef Lars serverer de herligste historier fra breddefotballen. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 09.02.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-113---wildcard-fc

Ep. 112 - Dagfinn Enerly Ep. 112 - Dagfinn Enerly Ukas gjest er en tidligere landslagsspiller i fotball og fotballtennis! Han er kjent for en av norsk fotballhistories aller mest dramatiske øyeblikk, for å ha dempa ballen med trøya, og for en genial cornervariant som Heia Fotball-redaksjonen bare kaller "å gå på Dagfinn"! Draktummeret hans, nr 8, er freda i Fredrikstad for evig tid og han er blitt omtalt som tidenes Skeidspiller! Ukas gjest er Dagfinn Enerly! Dagfinn forteller om at han drømmer om å spille fotball igjen, om da han takka nei til Newcastle og om da Drillo kalte ham for et ekorn! Dagfinn serverer også et drømmelag av lekne spillere og avslører hvem i Norsk fotball som er mest glad i å grille! Sven har begynnt å lese en ny bok, Tete er i kjempeslag og Nettsjef Lars gir oss historien om det laget i Norge med flest studiepoeng! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 02.02.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-112---dagfinn-enerly

Ep. 111 - Per Ivar Staberg Ep. 111 - Per Ivar Staberg Ukas gjest er en tidligere toppdommer med over 250 kamper på samvittigheten! Han har vært FIFA-dommer og har dømt cupfinale, men har har også hatt flere jern i ilden! Han han har vært ekspert i TV2, han har vært fyllefotballdomer, og han har wikipediaside på 3 forskellige språk! Ukas gjest er av mange regnet som den blideste dommeren i hele Norge, Per Ivar Staberg! Per Ivar forteller om sine mest dramatiske opplevelser på fotballbanen, om en mulig forbannelse som hviler over ham og så serverer han et drømmelag med de elleve deiligste spillerne han vet om. Vi bruker også mye tid på debrief av Tete sitt lungeinnfarkt som Staberg fikk den tvilsomme æren av å oppleve, og så får Sven en gave fra guttene! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 26.01.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-111---per-ivar-staberg

Ep. 110 - Brede Hangeland Ep. 110 - Brede Hangeland Ukas gjest har VUNNET ROYAL LEAGUE!!!! Og ikke nok med det, han har vunnet kongepokal, Kniksenprisen og vært landslagskaptein for Norge! Ukens gjest er den enestående, nydelige, morsomme og trivelige Brede Hangeland! Brede forteller om å grisetakle Wayne Rooney, om å helbrede skader med ost, om å spille med Berbatov og Adebayor, og han forteller om de aller lateste spillerne han har spilt med. Nettsjef Lars er tilbake fra Syden, Sven snakker om Mandal og Tete har begynt med (HOLD DEG FAST) YOGA! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 19.01.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-110---brede-hangeland

Ep. 109 - Egon Holstad Ep. 109 - Egon Holstad Ukas gjest er en mann med mange interesser! Stikkordene er fisk, kaffi, rock, køntri, Townes Van Zandt, raljering og fotball! Han har drevet en av norges mest kjente og høyst elskede platesjapper, Feedback, han har muligens norges mest kjente hestehale, han er Maradona-mann, hyttelivsentusiast, fisker og endelig på plass hos oss! Ukas gjest er fotball og kaffe-bokforfatter, Egon Holstad! Egon forteller om selfangst, hytteliv, en tur i en tyrkisk ørken, og om å drikke seg sveiseblind på VM finale! Han serverer også et fantastisk drømmelag og forteller om å handle svartebørsbilleter for den nette sum av 120000 kroner. Nettsjef Lars er i SYDEN, Tete er tilbake fra sykdom og Sven har blitt far! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Last ned | Publisert 12.01.17 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-109---egon-holstad

Ep. 108 - Bjarte Tjøstheim Ep. 108 - Bjarte Tjøstheim Ukas gjest er en mann vi har gledet oss helt vilt til å få på besøk! Han er TV-fjes, trommeslager på medium høyt nivå, FIFA-spiller og resepsjonist i en av verdens største podkastsuksesser; Bjarte Tjøstheim! Bjarte forteller blant annet om da han så Kevin Keegan i bare trusa og avslører hvilken Arsenal-spiller han helst ville hatt sex med. Sven holder fortet med supervikar Henning Raae, mens Nettsjef Lars hyller en institusjon i fotball-Norge. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball Slå gjerne et ferdigskåra innlegg på e-post: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 02.12.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-108---bjarte-tjostheim

Ep. 107 - Hjerteslag Ep. 107 - Hjerteslag Ukas gjester er noen av de mest estetiske menneskene vi har hatt på besøk! De er sånne folk som du ser på forsida av NME eller Rolling Stone Magazine, sånne folk som går med solbriller innendørs hvis du skjønner! De er fra Bergen, har vært spilt på P3 i nesten hele år og de er fotballfans, agentsønner og futsalspillere! Ukas gjester er Torjus og Robbie fra Hjerteslag! Guttene drømmer om Fabio Capello som ny norsk landslagssjef, forteller om en fotballbane i Bergen uten cornerflagg og viser seg å ha hatt en finger med i spillet da Tore Andre Flo ble solgt til Chelsea! Nettsjef Lars har gjort et unikt snapchat-intervju med Luca Vialli og vi snakker i lengder om Thorstein Helstad. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss e-post: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 17.11.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-107---hjerteslag

Ep. 106 - Kjell Jonevret Ep. 106 - Kjell Jonevret Ukas gjest er fotballtrener av yrke. Han har blitt kalt unevnelige ting av Martin Andresen og trent Zlatan! Han er svensk serie og cupmester, norsk sølvmedaljør i seriespill og han har målt trenerkrefter mot Fabio Capello! Ukas gjest er nåværende Viking-trener og årets romsdaling 2009, Kjell Jonevret! Kjell forteller om å være trener for en av verdens feteste fotballklubber, Café Opera. Han forteller om å spille to cupfinaler i 1989, om å selge Mame Biram Diouf til Man Utd og om å trene Zlatan for Sverige. Tete er tilbake fra ferie, vi gir bort to kopier av FM 2017, og Nettsjef Lars gir oss en historie om hjemmeedrakter som ble bortedrakter! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss e-post: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 10.11.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-106---kjell-jonevret

Ep. 105 - Lars Johnsen Ep. 105 - Lars Johnsen Ukas gjest innehar en av fotballnorges aller skarpeste penner. Han er journalist for Josimar fotballblad, podkastmann, brettfotballspill-entusiast og super fotballnerd. Ukas gjest er Lars Johnsen. Johnsen forteller om sin voldsomme lidenskap for "Subbuteo", sitt varme forhold til Irsk fotball, hans besøk for å se Glasgow Rangers når de lå nede for telling og han blir rørt til tårer da han skal velge en drømmeelver. Lars deler også historien om hvordan han ble fotballfrelst, uten å kunne spille fotball selv. Sven kjører hjemme alene fest med supervikar Henning Raae, da Nettsjef Lars og Tete er på ferie! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss e-post: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 04.11.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-105---lars-johnsen

Ep. 104 - John Carew Ep. 104 - John Carew Ukas gjest trenger ingen videre presentasjon, fordi det er John Carew. John forteller om herje for Lørenskog som femtenåring, om å sette iskalde straffespark på Oliver Kahn, om å leke med Fabio Cannavaro og om å bli gjenkjent av Lionel Richie. John forteller også om DEN kvelden i Istanbul, om å spille golf med John Terry, om å komme på kanten med Gerard Houllier og om å føle seg som lillebroren til Totti. Tete har vondt i foten, Sven fortviler over Mourinho-krisen og Nettsjef Lars hyller en breddelegende. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss e-post: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 26.10.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-104---john-carew

Bonuspod med Brattbakk, Heggem, Hoftun og Jamtfall Bonuspod med Brattbakk, Heggem, Hoftun og Jamtfall P3aksjonen 2016: Her er en liten bonuspodkast fra vårt arrangement under P3aksjonen 2016, med Harald Brattbakk, Vegard Heggem, Erik Hoftun og Jørn Jamtfall. Til inntekt for P3aksjonen viste vi "Miraklet i Milano" i reprise, kampen der RBK slo selveste AC Milan på bortebane og gikk til kvartfinalen i Champions League i 1996. Før kampen hadde vi en prat med noen av spillerne fra RBK, blant annet begge målscorerne! Takk til alle som var med å støtte P3 aksjonen i år! Dere er supre alle sammen. Heia fotball, hilsen Sven, Tete og Nettsjef Lars. PS: Vi minner om at P3aksjonen 2016 gikk fra 19-23. oktober og at det ikke lenger er mulig å sende inn din støtte ved hjelp av SMS. Last ned | Publisert 23.10.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#bonuspod-med-brattbakk,-heggem,-hoftun-og-jamtfall

Ep. 103 - Jesper Mathisen Ep. 103 - Jesper Mathisen Ukas gjest lyder altså et av de virkelig store fotballnavnene i Norge. Han ble ansett som et av Norges største fotballtalenter, men er også innehaver av to av Norges mest opererte knær. Han er en av Norges flinkeste TV-menn, en entertainer av rang, Norges best betalte konferansier, fotballekspert i TV2 og muligens fortsatt fotballspiller i IK Start, Jesper Mathisen! Jesper forteller om en dommerskandale av bibelske proporsjoner, han forteller om å hoppe i fallskjerm med Davy Wathne, om en foreldet gambling-sak og han sier unnskyld til alle dommerne som han har slaktet på TV. Nettsjef Lars er innom med fantastiske historier fra bredden, mens Sven og Tete gleder seg til morgendagens show under p3aksjonen! Kjøp billetter her: https://olearystrd.hoopla.no/sales/gjenopplev-miraklet-i-milano/ Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss e-post: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 20.10.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-103---jesper-mathisen

Ep. 102 - Karen Espelund Ep. 102 - Karen Espelund Ukas gjest har vært styremedlem, visepresident og generalsekretær i NFF. Hun er tidenes første kvinnelige styremedlem i UEFA, hun har også jobbet for FIFA, fått en EGEN sak oppkalt etter seg og vært kaptein på Trondheims-Ørn. Ukas gjest er Karen Espelund. Karen forteller om å spise middag med Pelé, om å være ensom kvinne i fotballen og om den tiden da kvinnefotball var ulovlig i Norge. Nettsjef Lars er innom med historien om en utrolig varaordfører fra Tolga-Vingelen og vi gir deg muligheten til å se AC Milan mot RBK i reprise! Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss e-post: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 14.10.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-102---karen-espelund

Ep. 101 - Bernt Hulsker Ep. 101 - Bernt Hulsker Ukas gjest er et smykke av et menneske! Han er tidligere fotballspiller og har hamra inn de vakreste mål og delt ut de styggeste albuer. Men ikke nok med det, han er også humorist, entertainer, språkmann med kompetanse på hollandsk, podkaststjerne, tv-serieskaper, proffbokser, musiker, seriemester og levemann. Vi snakker selvsagt om en enkel landsens gutt fra Vestnes, Bernt Hulsker! Bernt forteller så mange historier at vi knapt våger å friste deg med dem her. Vi kan bare anbefale deg å ta på øreklokkene, lene deg tilbake og nyte 90 minutter fra en av fotballens aller morsomste og deiligste menn. Tete får latterkrampe, Sven får latterkrampe og Nettsjef Lars gir deg ALT som er å vite om norsk breddefotball. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 06.10.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-101---bernt-hulsker

Ep. 100 - Lars Sivertsen Ep. 100 - Lars Sivertsen Ukas gjest er mannen med stor M. Mannen med en fotballhjerne du kan forelske deg i. Mannen med en av fotballens aller skarpeste penner! Mannen med den enorme kunnskapen om obskure energidrikker. Josimar-skribent, Nettavisen-blogger, og forhåpentligvis en fremtidig forfatter av fotballbøker! Geniet fra Bryne, vår mann i London! Lars Sivertsen! Lars forteller om alt fra UEFA-valg til finsk futsal og vi fordyper oss i Big Sam sin avskjed og korrupsjonsanklagene som hagler i England. Tete forteller om Njazi Kuqi, Sven hyller en legende og Nettsjef Lars er innom med de herligste nyheter fra bredden. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 30.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-100---lars-sivertsen

Ep. 99 - Christian Nilssen Ep. 99 - Christian Nilssen Ukas gjest er NRK-mann, fotballkommentator, hoppkommentator og fotballnerd på sin hals med over 100 kamper i England i beltet! Han er blitt utnevnt til Arne Scheie sin arvtager, han har VM-finaler og hoppuker som sin arbeidsplass og til tross for at han er en veldig trivelig kollega, så klarte han i 2014 å bli norges mest forhatte fotballpersonlighet! Ukas gjest er Christian Nilssen. Christian forteller om å fylle skoene til Arne Scheie, om å snuble seg til gratis kampbilletter på FA Cup-finalen og om hvordan man egentlig skal uttale Pepe! Sven har fått et kritisk men smart brev fra en lytter, Tete får latterkrampe og Nettsjef Lars er innom med nyheter fra bredden. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 22.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-99---christian-nilssen

Ep. 98 - Sivert Heltne Nilsen Ep. 98 - Sivert Heltne Nilsen Ukas gjest er fotballspiller av yrke! Han spiller for Norges desidert HEITESTE klubb, han er norgesmester i fotball og er i aller høyeste grad sønn av sin far. Han har kanskje det villeste første skoledag-bildet i norgeshistorien og er oppkalt etter et studenthjem i Volda! Ukas gjest er Brann-spiller Sivert Heltne Nilsen. Sivert forteller om da faren hans ble overkjørt av en SUV i Florida, om Champagne-frokost klokka 05.00, om det fantastiske Hødd-laget som vant cupen mot alle odds og om "pisse-straffen" som ble utført på lagkamerater. Vi hyller en Brann-legende og Nettsjef Lars har med seg de mest fantastiske historier fra Breddefotballen. Abonner og anmeld oss gjerne i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 14.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-98---sivert-heltne-nilsen

Ep. 97 - Jan Petter Saltvedt Ep. 97 - Jan Petter Saltvedt Ukas gjest har altså fotballnorges aller vakreste stemme. Du har hatt han med deg gjennom mang et EM og VM, du har nok også sett ham under TV-aksjonen her på NRK. Han er Liverpool-mann, Eggen og Drillos-dokumentarist, frokost-TV-vert, best i verden, bror til Norges mest kjente oljeanalytiker, tidligere oppmann i Ready, visstnok den mannen i NRK som har aller flest eposter i innboksen sin og en litterær figur i en Michelet og Solstad bok! Ukas gjest er Jan Petter Saltvedt. Jan Petter forteller om å utsette Jus-eksamen for å se EM finalen i fotball, om betale Peter Shilton 300 £ for å snakke om Maradona, om å intervjue en gråtende Drillo i Marseille og masse, masse mer. Han forteller også historien om hvordan han endte opp som en litterær-figur i en Jon Michelet bok og om da han overnattet i et veikryss under VM i Italia. Nettsjef Lars er innom med de mest fantastiske historier fra Norsk breddefotball, mens Sven og Tete bruker viselig tiden til å lytte. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 08.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.--97---jan-petter-saltvedt

Ep. 96 - Freddy Dos Santos Ep. 96 - Freddy Dos Santos Ukas gjest er tidligere fotballspiller! En legende - intet mindre. Han har vært med på et av norgeshistoriens største klubb-bragder, har over 300 kamper i tippeligaen, 25 U-landslagskamper for Norge og jobber for tiden i TV2! Vi ønsker velkommen til tippeligaens mest anvendelige spiller noensinne og verdens beste fotballspiller fra Kapp Verde, tidligere medlem av The Players og Skal Vi Stupe-programleder, Freddy Dos Santos! Freddy forteller om da Kjell Inge Røkke kysset føttene til Andreas Lund, om da han fikk drakten til Roberto Carlos, om da Freddy nesten scora på Buffon og hele historien om da Jesper Mathisen spraya ned Davy Wathne med en vannscooter i Søgne. Tete oppsumerer Deadline Day på 34 sekunder, Sven forteller historien om en jakke til 12000 kroner og Nettsjef Lars gir oss de mest fantastiske historier fra breddefotballen. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 01.09.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-96---freddy-dos-santos

Ep. 95 - Magnus Borgen Ep. 95 - Magnus Borgen Dagens gjest er muligens den nordmannen som kan mest om derbys og rivalerier i fotballen! Han har sett fotball på fem kontinenter. Boca - River, PSG - Marseille, Celtic - Rangers, Liverpool - Man Utd, Fenerbache - Galatasaray og EL Clasico på lista hans. Og ikke nok med det! Dagens gjest er også forfatter av en fantastisk fotballbok og jobber til daglig med å redde en ørken!! Ukas gjest er Magnus Borgen. Magnus forteller om hvor fantastisk det er å være fjerdedommer i Colombia, om ellevilt det er på lokaloppgjør i Buenos Aires og forteller oss alt om The Holy War of Krakow. Nettsjef Lars spiller opp en fantastisk supportersang fra Bergen Nord og Sven hyller en gammel følgesvenn gjennom 20 år. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 25.08.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-95---magnus-borgen

Ep. 94 - Christer Basma Ep. 94 - Christer Basma Ukas gjest er noe så sjeldent som en legende i to, ja kanskje tre norske fotballklubber! Han har levert bunnsolid for Kongsvinger, Stabæk og ikke minst Rosenborg. Det er bare Roar Strand, Daniel Berg Hestad, Morten Berre og Espen Hoff som har flere kamper enn han i Tippeligaen, han er seriemester utallige ganger og han har noe sånt som 40 landskamper for Norge også. Han har spilt mot Ryan Giggs, Antonio Conte, Roberto Baggio og Thierry, men er vel allikevel mest kjent for å ha vunnet Kjendis 71 grader nord! Ole Christer Basma er selvsagt hans navn! Christer forteller om å takke nei til PL, om å spille mot Baggio for Kongsvinger og selvfølgelig om seieren i Kjendis 71 grader Nord. Nydelig mann! Tete går fortsatt på krykker, Sven er blid og Nettsjef Lars er innom med de nydeligste historier fra bredden. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 18.08.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-94---christer-basma

Ep. 93 - Jonas Bergh-Johnsen Ep. 93 - Jonas Bergh-Johnsen Ukas gjest er en slags bestevenn av denne podkasten! Han har jobbet i TV2 og TVNorge og Max og Eurosport og Discovery OG laget Martin Ødegaard dokumentar. Og ikke nok med det!Han også vært fest-sjef t på Hartvig Nissen Videregående og er en av norges ivrigste fantasy-spillere, Jonas Bergh-Johnsen. Vi snakker premier league i breddfulle 90 minutter, kommer med tabelltips, ser på sommerens fineste overganger, diskuterer Pogba-pris og alt annet som er gøy med Premier League sesongen 16/17. Jonas serverer et drømmelag bestående av hans freskeste fantasy-tips, Tete går på krykker og vi slipper nyheten om at Heia Fotball blir radioprogram fra og med 20. august. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.n Last ned | Publisert 12.08.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-93---jonas-bergh-johnsen

Heia EM - Del 16 - Finaleshow med Jonas Svensson og Jørgen Skjelvik Heia EM - Del 16 - Finaleshow med Jonas Svensson og Jørgen Skjelvik Vi runder av EM i fotball 2016 med et live EM-finaleshow fra en herlig pub i Trondheim. Gjester er perlebackene Jonas Svensson og Jørgen Skjelvik fra RBK (og landslaget, da). Vi oppsummerer mesterskapet og får høre litt fra innsida i RBK. Jørgen forteller hans egen versjon av nakenfilminga og Jonas ELSKER å ha mange følgere på Instagram! Følg oss på face, insta, snap og twitter, da: @p3heiafotball God sommer, heia EM og heia fotball! <3 Last ned | Publisert 11.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-16---finaleshow-med-jonas-svensson-og-jorgen-skjelvik

Heia EM - Del 15 - Lars Sivertsen leverer Heia EM - Del 15 - Lars Sivertsen leverer I Heia EM – Del 15 hooker vi opp med vår mann i London, Lars Sivertsen. Lars banker nedpå en boks med noe ekstremt radikal energidrikke fra Albania, og så hamrer han seg gjennom EM slik det har utspilt seg til nå. Hvem har vært best, hvem har skuffet, hvem har vært den beste treneren og kommer vi noen gang til å få se King Kong i Tottenham? Vi snakker også om Brexit, PL-sesongen som nærmer seg og så setter Lars opp et drømmelag med tidenes mest overprisede fotballspillere. Ta gjerne debatten videre på twitter! Du finner oss på @p3heiafotball på Twitter, Facebook, Instagram og Snapchat. Last ned | Publisert 07.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-15---lars-sivertsen-leverer

Heia EM - Del 14 - Mix Diskerud og Ali Soufi Heia EM - Del 14 - Mix Diskerud og Ali Soufi I Heia EM – Del 14 får vi storfint besøk fra både Marseille og New York. Mikkel Diskerud har sniki seg ned i et kott i en kjeller på treningsfeltet i New York for å prate med oss. Vi prater om Pirlo, Villa, Klinsmann og Vieira selvsagt, åsså forteller Mix villig om ny jobb i FN, om sitt nye virke som klesdesigner, og ikke minst om hvordan guttene i New York City har opplevd EM. Vår mann in France, Ali Soufi rapporterer også tilbake fra "kontoret" i Marseille og kan melde om fullt hus og stormende jubel fra EM-landet. I dag rekker vi også et par superfine breve som vi har fått fra dere deilige lyttere! Vi forteller også om muligheten til oppleve Heia Fotball LIVE på Mellomveien Pub i Trondheim på førstkommende søndag. Vi skal lade opp til EM-finalen fra 1900 sammen med et knippe Rosenborg spillere og forhåpentligvis også deg! Velkommen. Last ned | Publisert 06.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-14---mix-diskerud-og-ali-soufi

Heia EM - Del 13 - Jonas Bergh-Johnsen Heia EM - Del 13 - Jonas Bergh-Johnsen I Heia EM del 13 får vi besøk av litt av en type! Han har jobbet i TV2 og TVNorge og Max og Eurosport og Discovery OG laget Martin Ødegaard dokuemntar. Og ikke nok med det! I følge facebook har han også studert utviklingsstudier ved universitetet i Oslo, gått på Hartvig Nissen Videregående, vært hovmester ved Engelsviken Brygge Restaurant og jobbet ved Rimi Majorstua! Jonas Bergh-Johnsen er dagens gjest. Jonas forteller om sin reise på kryss og tvers av syd Frankrike, om livet på krykker, om å se England - Island i Nice og om å bruke falsk pass under EM. Vi diskuterer de tre kvartfinalene som har blitt spilt siden sist og tar en god kikk på overgangsmarkedet så langt i sommer. Hvem har kjøpt best og kommer Pogba til Manchester? Last ned | Publisert 04.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-13---jonas-bergh-johnsen

Heia EM - Del 12 - Utskudd spesial Heia EM - Del 12 - Utskudd spesial Heia EM Del 12 er en historisk snodig variant av Heia Fotball. Tete er på vei til Ålesund og rapporterer fra en fuktig buss uten 3G dekning! Vårt andre utskudd er verdens blideste reporter, Ali Soufi som sitter på en veranda i Marseille og forteller om en herlig kveld på en av verdens stiligste fotballstadioner. Vi snakker om Portugal - Polen, Renato Sanches, CR7, Fabrizio Ravanelli og gleder oss til helgens kvartfinaler. Alt i alt et MEGET annerledes stykke podkast dette. Vi er tilbake på mandag med normal podkast. God helg og Heia Fotball. Last ned | Publisert 01.07.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-12---utskudd-spesial

Heia EM - Del 11 - Torkil Risan og Wolfgang Wee Heia EM - Del 11 - Torkil Risan og Wolfgang Wee I Heia EM del 11 har vi besøk av to deilige menn. Den ene kjent som hitmakeren bak hits som Kritikksangen og Bratwurst-låta. Den andre kjent som norges aller største TV-serienørd og nest største Portsmouth fan! Torkil Risan kjent fra Ullevaal Hageby og Wolfgang Wee kjent fra LT Wees sommershow og Californebu-miljøet er dagens gjester. Vi diskuterer, Conte, Englandsympatisering og potensielle regelendringer som vil ta fotballen videre. Vi ser også på de fire kommende kvartfinalene og får servert et Drømmelag med verdens beste fotballsønner. Takk for fine post og breve på epost og snap! Fortsett gjerne med det, og følg hele reisen vår @p3heiafotball på Instagram, Facebook og Snapchat. Heia Fotball, Heia Em, Vive La France! Last ned | Publisert 30.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-11---torkil-risan-og-wolfgang-wee

Heia EM - Del 10 - Ali Soufi og Ken Wasenius-Nilsen Heia EM - Del 10 - Ali Soufi og Ken Wasenius-Nilsen I Heia EM del 10 har vi besøk av to ganske rå typer som tjener til livets opphold ved å anmelde plater, skrive bøker, lage radio, podkast og tv. Dagens gjester to nydelige, deilige, kolleger og venner av programmet! NRK P3s Ali Soufi og Ken Wasenius Nilsen, velkommen! Vi snakker i lange baner om Fantastiske Island, om utslåtte England, om Hodgson, Conte, Italia, Kevin De Bruyne og de nært forestående kvartfinalene i EM. Takk for fine post og breve på epost og snap! Fortsett gjerne med det, og følg hele reisen vår @p3heiafotball på Instagram, Facebook og Snapchat. Heia Fotball, Heia Em, Vive La France! Last ned | Publisert 28.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-10---ali-soufi-og-ken-wasenius-nilsen

Heia EM - Del 9 - Wildcard FC leverer varene Heia EM - Del 9 - Wildcard FC leverer varene Ny pod ute! I Heia EM - Del 9 er vi tilbake på norsk jord og diskuterer blant annet, EMs beste spiller til nå, Copa America, Island, Iniesta og hvor lenge Sven må ha denne idiotiske sveisen sin. Dagens gjester er gutta krutt fra Wildcard FC, som serverer de deiligste funfacts og stats. En perfekt oppladning til kveldens storkamper! Takk for fine post og breve på epost og snap! Fortsett gjerne med det, og følg hele reisen vår @p3heiafotball på Instagram, Facebook og Snapchat. Heia Fotball, Heia Em, Vive La France! Last ned | Publisert 27.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-9---wildcard-fc-leverer-varene

Heia EM - Del 8 - Siste dag i Frankrike Heia EM - Del 8 - Siste dag i Frankrike Heia EM - Del 8 er en liten kosepod. For i dag skal vi på Island - Østerrike på selveste Stade De France. Vi gleder oss masse til kampen, men er ikke fri for bekymringer (#heldraktsfjomp). Vi snakker også om de gavmilde tyske supporterene og Sven sin look alike som vi møtte på fanzone i går. Som om ikke det var nok, får du en god dose velment, men kraftig feilinformasjon om Baskerland. Takk for fine post og breve på epost og snap! Fortsett gjerne med det, og følg hele reisen vår @p3heiafotball på Instagram, Facebook og Snapchat. Heia Fotball, Heia Em, Vive La France! Last ned | Publisert 22.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-8---siste-dag-i-frankrike

Heia EM - Del 7 - Sven Aaron Ramsey har flyttet inn på verdens dårligste hotell Heia EM - Del 7 - Sven Aaron Ramsey har flyttet inn på verdens dårligste hotell Tjobing! Da er vi tilbake med podkast igjen etter en hårreisende dag hos frisøren. I Heia EM - del 7 får du et innblikk i hvordan Sven fikk den hysteriske Aaron Ramsey-sveisen som har tatt internett med storm. Siden sist har vi endelig kommet oss INN på den fantastiske fanzonen ved Eiffeltårnet, hvor Sven (selvfølgelig) ble tatt i mot som en helt av Walesfansen. Nettsjef Lars kommer innom med EMs første breddesak, mens Tete kårer EMs dårligste lag (allerede). Takk for fine post og breve på epost og snap! Fortsett gjerne med det, og følg hele reisen vår @p3heiafotball på Instagram, Facebook og Snapchat. Heia Fotball, Heia Em, Vive La France! Last ned | Publisert 21.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-7---sven-aaron-ramsey-har-flyttet-inn-pa-verdens-darligste-hotell

Heia EM - Del 6 - Vegard Vaagbø og ankomst Paris Heia EM - Del 6 - Vegard Vaagbø og ankomst Paris Vår EM-reise har nå tatt oss til Paris og Heia EM - Del 6! Siden sist har Sven vært på sin aller første EM-kamp(!!), vi kjørt tog i over 300 km/t og der møtte vi en veldig hyggelig gutt fra Australia. I kveldens pod byr vi også på en gjest som vi har ønsket oss i et par år nå, nemlig fotballsmilet Vegard Vaagbø kjent fra bl.a Romsdal Budstikke og CMore. Nå er også Nettsjef-Lars ferdig med ferien som betyr 100% økning i fotballfestlige facebookvideoer fra oss her fra Fraaance. Takk for fine post og breve på epost og snap! Fortsett gjerne med det, og følg hele reisen vår @p3heiafotball på Instagram, Facebook og Snapchat. Heia Fotball, Heia Em, Vive La France! Last ned | Publisert 19.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-6---vegard-vaagbo-og-ankomst-paris

Heia EM - Del 5 - Kosetid på rommet Heia EM - Del 5 - Kosetid på rommet I dag kjører vi tidligpod. Det er fordi EN av oss skal på Spania - Tyrkia her i Nice! Selv om det er relativt kort tid siden sist har det skjedd mye. Nettsjef Lars og Tete har prøvd å snike seg inn på Spaniatrening og pressekonferanse. Vi har møtt en fantastisk taxisjåfør og så har vi virkelig fått kjenne på mektige mesterskapsfølelsen. Og i dagens post og breve har vi fått et hysterisk morsomt drømmelag! Takk for fine post og breve på epost og snap! Fortsett gjerne med det, og følg hele reisen vår @p3heiafotball på Instagram, Facebook og Snapchat. Heia Fotball, Heia Em, Vive La France! Last ned | Publisert 17.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-5---kosetid-pa-rommet

Heia EM - Del 4 - Fra Allianz Riviera Stadium Heia EM - Del 4 - Fra Allianz Riviera Stadium Dagens podkaststudio er (u)trygt plassert på pressesenteret i Nice. Det store spørsmålet er om vi har møtt Carles Puyol eller om det bare var en ekstrem lookalike? Høljregnet utsatte podinnspillingen flere ganger og det begynte å dryppe fra taket. Men vi sto på som Nord-Irland og seiret oss gjennom fortellinger som bl.a: Verdens dyreste is, et scooter-drama med lykkelig slutt, da vi sto mellom Wales og Englandfans og Islands fabelaktige kommentator! Takk for fine post og breve på epost og snap! Fortsett gjerne med det, og følg hele reisen vår @p3heiafotball på Instagram, Facebook og Snapchat. Heia Fotball, Heia Em, Vive La France! Last ned | Publisert 16.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-4---fra-allianz-riviera-stadium

Heia EM - Del 3 - Heldraktsfjomp i Nice Heia EM - Del 3 - Heldraktsfjomp i Nice I Del 3 så trallet vi oss gjennom Tetes dag som #heldraktsfjomp, vi snakker om ekstremt bevæpnet Politi, Hamsiks deilige suser og kunstgresset på balkongen vår. Takk for fine post og breve på epost og snap! Fortsett gjerne med det, og følg hele reisen vår @p3heiafotball på Instagram, Facebook og Snapchat. Heia Fotball, Heia Em, Vive La France! Last ned | Publisert 15.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-3---heldraktsfjomp-i-nice

Heia EM - Del 2 - Lars Sivertsen Heia EM - Del 2 - Lars Sivertsen Dagens gjest er en av våre desiderte favoritter! Sist han var innom her så satt han til livs en halv lastebillast med energidrikk og lærte oss alt vi trengte å vite om FIFA og Qatar! Dagens gjest er fotballskribent og dokumentarist for Josimar, Tv2, The Blizzard, Mirror, Guardian og en rekke andre fotballtidsskrift, Lars Sivertsen. Vi lader opp til kveldens kamper og samler trådene etter alt som har skjedd til nå. Lars forteller litt om Hooliganismens historie i England i forbindelse med supporterbråket som , han spår hvem som vinner VM og hvem som ikke gjør det. Ellers er vi innom Payet sin rakett, Pepe sitt navn som uttales feil, Will Grigg-sangen, Akinfeev-rap og Magnus Carlsen da. Følg EM sammen med oss på instagram, facebook, twitter og snapchat: @p3heiafotball. Last ned | Publisert 13.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-2---lars-sivertsen

Heia EM - Del 1 - Live fra Pokalen Heia EM - Del 1 - Live fra Pokalen Dette er vår første spesialpodkast under EM 2016. Dagens gjester er NRKs Torkil Risan og tyrkiaproff Amin Askar. Vi får høre historier om Mjøsas Beckham, om NM i PES, om strippeklubber i Las Vegas og om søvnløse netter i Tyrkia ved grensen til krigsherjede Syria. Alt i alt en variert samtale om fotball og livet selv , live fra Pokalen i Oslo. Torkil har som vanlig med seg flere drømmelag og Kenneth Karlsen fra Materazzia.com fremfører en helt spesiel hyllest til en helt spesiell fotballtrener. I tillegg gleder vi oss til EM og prøver så godt vi kan å spå utfallet av denne fantastisk vakre turneringen. Under EM prøver vi å levere podkaster så ofte vi kan. Du kan også oppleve EM sammen med oss på snapchat, instagram, twitter og facebook @p3heiafotball. Last ned | Publisert 12.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-em---del-1---live-fra-pokalen

Episode 92 - Carina Olset Episode 92 - Carina Olset Ukas gjest er allerede kåret til EM-dronning! Hun er skøytenerd, NRK-stjerne, Nord-Norge-patriot og tidligere supertalent innen både ski og fotball i Burfjord IL. Og ikke nok med det, ukens gjest er også, forfatter og forsidepike i den nyeste utgave av Her og NÅ. Gifteklart EM-anker for NRK sine fotballsendinger i sommer, tidligere programleder på sommerbåten, sjef i Kråkeklubben, årets nordlending 2015 året og årets forbilde 2015; Carina Olset. Carina forteller om hvor stort det var å bli kåret til ÅRETS NORDLENDING 2015, om hvor trist det er at Norge ikke er med i EM, åsså spår vi utfallet i alle gruppene i EM, samt koser oss gløgg med EM-kickoff. Carina serverer dessuten et tåredryppende vakkert drømmelag av verdens aller nydeligste fotballspillere. Vi har fått en landslagsdrakt i posten, Sven forsnakker seg i toeren og Tete har vært på rockeferie i Barcelona. NB: Vi kjører LIVE-POD på Pokalen Pub i Oslo, 11 juni klokka 1700. Hyggelig om du kommer. Dessverre 18 års aldersgrense på grunn av sjenkeloven. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 10.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-92---carina-olset

EM-Test EM-Test Hei og hå! Denne uken er vi så opptatt med forberedelser til EM at vi kun slenger ut en liten testpodkast. Vi sitter på en buss, tester lyd og prater skit. OBS: Under EM blir det produsert podkaster med bedre lydkvalitet, både fra Norge og Frankrike. Dette er mer en pod for å sjekke hvordan det er å sitte på et offentlig transportmiddel og prate inn i en opptaker. Neste uke er vi tilbake i 110 kilometer i timen, med bånn gass og fullt EM fokus. Vi kjører til og med LIVE-podkast på Pokalen i Oslo den 11 juni. Du finner mer info om arrangementet på facebooken vår, @nrk p3 heia fotball. Takk for at du hører på! Ønsker du å kontakte oss, så treffer du oss på heiafotball@nrk.no, samt @p3heiafotball på twitter, insta, snap og facebook. God helg og heia fotball! Last ned | Publisert 03.06.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#em-test

Ep. 91 - Alexander Søderlund Ep. 91 - Alexander Søderlund Ukas gjest er en ordentlig, vaskeekte, fotballproff. I utlandet! Han spiller spiss i en av de viktigste fotballklubben i fransk fotballhistorie. Ukas gjest er også regjerende toppscorer i Tippeligaen, seriemester i fotball, kongepokalvinner, døbbelvinner og Kniksenprisvinner: Alexander Toft Søderlund. "Søder" gir oss en kronologisk, underholdende og meget interessant gjennomgang av sin egen karrière. Han forteller om da han ble oppdaget mens han trikset på stranda i Romania, om da han møtte David Beckham på fylla i Milano og om da han spilte på et lag i Belgia hvor “alle” de andre var med på kampfiksing. Vi har fått tilsendt en pokal i posten, vi har fått masse fine kommentarer fra dere i iTunes og Tete uttaler en rekke navne helt perfekt. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 26.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#ep.-91---alexander-soderlund

Episode 90 - Per-Jarle Heggelund Episode 90 - Per-Jarle Heggelund Ukas gjest er en kjent stemme for alle som har lyttet til Heia Fotball fra dag én! Han har en lang og flott fotballkarriere i både Norge, Australia, Sverige, Italia og England. Han har har kommentert over 700 fotballkamper gjennom en lang karrière - og ikke nok med dét, han er Heia Fotballs gudfar og nykronet bursdagsbarn: Per-Jarle Heggelund! Per-Jarle forteller om hvem som har dårligst ånde i Premier League, om ståa i det grønne kystlokmotivet FIL, om hans favorittkamp som kommentator og han serverer sitt favorittlag fra Premier League-sesongen 15/16 Sven har vært i Barcelona, Nettsjef Lars kårer Premier Leagues aller snilleste klubb og vi hyller en av fotballens deiligste og mest "kjensliga" backer! Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 20.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-90---per-jarle-heggelund

Bonuspodkast med Jørn Kaarstad Bonuspodkast med Jørn Kaarstad Ukas podkast går inn under kategorien bonuspodkast siden Sven er på ferie og Tete nesten gikk ut i streik tidligere i uken. Men Tete og Nettsjef Lars gir likevel deg som er helt avhengig av å få en episode i uka noe som kan minne om en episode. De har til og med fått tak i en gjest: Ukas gjest er kjent for alle som har lyttet til P3 de siste årene. Han har har vunnet minst to Prix Radiopriser, er lidenskapelig opptatt av punk, mat og god drikke. Han har skrevet en artikkel om at de som er over 35 år bør holde seg hjemme fra festivaler, intervjuet Kevin Costner og spiller selv i et buldrende rockeband hvis navn er Bokassa, Jørn “Jørn på P3” Kaarstad! Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 13.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#bonuspodkast-med-jorn-kaarstad

Episode 89 - Jon Hartvig Børrestad Episode 89 - Jon Hartvig Børrestad Ukas gjest er en god gammel kjenning av Heia Fotball! En mann som er kjent for å levere varene med stor V. Godset-mann, TV-stjerne, Tippeligaentusiast, tidligere elev ved Danvik Folkehøyskole og en av verdens aller høyeste sportsjournalister, Jon Hartvig Børrestad. Jon forteller om sin karriere som klarinettist, sin karriere som museumsvakt og gir det siste fra innsiden av SK Brann. Jon hjelper oss også med å kåre Årets Lag i Premier League og så tipper han at Odds BK vinner Tippeligaen. Tete er tilbake med en god gammel spalte, Nettsjef Lars har fått en hilsen fra Jonjo Shelvey og Sven har laget Burgerpizza. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 06.05.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-89---jon-hartvig-borrestad

Episode 88 - Raymond Kvisvik Episode 88 - Raymond Kvisvik Ukas gjest er en av de feteste fotballspillerne i Norge noensinne. En sånn spiller som hele landet var på fornavn med. Men han har ikke bare flekset muskler som fotballspiller, han er også en strålende innebandyspiller, futsallspiller og fotballtrener. Tidligere landslagsspiller, Østerrike-proff, Brann, Moss, Fredrikstad og Greåker-legende, Raymond “Super-Ray” Kvisvik! Raymond forteller om å ha klippekort på McDonalds, om å bade i fontener i Bergen, og om få gult kort med vilje for å gå på Postgirobyggetkonsert. Nettsjef Lars er tilbake med et smell, Tete har vondt i kneet og vi har gjort en deal med Stargate. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 29.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-88---raymond-kvisvik

Episode 87 - Wildcard FC Episode 87 - Wildcard FC Ukas gjester er et trehodet, kunnskapsrikt, Fantasytroll som serverer de flotteste facts, de mest utrolige stats og de aller mest presise Fantasyspådommene i hele Norge. De er også ivrige fotballfans, musikkelskere, gamere, tv-bransjefolk og ikke minst anmeldere av gamer headsets! Ukas gjester er Christian Wessel, Martin Sleipnes og Jon Roar "Legend" Solset fra fantasyfotballpodkasten Wildcard FC. Guttene oppsumerer PL og Fantasysesongen på godt og vondt! Hvem har vært best, hvem har levert, hvem har skuffet, hvem har vi blitt glad i og hvem er årets spiller? Vi diskuterer også serieinnspurten i England, breddeklubben Follo og kårer årets lag i Premier League. Nettsjef Lars er i Beograd og synger, Sven har fått sceneskjedebetennelse og Tete hyller en av Sir Alex Fergusons aller mest trofaste tjenere. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 22.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-87---wildcard-fc

#Noenmågå - Takk for turen #Noenmågå - Takk for turen I denne lille podkasten så oppsummerer vi de siste timene av breddefotballturen vår fra Lerkendal til Guldbergaunet! Du får høre om da Sven måtte ta til tårene, om da Tete trodde vi skulle få fly helikopter, om heltene i Leksdal IL, om heltene på Ryan Gård, om den nydelige lunsjen vi hadde på klubbhuset til Henning IL og så får du høre historien om verdens beste redning, samt haus av Norges beste tredjedivisjonsspiller! Takk til alle vi møtte på turen! Takk til Nettsjef Lars for bra Netssjefing og takk til dere som hører på for en nydelig tur. Noen må gå! Heia Fotball. Last ned | Publisert 20.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/##noenmaga---takk-for-turen

#Noenmågå - Dag 3 #Noenmågå - Dag 3 Dagens etappe har vært blytung, men heldigvis har vi fått besøk av Levangerspiller og snapchatkonge Ørjan Hopen i #noenmågå - Dag 3. Det blir breddeprat, gåprat, Sogndalprat og ikke minst mye bra skitprat! Kos deg med pod og gå på kamp i morgen! Last ned | Publisert 15.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/##noenmaga---dag-3

#Noenmågå - Dag 2 #Noenmågå - Dag 2 Dette er menyen i #Noenmågå dag 2: En veldig breddededikert gjest fra herlige Markabygda IL, en skikkelig latterkule, en håndfull av deres breddehistorier, et hyggelig og overraskende besøk i bobilen fra Levanger og en veldig god grunn til å følge oss på snapchat @p3heiafotball. Last ned | Publisert 14.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/##noenmaga---dag-2

#Noenmågå - Dag 1 #Noenmågå - Dag 1 I dag er første etappe av vår 130km lange gåtur fra Lerkendal, Trondheim til Guldbergaunet, Steinkjer unnagjort. Det har vært lite blod, men mye slit, svette og gledestårer. Her får du en oppsummering fra etappen som innholder kloke ord fra Gøran Sørloth, 8 breddestadioner, et knippe gode samaritanere og en heidundrenes cupkamp. Kos deg med #noenmågå episode 1.. Maratonklem fra Sven, Tete og Nettajef Lars Last ned | Publisert 13.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/##noenmaga---dag-1

Episode 86 - Nils Arne Eggen Episode 86 - Nils Arne Eggen Ukas gjest er en legende innen norsk fotball. Han har vunnet serie og cup både som spiller og trener. Han har gitt ut bøker og skrevet dikt. Landslagstrener har han vært. Men allikevel en mann man først og fremst forbinder med klubber som Moss, Vålerenga, Orkla, Rosenborg og Champions League. Han har vunnet Kniksenprisen og prisen for årets trønder. Ukas gjest er lektor, pedagog, RIDDER av St. Olav Ordenen og godfotens far, Nils Arne Eggen. Nils forteller om godfot-teori, om jazztromming i Orkdal, og om å slå Dortmund og AC Milan i historiske fotballkamper. Nils Arne forteller oss også om sin karriere som skihopper, lærer og forfatter, ja han byr til og med på høytlesning fra noen av sine favorittdikt. Nettsjef Lars har fått brev fra fotballpresidenten, Tete har kjøpt seg nye joggesko og Sven hyller breddefotballen i vår Glory Hall. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 12.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-86---nils-arne-eggen

Episode 85 - Lars Vaular Episode 85 - Lars Vaular Ukas gjest er en av Norges aller mest anerkjente artister de siste ti årene. Han har vunnet tjukt av Spellemannpriser. Han er rapper, Brann-supporter, Leeds-mann, freestyler, moteikon og bergenser. Ukas gjest er Lars Vaular. Lars forteller om hvor mange ganger folk har spurt han om han vet hvor MYE HAN LIGNER PÅ DAVID DE GEA! Han forteller også om at Jon Olav Nilsen og Store P var strålende fotballtalenter back in the day, og han forteller om da han fremførte låten "Gary Speed" på Åråsen sammen med Leeds-fansen. Tete har reist til London, Nettsjef Lars forbereder oss på å gå til Steinkjer og Sven har liggi flat med influensa. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 08.04.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-85---lars-vaular

Episode 84 - Tom Høgli Episode 84 - Tom Høgli Ukas gjest er en av de mest bejubla spillerne i hele Heia Fotballs historie! En spiller så fin, at vi av ærefrykt faktisk har kviet oss litt for invitere ham! Ukas gjest er nemlig fotballproff, landslagskaptein, tidligere TIL og GLIMT-legende, rygg-brudd-kjendis, samfunnsdebattant og menneske Tom Høgli! Tom forteller om å brekke ryggen, om å knuse garasjeruter, om å bo på rom med Eidur Gudjohnsen og om når han skal flytte hjem til Tromsø. Tom forteller også om sitt lidenskapelige forhold til kaffi og han serverer et helt nydelig drømmelag! Nettsjef Lars er innom med masse nyheter fra bredden, vi har fått post fra en kina-farer, Tete har ødelagt telefonen sin og Sven har begynt å trene på å GÅ! Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 31.03.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-84---tom-hogli

Påsk og breve spesial Påsk og breve spesial Ukas gjest er det vakreste av alle mennesker vi vet om, nemlig du som hører på Heia Fotball! Det er nemlig klart for en etterlengtet post og breve spesial, aka. PÅSK & BREVE!! Vi serverer drømmelaget Påske XI, vi har fått en oppdatering fra sjefen i badekarets venner, Tete serverer QUIZ og Nettsjef Lars setter i gang et fantastisk spennende prosjekt som involverer, Tete, Sven, Nils Arne Eggen, Steinkjer, RBK og alle breddeklubbene i Norge. Last ned heia fotballs påskequiz her: Vi vil med dette ønske dere en riktig god påske og sende en stor takk til alle dere som hører på Heia Fotball. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 23.03.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#pask-og-breve-spesial

Episode 83 - Tom Henning Øvrebø Episode 83 - Tom Henning Øvrebø Ukas gjest er en av de norske fotballutøverne med mest internasjonal suksess de siste 10 årene. Han har styrt kamper i champions league, tippeliga og EM-sluttspill! Han har vunnet kniksenprisen en rekke ganger og har blitt vurdert av FIFA til å være en av de dyktigste i sin posisjon! Ukas gjest er tidligere fotballdommer, Tom Henning Øvrebø. Tom Henning forteller om sitt forhold til Dider Drogba, om korrupte grensevakter i Albania, om å bli kredittsjekket av TV2, om supertrivelige Clarence Seedorf og om da Myggen ba han om å skjerpe den lille hønsehjernen sin. Nettsjef Lars har med nyheter fra breddefotballen, Tete har vært på turne og Sven, ja hva har egentlig Sven gjort i det siste? Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 18.03.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-83---tom-henning-ovrebo

Episode 82 - Jostein Grindhaug Episode 82 - Jostein Grindhaug Ukas gjest er av mange omtalt som et ekstremt friskt pust i fotball-Norge. Han er tidligere klubblegende i FK Haugesund; i markedsavdelingen til FK Haugesund, hovedtrener i Haugesund og nåværende talentspeider og sportsdirektør i FK Haugesund. Ukas gjest er "Haugesunds Klopp", Jostein Grindhaug. Jostein forteller om hvorfor han synes den nye Haugesund-treneren Mark Dempsey er ei pingle, om å speide etter spillere i Nigeria og om den bisarre skaden en Haugesund spiller pådro seg i en begravelse. Tete har rockeuke, Nettsjef Lars har fått post fra London og vi får verdenspremiere på hyllest-sangen "Ode til Grindhaug" – laget av en Heia Fotball-venn, Georg. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 11.03.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-82---jostein-grindhaug

Episode 81 - Jesper Mathisen Episode 81 - Jesper Mathisen Ukas gjest lyder et av de virkelig store fotballnavnene på sørlandet. Han har vokst opp dels skjærgården og dels i fotballgarderoben og spilt for både IK Start og for norske ungdomslandslag. Han jobber for tiden i TV2 og i IK Start, og så vidt vi vet, er han vel fortsatt på sett og vis aktiv på aller høyeste nivå! Ukas gjest er Jesper Mathisen. Jesper er i kjempehumør og forteller noen voldsomt morsomme historier om blant annet Bala Garba, Bernt Hulsker, Kai Risholt og sin far, Svein "Matta" Mathisen. Sørlandsgutten leverer faktisk så bra at vi bare så vidt rekker gloryhall, quiz og breddefotball i dagens pod. Nettsjef Lars er tilbake fra skiferie og forteller om da han møtte Deco mens Tete og Sven lever rockelivet i Oslo med hvert sitt Bylarm pass. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 04.03.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-81---jesper-mathisen

Episode 80 - Daniel Berg Hestad Episode 80 - Daniel Berg Hestad Ukas gjest ryktes å ha blått blod i årene, og ikke nok med det, han har spilt utrolige 900 kamper for Molde Fotballklubb. Daniel Berg Hestad avsluttet i går en 23 år lang fotballkarriere med seier over Sevilla og vi reiste ned til Molde for å se kampen, bli med på feiringen og ikke minst snakke med den nylig pensjonerte klubblegenden. Daniel fortalte om den rare følelsen han hadde i kroppen da han la opp, han fortalte om hva han skal gjøre fremover og han fortalte sine tanker om rivaleriet mellom Molde og Rosenborg. Tete og Sven leser post og breve på hotellrommet, Nettsjef Lars er på ferie, og det er i det hele tatt en litt spesiel utgave av heia fotball. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 26.02.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-80---daniel-berg-hestad

Episode 79 - Solveig Gulbrandsen Episode 79 - Solveig Gulbrandsen Ukas gjest har wikipediaprofil på tysk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, finsk, svensk, malagasy og hebraisk. Ukas gjest er intet mindre enn en levende legende i norsk fotball! Hun har vært toppscorer i toppserien, vært USA-proff og hun har vunnet OL-gull i fotball! Ukas gjest er, solstrålen, Solveig Gulbrandsen. Solveig forteller om hvorfor hun ikke får lov til å spille landslaget lenger, om den gangen bilen deres ble stjålet under VM i Italia, om å lese dikt med Per Mathias og hun serverer sitt drømmelag av fotballegender. Vi har fått Moldeskjerf i posten, Tete har gitt ut plate og Nettsjef Lars har fått brev fra The Magpies. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 19.02.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-79---solveig-gulbrandsen

Episode 78 - Ole Rolfsrud Episode 78 - Ole Rolfsrud Ukas gjest er litt av en type! Han er kompis med verdens beste sjakkspiller! Han er programleder for et av norges største TV-program, Sportsrevyen og et av Norges største radioprogram 442 radiosporten! Han er Tottenham fan og vinner av kringkastingssjefens språkpris 2015! NRKs egen Ole Rolfsrud! Ole forteller om en fotballspiller som ble suspendert med vilje, han forteller om da Hødd vant cupgull, om da han fikk et personlig brev fra kapteinen til Southampton og han serverer et drømmelag med de strakeste vristene i fotballhistorien. Tete har hatt en drømmeuke, vi har fått Brekkhuv og Nettsjef Lars har fått brev fra Tottenham. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 12.02.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-78---ole-rolfsrud

Episode 77 - Janove Ottesen Episode 77 - Janove Ottesen Ukas gjest er fotballspiller med en fortid i Bryne og for Norge! Han er nok ikke mest kjent for sine fotballkamper med flagget på brystet, men heller for å ha vunnet den gjeveste Spellemannprisen, toppet hitlister og spilt konsert foran millioner av mennesker i inn- og utland: Janove Ottesen, også kjent som “sjakalen" fra Kaizers Orchestra. Janove forteller om sin fantastiske fotballfamilie, om den gangen han møtte Eric Cantona og da han avgjorde en landskamp i strandfotball for Norge. Nettsjef Lars har fått brev fra Graziano Pelle, Tete remixer en Glory Hall og en lytter sier unnskyld til Svein Oddvar Moen. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 05.02.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-77---janove-ottesen

Episode 76 - Rasmus Wold Episode 76 - Rasmus Wold Ukas gjest er podkastsjef, tv-reporter, tidligere tennistalent og fremtidig rikshumorist! Du har sikkert sett han på Paradise Hotel, Latter Live og ikke minst nattarbeiderne på TV2 sumo! Ukas gjest er Roar Stokke-imitator og Stand Up komiker, Rasmus Wold. Rasmus forteller om da han traff Rigobert Song , han parodierer Roar Stokke og han forteller om den gangen han brant et Michael Owen flagg. Rasmus serverer også et utsøkt drømmelag av gamle dataspill-stjerner. Tete hyller en italiensk spisslegende, Nettsjef Lars er syk, mens Sven har vært på to fine konserter. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 28.01.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-76---rasmus-wold

Episode 75 - Jostein Flo Episode 75 - Jostein Flo Ukas gjest har ansvar for en av norges største fotballklubber! Han har spilt kamp iført finskjorte, scora et av norsk fotballhistories vakreste mål, spilt i flere cupfinaler, senket Liverpool på egenhånd, ligget øverst på toppskorerlista i Premier Leauge og så har han et av norsk fotballhistories mest kjente begrep oppkalt etter seg! Ukas gjest er Jostein Flo! Jostein forteller oss hvem som er Flopasningens far, om den gangen han ble kasta av spillerbussen på motorveien i England. Jostein forteller også om hvordan det er å selge Martin Ødegaard og han forteller om den gangen Real Madrid spanderte hotellrom på Jostein i København. Nettsjef Lars har fått brev fra Swansea, Sven hater vonde hamstringer og Tete hyller en russisk helt. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 22.01.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-75---jostein-flo

Episode 74 - Rolf Kristian Larsen Episode 74 - Rolf Kristian Larsen Ukas gjest har vunnet pris for beste skuespiller under Festival de cine fantástico de Málaga, han har vært Amandapris-nominert, han har kjempet mot tungtvann og gått rundt med KUG-tattovering i trynet på film, han er skuspiller, samfunnsdebattant, en stor Cageball-entusiast og ikke minst norges eneste fotballsko-kokk, Rolf Kristian Larsen! Rolf Kristian forteller om å være Zlatanist, om å ha prestasjonsangst, om den gangen han redda et liv under cageball-kamp og så serverer han et fantastisk drømmelag av spillere som har utseendet til å herje i en spaghetti western. Tete er småforelska i Oxdford Unitedspilleren Roofe, Sven prøver seg på noe stand up mens nettsjef Lars har fått svar fra flere av Premier Leagues snilleste klubber. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat:@P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 15.01.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-74---rolf-kristian-larsen

Episode 73 - Ken & Torkil Episode 73 - Ken & Torkil Ukens gjester er den dødelige duoen Ken og Torkil! De snakker om hva de gleder seg mest til i fotballåret 2016, om Tettey sin fantastiske supportersang, om de beste fotballbiografiene i verdenshistorien og så serverer de to fantastisk flotte drømmelag! Nettsjef Lars er i gang med å kåre Premier Leagues snilleste klubb, Tete vil bare snakke om Jermaine Jenas, DJ Herkules dropper innom og Sven hyller opptil flere franske fotballhelter. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 08.01.16 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-73---ken-&-torkil

Heia Fotballs julequiz 2015 Heia Fotballs julequiz 2015 Denne uka serverer vi en liten julequiz som dere kan kose dere med i romjula. Quizen finner du også på vår facebook-side; www.facebook.com/heiafotball Del gjerne! Med ønske om en fin romjul og et aldeles fortreffelig nytt år. Klem fra Sven, Tete og Nettsjef Lars. Last ned | Publisert 27.12.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-fotballs-julequiz-2015

Julekoseprat med Wildcard-gutta Julekoseprat med Wildcard-gutta Dagens episode er en liten julespesial med fullt fokus på Fantasy Football og romjulsprogrammet i Premier League. Vi har besøk av Martin, Christian og Jon Roar fra fantasy-fotballpodkasten Wildcard FC. Vi oppsummerer sesongen så langt og prøver å spå hvem som er hot or not i jula! Sven har vært på konsert og Tete er i fyr og flamme i Fantasy-universet. Med ønsker om en god jul fra alle oss i Heia Fotball. Klem fra Sven, Tete og Nettsjef Lars. PS: Vi slipper en bonuspodkast og julequiz den 27. desember. Last ned | Publisert 22.12.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#julekoseprat-med-wildcard-gutta

Episode 72 - Nicolay Ramm Episode 72 - Nicolay Ramm Ukas gjest er svømmer, maratonløper, musiker, norgesmester i sumobryting, skeletonkjører, Newcastlesupporter, journalist, hurragutt, humorist, innendørs skiløper, utendørs skiløper og skaperen av en av NRK historiens største facebook-tv-suksesser, Nicolay “Helt Ramm” Ramm. Nico forteller om da han vant MgP Jr, om da han fikk VIP-billetter av Bacary Sagna, om da han var på par-yoga med Therese Johaug og om innedagen der han går med kosebukser og promper. Mourinho har fått sparken, Sven har kjøpt seg bil og Tete har sett avsindige mengder med UFC. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 18.12.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-72---nicolay-ramm

Episode 71 - Pål André Helland Episode 71 - Pål André Helland Ukas gjest er fotballspiller. Han er nybakt cupmester, seriemester, dødballspesialist, humorist og Pål Andre Helland imitator..! Ingen ringere enn Rosenborgs Pål Andre Helland! Helland forteller en skikkelig grovis som vi måtte sensurere store deler av, om den gangen han så en Arsenal 2-kamp sammen med Marc Overmars, om da han lurte Chibuke trill rundt og massevis av andre gode fotballhistorier. Sven er i Oslo for å henge med forfatterfiffen, så Tete er oppgradert til programleder, men klarer han å konsentrere seg nå som UFC 194 er rett rundt hjørnet? Sitt, ligg, stå eller gå. Hør ukas pod for å få svar. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 11.12.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-71---pal-andré-helland

Episode 70 - Webjørn Espeland Episode 70 - Webjørn Espeland Ukas gjest er forfatter, tv-programskaper, radiodokumentarist og Heia Fotball-reporter i Brasil, Webjørn Espeland! Webjørn forteller om å gå på fotballkamp i Sør Afrika, om Telemarks store sønn,Frode Johnsen og om da han møtte Dejan Savicevic på en landsbyfest i nærheten av Beograd. Sven har vært på konsert med Bjøro Håland, Tete girer seg opp til UFC 194 og Nettsjef Lars har fått en fantastisk pakke i posten. Last ned | Publisert 04.12.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-70---webjorn-espeland

Episode 69 - Steinar Nilsen Episode 69 - Steinar Nilsen Ukens gjest er en fotballspiller og trener som har levd et eventyrlignende liv! Han har nærmere 200 kamper for Tromsø. Han har spilt for AC Milan, vært kaptein på Napoli og deltatt i verdens mest kjente snøballkrig! I AC Milan spilte han side om sider med ok spillere som Marcel Desailly, Zvonomir Boban, Edgar Davids, George Weah og Paolo Maldini! Ukas gjest er Steinar Nilsen. Steinar forteller om å få sparken i Tromsø, om å score på frispark i Milano-derbyet, om å bli frasjtelt bilen sin i byen der Maradona er GUD og om å reise på påskeferie til Paris med George Weah! Sven og Tete har møtt på og forelsket seg i Bruno Cheyrou, mens Nettsjef Lars dessverre er nede for telling med ekstraomgangssyke. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 27.11.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-69---steinar-nilsen

Episode 68 - Thomas Myhre Episode 68 - Thomas Myhre Ukas gjest har en nesten 20 år lang spillerkarriere på toppnivå bak seg! Han har spilt i England, Tyrkia, Skottland og Danmark. Han har en haug med kamper for landslaget og er den eneste nordmannen med en målgivendepasning i et EM-sluttspill. Han har spilt med bl.a. Duncan Ferguson, Marco Materazzi, Gary Speed, Mark Hughes og Paul Gascoigne! Og så er han kunstsamler – Thomas Myhre. Myhre forteller om tabbene mot Tyrkia i EM-kvalifiseringen i 2007, om da han feiret julaften med Materazzi, om da han og resten av lagkameratene i Besiktas fikk bonusbeskjed i garderoben etter å ha slått Fenerbahce og mye, mye mer! Tete og Sven ringer om Nettsjef Lars som er på Ullevaal å rigger opp til Heia Fotballs cupfinalesending som du kan se på P3.no fra 12:15 på søndag. Sven gleder seg til kvalikoppgjøret mellom Jerv og Start, mens Tete igjen ringer til England for å finne en spiller han har savnet. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 20.11.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-68---thomas-myhre

Heia fotball - Åpen-dør-spesial Heia fotball - Åpen-dør-spesial Dagens episode er et gjestebonanza av de helt sjeldne. Torkil Risan, Ken Wasenius-Nilsen, Wolfgang Wee, Ali Souf, Tuva Fellman og Nettsjef Lars er innom dagens ÅPEN-DØR-SPESIAL! Nettsjef Lars leverer et nydelig dikt om Ungarn og Vreeswijk, Tete gir oss traileren til den fremtidige storfilmen joggebuksemannen og Wolfgang Wee gir oss en rystende historie om Jan Aage Fjørtoft. Tusen takk for at du hører på podkasten vår, det setter vi stor pris på! God helg og heia fotball! Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 13.11.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-fotball---apen-dor-spesial

Episode 67 - Micke Dorsin Episode 67 - Micke Dorsin Ukas gjest er fotballspiller av yrke! Han er kaptein, back, seriemester i tre forskjellige land, landslagsspiller for Sverige, snart utdannet jurist og youtube-fenomen - Mikael “Micke” Dorsin! Dorsin forteller om da Rosenborg i Champions League rundspilte et Valencia-lag bestående av bl.a. Joaquín, David Silva, Fernando Morientes, David Villa og Juan Mata, hvordan det er å spille med Zlatan, Fredrik Ljungberg og Henke Larsson og da CFR Cluj solgte han til en russisk klubb uten at han selv visste det. Sven og Nettsjef Lars har vært i hardt vær på Levanger, Tete ringer nok en gang til England, denne gangen Liverpool og hele redaksjonen (gru)gleder seg til Manchester United – West Brom. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 06.11.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-67---micke-dorsin

Episode 66 - Arild Stavrum Episode 66 - Arild Stavrum Ukas gjest er tidligere fotballspiller og fotballtrener, han har spilt under Åge Hareide, Egil «Drillo» Olsen, Christoffer Daum og Jürgen Klopp, og han har skrevet flere fotballromaner, Arild Stavrum. Arild forteller om tiden med den kokaindømte rockestjerne-treneren Christoffer Daum, hvor råtten fotballagentbransjen er og om hvordan det er å score det avgjørende målet i en cupfinale. Sven gleder seg til å se siste serierunde i OBOS-ligaen, Nettsjef Lars forteller om en grusom skade fra breddefotballen og Tete ringer Manchester United i søken etter en forsvunnet spiller. Abonner gjerne på podkasten vår i iTunes eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 30.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-66---arild-stavrum

Episode 65 - Thomas Aune Episode 65 - Thomas Aune Ukas gjest er den ene halvdelen av FC Football på TV2, han er programleder i den flotte fotballpodkasten Fotballklubben og forfatter av flere bøker, Thomas Aune. Thomas forteller blant annet historien om keeperen som var så tjukk at han fant opp ballgutter. Han forteller om sitt forholde til sangen "Venn" av diverse artister, om å reise på fotballtur til Argentina og så setter han opp et fantastisk drømmelag bestående av de snodigste pionerene i fotballens historie. Nettsjef Lars serverer historier fra breddefotballen, Tete har hatt rockeuke og vi serverer et par relativt spinnville konspirasjonsteorier. Sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 23.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-65---thomas-aune

Bonuspodkast med Vidar Riseth og Roar Strand Bonuspodkast med Vidar Riseth og Roar Strand Her er en liten bonuspodkast fra vårt event "Heia Regnskog" som vi arrangerte i forbindelse med P3aksjonen 2015. Vi snakket masse om Norge - Brasil fra VM i Frankrike. Kveldens hedersgjester var Vidar Riseth og Roar Strand som fortalte om den magiske kvelden i Marseille i 1998. Takk til alle som var med å støtte P3 aksjonen i år! Dere er kick ass. Heia Regnskog, hilsen Sven, Tete og Nettsjef Lars. NB: Vi minner om at P3aksjonen er over og at det ikke lenger er mulig å sende inn din støtte ved hjelp av SMS. Last ned | Publisert 20.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#bonuspodkast-med-vidar-riseth-og-roar-strand

Episode 64 - Helene Husvik Episode 64 - Helene Husvik Ukens gjest er anker for TV2 sine fotballsendinger fra Eliterserien, Helene Husvik. Helene forteller om å være konferansier i bursdagen til Amin Askar, om å bli behandlet elendig av Mario Balotelli, og så forteller hun en nydelig historie om en anonymisert Bayern Munchen stjerne! Helene leverer også et deilig drømmelag bestående av en rekke Stabæk-legender. Tete tar et kallenavn-oppgjør med Sven, og så får vi endelig hyllet en av verdenshistoriens kuleste fotballkeepere. Sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 15.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-64---helene-husvik

Episode 63 - Dan Børge Akerø og Arne Scheie Episode 63 - Dan Børge Akerø og Arne Scheie Ukens gjester er intet mindre enn to levende legender! Hvor mange timer de har tilbakelagt på TV-skjermen tør vi ikke tippe på, men vi vet at det er mange! Begge to har er også et stort hjerte som banker for fotball! Vi ønsker Arne Scheie og Dan Børge Akerø, velkommen til oss. Dan Børge forteller om da han intervjuet Pele, Eusebio og Kissinger under VM i 82. Arne forteller om sitt lidenskapelige forhold til Tom Lund og Bobby Charlton og vi får høre skrøner om så mye mye mer! Velbekomme. Nettsjef Lars serverer nyheter fra breddefotballen, Sven er blid og Tete har fått seg storskjerm i stua. Sjekk oss ut på Instagram, Facebook, Twitter og Snapchat: @P3HeiaFotball - send oss epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 09.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-63---dan-borge-akero-og-arne-scheie

Bonuspodkast/Brevkrig Bonuspodkast/Brevkrig Hei! Dette er en bitteliten bonuspodkast vi har laget til dere. Vi har nemlig en liten hemmelighet vi har lyst til å dele med våre ivrigste podkastlyttere. Håper kunngjøringen faller i smak. Klem fra Sven, Tete og Nettsjef Lars. Last ned | Publisert 07.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#bonuspodkast-brevkrig

Episode 62 - Jonas Bergh-Johnsen Episode 62 - Jonas Bergh-Johnsen Ukas gjest jobber med å fotfølge landslaget, Martin Ødegaard og Tutta gjennom sin jobb i TV-kanalene MAX, Eurosport og TV Norge. Han er en av Norges fremste eksperter på Fantasy Football og engelske togbaner; Jonas Bergh-Johnsen. Jonas forteller om gå med vernesko for å få snakke med Ryan Giggs, om å være alene i Southampton og om de aller merkeligste Wenger-kjøpene. Tete forteller om en selsom togtur i London, Sven har møtt Norges kuleste fotball-lag, Hamar IL 2 og vi hyller en av verdens minst målfarlige spisser. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram: @P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 02.10.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-62---jonas-bergh-johnsen

Heia Fotball - Fotballtur-spesial Heia Fotball - Fotballtur-spesial Denne uken kjører vi en spesialsending! I denne episoden handler alt om å reise på fotballtur. Tete er på fotballtur og raporterer fra fotballmetropolen London. Nettsjef Lars og Sven tar oss med på en lang reise til fotballidiotenes hjemland, England og Sven sin bror Eivind er innom for å koseprate litt om fotballreising i Tyskland. I tillegg er det en av lytterne våre som hyller en norsk fotball-legende og Nettsjef Lars har fått en telefon fra Åge! Quiz? Sjekk oss ut på Facebook, Twitter og Instagram: @P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 25.09.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-fotball---fotballtur-spesial

Episode 61 - Ola By Rise Episode 61 - Ola By Rise Ukas gjest er tidligere fotballspiller for Rosenborg og Norge. Han er fotballtrener, journalist, forfatter og trommis; mennesket Ola By Rise! Ola forteller de vakreste historier om Kåre Ingebrigtsen, Ivers, Drillo, Nils Arne Eggen og mange, mange flere. Nettsjef Lars er innom med fantastiske historier fra breddefotballen, mens Sven og Tete for det meste sitter og gliser. Vi får også endelig hyllet en av fotballens aller største i vår Glory Hall! Quiz? Sjekk oss ut på Facebook, Twitter og Instagram: @P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 17.09.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-61---ola-by-rise

Episode 60 - Jaa9 og Onkl P Episode 60 - Jaa9 og Onkl P Ukas gjester er i ferd med å bli legender innen norsk hip hop, de er rockestjerner, prisvinnende tekstforfattere, radioprogramskampere, barndomskompiser og fotballnerds! Ukas gjester er Jaa9 og Onkl P! De forteller om å få politibeskyttelse med tanks på fotballkamp i Nederland, om å spise kanapeer på Santiago Bernabeu og om den gangen de drakk vodka på Lerkendal og diskuterte hip hop med Rune Bratseth. Nettsjef Lars forteller historien om fotballnorges kuleste fotballpendler, vi hører på den nye låta til Petr Cech, Sven forteller om en telefonselger som er ekstremt glad i Frank Lampard og Tete forteller om da han var i fengsel! Quiz? Sjekk oss ut på Facebook, Twitter og Instagram: @P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 11.09.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-60---jaa9-og-onkl-p

Episode 59 - Håvard Lilleheie Episode 59 - Håvard Lilleheie Ukens gjest er musiker, programleder, skuespiller og showman! Han har hatt eget tv-program på NRK, NRKSuper, TV2, VGTV, Metropol TV og National Geographic. Bli kjent med en av landets mest profilerte Godsetsupportere, Håvard Lilleheie. Håvard forteller om hvorfor han virket full på scenen da Godset vant gull, hvordan det var og sitte med Mjøndalenfansen under Ælv-classico, om den gangen Jostein Flo ble kastet av Sheffield United-bussen selv om han akkurat hadde skåret to mål i en seier mot Liverpool, og så har han med seg et drømmelag som hadde gjort seg godt i Champions League! Siden sist har Sven har snakket Bolognese med Kåre Willoch, solgt leilighet og mens Tete er blitt feilsiterte i VG. Quiz? Sjekk oss ut på Facebook, Twitter og Instagram: @P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 04.09.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-59---havard-lilleheie

Episode 58 - Bengt Eriksen Episode 58 - Bengt Eriksen Ukens gjest er fotballekspert for Max, Cmore og Tv Norge. Han har blitt kåret til årets Osloborger i 2012, han er Oslolos i sitt DNA og han har spilt fotball på aller høyeste nivå i Norge. Bli kjent med Bengt Eriksen. Bengt forteller om den legendariske bilen sin, om å vokse opp sammen med Nils Arne Eggen og om å spille fotball sammen Munch-tyv, Pål Enger. Sven har vært på Ranheim-kamp og sett verdens beste mål, Tete har vist seg frem i landslagsdrakt mens nettsjef Lars forteller om et av landets dårligste fotball-lag. Liker du quiz? Sjekk oss ut på Facebook, Twitter og Instagram: @P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 26.08.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-58---bengt-eriksen

Episode 57 - John Arne Riise Episode 57 - John Arne Riise Ukens gjest har 110 landskamper for Norge, han har spilt i store klubber som Monaco, Roma og Liverpool (hvor han vant Champions League). Han har også en nystartet karriere som pokerspiller, blogger og han er nok den norske fotballspilleren som har vært flest ganger på forsida av VG, John Arne Riise. John Arne forteller om å bli angrepet med golfkølle midt på natta, om stikke til India for å spille fotball og han forteller oss hvem som er den beste kapteinen av Totti og Gerrard. Sven har spilt sitt wildcardet sitt i Fantasy premier league allerede, Tete skal spille rockkonsert i kveld og Nettsjef Lars er ENDELIG tilbake fra ferie. Liker du quiz? Sjekk oss ut på Facebook, Twitter og Instagram: @P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 21.08.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-57---john-arne-riise

Episode 56 - Michael Stilson Episode 56 - Michael Stilson Ukas gjest er fotballspiller av yrke! Det er alltid stas! Han har egen wikipediaside, han er den første Ranheimspilleren på podden! Han er også, skribent, lektor, medmenneske og ikke minst amerikaner! Michael Stilson. Mike gir oss historien om tidenes herligste prøvespillere i breddefotballen, forteller om hvorfor han hata Christian Gauseth og han forteller om hvor god Kåre Ingebrigtsen er til å gi deg en hånd på skuldra når du trenger det. Tete er som vanlig i rockehumør og forteller om en Ranheimspiller - som både han og Stilson har spilt med - som har leggbeskyttere det lukter popcorn av..! Sven på sin side er oppspilt siden han har kjøpt seg ny kåk. Alt i alt god stemning i ukas pod. Liker du quiz? Sjekk oss ut på Facebook, Twitter og Instagram:@P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 14.08.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-56---michael-stilson

Episode 55 - Øyvind Alsaker Episode 55 - Øyvind Alsaker Ukens gjest er fotballkommentator, han snakker flytende Nederlandsk, han har engelsk wikipedia side, og har vært tilstede på flere kamper i premier league enn hele NRK P3 til sammen, Øyvind Alsaker. Øyvind forteller om den gangen han var hjemme hos Tony Adams, om Aguero, Aguero, Aguero, Aguero, Aguero, Aguero og han forteller oss hvordan man egentlig skal uttale navnet til Johan Cruyff. Tete forteller at han hater ferie, Nettsjef Lars ER på ferie og Sven har fått en veldig rar gave. Sjekk oss ut på Facebook, Twitter og Instagram:@P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 06.08.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-55---oyvind-alsaker

Drømmelag-spesial med Ken og Torkil Drømmelag-spesial med Ken og Torkil Ukens episode er en liten sommergave til alle dere som er glade i drømmelag. Vi har besøk av NRK-stjernene Ken Wasenius-Nilsen, Torkil Risan og Nettsjef Lars. Konseptet er like enkelt som det er genialt: Alle har med seg hvert sitt drømmelag som presenteres for de andre fotballidiotene rundt bordet. Vi feirer også en legende i vår Glory Hall og koser oss halvt i hjel. God sommer og heia fotball. Sjekk oss ut på Snapchat, Twitter og Instagram:@P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 24.07.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#drommelag-spesial-med-ken-og-torkil

Sommerquiz-spesial Sommerquiz-spesial Ukens episode er en liten sommergave til alle dere som er glade i quiz! Vi avholder sommerquiz om norsk, engelsk, spansk, italiensk og annen internasjonal fotball. Samt et par ekstra snodige spørsmål bl.a. om verdens største tap. Last ned hele quizen på vår Facebook: P3 Heiafotball, eller finn den på vår twitter eller instagram-profil, @p3heiafotball Vi feirer også en legende i vår Glory Hall og Tete finner ut at han har en meget sjelden form for dysleksi... God sommer og heia fotball. Last ned | Publisert 17.07.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#sommerquiz-spesial

Fantasy-spesial med Wildcard FC Fantasy-spesial med Wildcard FC Ukas episode er en liten sommergave til alle dere som er glade i Fantasy Premier League. Vi har besøk av gutta bak Norges beste Fantasy-podkast, Wildcard FC, Martin Sleipnes og Christian Wessel. Christian heter @chwessel på twitter og blir sikkert glad for nye følgere. Vi feirer dessuten en legende i vår Glory Hall. God sommer og heia fotball! Sjekk oss ut på Snapchat, Twitter og Instagram: @P3HeiaFotball – eller send oss koz på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 10.07.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#fantasy-spesial-med-wildcard-fc

Episode 54 - Andreas Stabrun Smith Episode 54 - Andreas Stabrun Smith Ukens gjest er sportskommentator av yrke, i det siste har du nok hørt han mest som NRKs mann på under VM i kvinnefotball. Men han er nok mest kjent for å kommentert VM i Brasil i fjor og ikke minst en hel haug med skiskytings-konkurranser - Andreas Stabrun Smith. Andreas forteller om å være på hils med Bjørn Borg, om å henge med Jari Litmanen på VM-finalen og han forteller om den gangen han IKKE intervjuet Prince Charles. Vi feirer en svensk kulthelt ved navn John og vi retter opp en stor urett vi har begått mot fotballnasjonen Italia! Sjekk oss ut på Twitter og Instagram:@P3HeiaFotball – eller send oss kos på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 02.07.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-54---andreas-stabrun-smith

Episode 53 - Tore Reginiussen Episode 53 - Tore Reginiussen Ukens gjest er Alta-gutt, fotballproff, landslagshelt, gullgutt og Rosenborg-kaptein, Tore Reginiussen. Tore forteller om å være skadet og frustrert, om å bo på rom med Manuel Neuer, om at Tom Høgli er verdens snilleste mann og at han antageligvis kunne scora 15 mål per sesong hvis han fikk spille spiss i Tippeligaen. Tete feirer en bananspisende super-back, Nettsjef Lars gir oss det viktigste fra breddefotballen og Sven innser at han elsker Tom Høgli, Mike Jensen og Tore Reginussen. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 26.06.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-53---tore-reginiussen

Episode 52 - Hopen og Schau Episode 52 - Hopen og Schau Ukens gjest er forfatter, tv-anker for TV2s Premier League sendinger, han er allergisk mot nesten all mat og han er mannen bak et av de nydeligste radioprogrammene vi vet om, FK Fotball, Aleksander Schau. Ukens gjesteprogramleder er Levangers frisparkmitraljøse, den alltid nydelige Ørjan Hopen. Aleksander forteller om 11 av historiens aller feteste fotballspillere, om de verste fotballtoalettene i verden og han forteller oss om verdens kjedeligste fotballkamp. Tete er opptatt med plateinnspilling og Sven hyller en av verdens mestvinnende gråsteinspillere. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 22.06.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-52---hopen-og-schau

Episode 51 - Caroline Graham Hansen Episode 51 - Caroline Graham Hansen Ukens gjest er fotballspiller, tysklandsproff og et av verdens største fotballtalenter, Caroline Graham Hansen Caroline forteller om livet i Wolfsburg, om at Zlatan og FIFA ikke liker damefotball og hun synger en ørliten truddelutt for oss! Sven har bursdag, nettsjef Lars er innom med nyheter fra breddefotballen og Tete forteller oss alt om sin JOBBY! Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 12.06.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-51---caroline-graham-hansen

Episode 50 - Lars Sivertsen Episode 50 - Lars Sivertsen Ukens gjest er fotballskribent for Josimar, Tv2, The Blizzard og en rekke andre fotballaktører, Lars Sivertsen. Lars forteller om hvordan han nylig sneik seg inn i Qatar med skjult kamera, hvordan FIFA skandalen utspilte seg og om da Chuck Blazer fikk en high five fra Vladimir Putin. Sven forteller om at han har tatt bussen med Yngve Hallén og Tete forteller at han har Barca på leggen i Spania. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 05.06.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-50---lars-sivertsen

Episode 49 - Jonas Bergh-Johnsen Episode 49 - Jonas Bergh-Johnsen Ukas gjest jobber tett opp mot Martin Ødegaard og det norske landslaget gjennom sin jobb i TV-kanalen MAX og er en av Norges fremste eksperter på Fantasy Football; Jonas Bergh-Johnsen. Jonas forteller om landslagsgutta sin hemmelige chat-gruppe, om å være i verdenstoppen i Fantasy og om å punge ut alt for mange tusen kroner på svartebørsen i England. Tete er på rockeferie i Barcelona, Nettsjef Lars hyller regnbue-cornerflagg og vi har møtt Ørjan Hopen på indre bane etter seieren over Brann. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram: @P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 29.05.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-49---jonas-bergh-johnsen

Episode 48 - Morten Langli Episode 48 - Morten Langli Ukens gjest er en av Norges fremste eksperter på betting, trav, MMA, hockey og fotball – Morten Langli. Morten forteller om hvordan han via tilfeldigheter fikk sin første jobb som kommentator, da han skulka skolen for å stikke på travbanen og da Norman Whiteside gav ham en noe spesiell fot-undersøkelse! Sven har oppdaget en ny podkast, Nettsjef Lars gir oss det siste fra breddefotballen mens Tete har forsovet seg en evighet til et fly. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 22.05.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-48---morten-langli

Episode 47 - Erik Thorstvedt Episode 47 - Erik Thorstvedt Ukens gjest har skapt og bidratt i en rekke forskjellige norsk TV-suksesser. Han har en raff fotballkarriere som keeper, spilt 97 landskamper for Norge, sluppet inn norsk cuphistories mest kjente mål og han har vunnet FA-cupfinalen på Wembley: Erik Thorstvedt. Sven har opplevd en Suarez-detalj han aldri vil glemme, Nettsjef Lars gir oss det siste fra breddefotballen mens Tete blir avslørt for sine stygge nazi-anklager. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 15.05.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-47---erik-thorstvedt

Episode 46 - Fredrik Strømstad Episode 46 - Fredrik Strømstad Ukens gjest er fotballspiller, tv-profil, humorist, businessmann, forfatter, Start-legende og en mann med 18 landskamper for Norge, Fredrik Strømstad. Fredrik forteller om å bli oversett av sin nye trener fordi han var for lav, om å sitte på dopingkontroll med Pavel Nedved, om å tape 150 tusen i Kroneis-pizza-svindel og om da Erik Mykland tok han i mot med åpne armer i København. Sven har vært i Aalborg og snakket om Frank Strandli, Tete har debutert i bedriftsserien og Nettsjef Lars gir deg alt det viktigste fra breddefotballen. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 08.05.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-46---fredrik-stromstad

Eventyrpodkast Eventyrpodkast Ukens podkast er en Paradise Hotel-inspirert Eventyrpodkast! Ukens gjest er Sven Bisgaard Sundet, kjent fra "Mandalsmiljøet" og Heia Fotball på NRK P3. Sven snakker om den gangen han møtte Sir Alex Ferguson, Andy Cole, David Beckham og Eric Cantona. Sven legger også frem den såkalte Rooney-teorien. Nettsjef-Lars er innom med breddefotballnyheter til tross for at han er gjesteprogramleder og Tete hyller spillere med drikke-referanser i navnet sitt. Vi hyller også italienske fotballspillere på nittitallet. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 30.04.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#eventyrpodkast

Kosepodkast Kosepodkast I dagens episode kjører vi historiens aller første kosepodkast. Vi får en rapport fra Wembley, der Erik Solbakken har vært for å se på sitt kjære Aston Villa. Vi kjører post og breve spesial i dag, Tete har begynt å se Paradise Hotel og Sven spiller av sine favoritt-fotballsanger. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 21.04.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#kosepodkast

Episode 45 - Arif Episode 45 - Arif Ukens gjest er den plateaktuelle, Urørtfinalevinneren Arif (tidl. Phil T. Rich) som nå har sluppet sin debutskive High End/Asfalt til strålende kritikker, også på P3.no Arif har også spilt juniorfotball i Stabæk med blant andre NRKs humorkjempe Lars Berrum og forteller blant annet om når han spilte om Daniel Fredheim Holm og Alexander Tettey. Han har også med seg sitt drømmelag bestående av amerikanske rappere hvor selveste 2Pac er høyreback og selvfølgelig kaptein. Sven har tatt en Tete og vært syk hele uken, ja faktisk er han så syk at Tete styrer Heia Fotball-toget helt alene denne uka. God bedring til Sven og til deg; Heia Fotball! Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 17.04.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-45---arif

Episode 44 - Jon Hartvig Børrestad Episode 44 - Jon Hartvig Børrestad Ukens gjest er en gammel kjenning i Heia Fotball-miljøet, hele Fotball-Norge sin duracellkanin, CMores fotballkjekkas og ikke minst en av stjernene fra FIRE STJERNERS MIDDAG, Jon Hartvig Børrestad. Jon gleder seg så mye til Godset - Mjøndalen at han holder på å sprekke og forteller også om den gangen han scora mål på Brann Stadion. Sven har vært på Rosenborg-kamp, Tete har vært på påskefjellet og Nettsjef-Lars har hatt nærkontakt med Carl Thomas Kenneth Björck. Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 10.04.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-44---jon-hartvig-borrestad

Påskespesial Påskespesial Velkommen til Heia Fotballs påskespesial 2015! Ukas episode er en liten påskeklem til alle dere som hører på oss. Vi har laget en liten påskequiz og gir deg gode grunner til å elske samtlige lag i Eliteserien. Påskequiz: Sjekk ut @P3heiafotball på Twitter, Instagram eller Facebook. Last ned og skriv ut, så kan du ha quiz med dine venner og familie i påska! God påske og heia fotball! Last ned | Publisert 31.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#paskespesial

Episode 43 - Brede Csiszar Episode 43 - Brede Csiszar Ukens gjest er den Gullruten-nominerte Vålerenga-kapteinen, Brede Csiszar, kjent fra VIF Ishockey og Iskrigerne. Brede forteller om hvem som er best i fotball i Vålerenga, om sine verste utvisninger og om å spille fotball med supertalentfulle Mats Zuccarello. Sven forteller om årets rareste fotballkamp og Tete hyller en dansk adelsmann som har flere assist enn Xavi (i Premier League). Sjekk ut konkurransen vår på Instagram:@P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 27.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-43---brede-csiszar

Episode 42 - Carsten Skjelbreid Episode 42 - Carsten Skjelbreid Ukens gjest er Metallica-fan, 7. divisjons-keeper og TV-programleder med ansvar for Landskampene til MAX, Carsten Skjelbreid. Carsten forteller om sine pinligste intervjuer, om å redde skudd fra «Myggen» og om hvor lei han er av å bli kalt for Danse-Carsten. Sven vil at vi skal klemme Bakenga på #KlemBakenga, Tete har remixa Balotelli og vi hyller Erik Hoftun Sjekk ut konkurranse på Instagram: @P3HeiaFotball - send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 20.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-42---carsten-skjelbreid

Heia Fotball Live #2 Heia Fotball Live #2 I dagens pod får du høre urpremieren på vår nye sang «Managersangen». Nettsjef-Lars forteller historien om hunden "Donn" som stiftet en fotballklubb, vi kårer det siste laget i vår drømme-premierleague og Sven hyller en mann med et av fotballens aller vakreste navn. Vil du oss noe? Send epost til heiafotball@nrk.no Tete sier at du også må huske å kommentere på podkasten i iTunes. Last ned | Publisert 17.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-fotball-live-#2

Heia Fotball Live #1 Heia Fotball Live #1 I dag får du høre historiens første direktesendte Heia Fotball radiosending! Kurt Cobain hyller Ronny Deila, vi tipper hvem som vinner Eliteserien i fotball, vi hyller Jean Ronny Johnsen og Tete har urpremiere på sin nye sang «Landslagssangen». Vil du oss noe? Send epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 16.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-fotball-live-#1

Episode 41 - Tobias Santelmann Episode 41 - Tobias Santelmann Ukens gjest er skuespiller, «tungtvannssabotør» og en av Norges kjekkeste menn, Tobias Santelmann. Tobias forteller om å bli rana under VM i Sør-Afrika, om å snakke fotball med Ian McShane og om Norges beste fotballspiller med skuespillererfaring. Sven har testa trøkket på treninga til Mjøndalen og Tete hyller Guti. Sjekk ut konkurranse på Instagram: @P3HeiaFotball Send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 13.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-41---tobias-santelmann

Episode 40 - Simen Stamsø Møller Episode 40 - Simen Stamsø Møller Ukens gjest er Kjelsås-spiss og fotballkommentator for CMore, Simen Stamsø Møller. Simen forteller om å ta på Roberto Carlos, om krisen i Parma, om å ha nr 99 på drakta og han serverer et legendarisk «Underliv XI» Yaya Toure snakker om fargen kjolen, vi hyller Michael Ballack og blir bedre kjent med «Skandalemannen». Sjekk ut konkurranse på Instagram: @P3HeiaFotball Send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 06.03.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-40---simen-stamso-moller

Episode 39 - Lise Klaveness Episode 39 - Lise Klaveness Ukens gjest er fotballekspert i NRK og advokat, Lise Klaveness Lise forteller om den dagen hun bestemte seg for å legge opp, hun forteller om å smi folk i hymens lenker og om en norsk fotballspiller som kanskje er bedre enn Martin Ødegaard. Vi kjører post og breve spesial og Nettsjef Lars forteller om en fotballklubb som samarbeider med Libya. Sjekk ut konkurranse på Instagram: @P3HeiaFotball Send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 27.02.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-39---lise-klaveness

Episode 38 - Ken og Torkil Episode 38 - Ken og Torkil Ukens gjester er to av NRKs største og mest dedikerte fotballidioter, Torkil Risan og Ken Wasenius-Nilsen. Vi kårer historiens 19 viktigste Premier League lag, Torkil forteller om Portsmouth sin tilværelse i League Two, mens Ken forteller den deilige historien om da Dallas Tornado turnerte Vietnam under Vietnamkrigen. Sven hyller bursdagsbarnet Jari Litmanen, mens Tete er innom og prater om Corinthians. Sjekk ut konkurranse på Instagram: @P3HeiaFotball Send svar på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 20.02.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-38---ken-og-torkil

Episode 37 - Petter Bø Tosterud Episode 37 - Petter Bø Tosterud Ukens gjest er fotballkommentator i Eurosport og norgeshistoriens yngste fotballagent, Petter Bø Tosterud. Petter forteller om å nesten tjene seg søkkrik på en overgang til Barcelona, om å kommentere tidenes straffekonkurranse i Afrikamesterskapet, om konsonanter i Polsk fotball og han forteller om fotballspilleren som har fire forskjellige bursdager. Tete har blitt bedt om å flytte tilbake Afrika, mens Sven er uhyre fornøyd at P3Heiafotball omsider er tilbake i full effekt på Snapchat. Ukens konk finner du som vanlig på vår instagram @p3heiafotball. Ta konkakt med oss på epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 13.02.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-37---petter-bo-tosterud

Episode 36 - Ørjan Hopen Episode 36 - Ørjan Hopen Ukens gjest er tidligere stor-gambler og er Levangers nye stjernespiller, Ørjan Hopen. Ørjan forteller om å bli truet av pengeinnkrevere på jakt etter spillegjeld, han forteller om den gangen han vant en million på nettkasino i en dobbeltime på skolen, om å være på rehab hos Tony Adams og om Eirik Bakkes eget «Vodka Red Bull-bord» på La Manga. Vi feirer Heia Fotballs 1-års dag og hyller Vegard Heggem i via Google Translate. Sjekk ut konkurranse på Instagram @p3heiafotball. Vår epost: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 06.02.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-36---orjan-hopen

Episode 35 - Kasper Likestad Episode 35 - Kasper Likestad Ukas gjest er den fantastiske, nydelige, helt rå fyren, Kasper Wikestad. Kasper oppdaterer oss på hva som rører seg på overgangsfronten, han anbefaler en Crazy Gang-dokumentar og legger frem noen rykter om Märtha Louise og Martin Ødegaards onkel. Tete har hengt med Euroboy, Sven har vært på fotballpub (som vanlig) og observert Norges triveligste tippelag. WHATS NOT TO LIKE? Quiz: Sjekk ut p3heiafotball på Instagram for konkurranse. E-post: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 30.01.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-35---kasper-likestad

Episode 34 - Snorre Valen Episode 34 - Snorre Valen Ukas gjest er synthpop-stjerne, Sesam Stasjon-skuespiller og stortingspolitiker Snorre Valen. Snorre forteller om fotballforholdene i Palestina, han nynner litt til Kim Jung Un-sangen og forteller om den gangen han møtte Per Ciljan, Vadim Demidov og Steffen Iversen på toget. Tete forteller en rystende historie fra oppveksten og nettsjef Lars foreslår "Allah gutta" som nytt heiarop for KIL/Hemne. Quiz: Hva enn Martin Ødegaard er det Hans Erik Ødegaard selger? Send ditt svar med epost til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 23.01.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-34---snorre-valen

Episode 33 - Christian Gauseth og Mads Hansen Episode 33 - Christian Gauseth og Mads Hansen I dagens episode får vi besøk av den dynamiske og meget taleføre duoen Christian Gauseth og Mads Hansen fra tippeliga-klare Mjøndalen. Gutta snakker om alt fra å si nei til lønnskutt i økonomisk pressede fotballklubber til mindre viktige temaer som bøtesatser for å ta pissebomba i garderoben. Tete forteller den gripende historien om da han mistet flyet hjem fra Thailand og Sven kan melde om en god og trygg sykdomsperiode. Ukens quiz: Finn den røde tråden! Celtic, Lyon, Tromsø og Mandalskameratene har en ting felles! Hva er det? Send ditt svar på epost til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 16.01.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-33---christian-gauseth-og-mads-hansen

Heia Fotball - Nyttårskavalkade Heia Fotball - Nyttårskavalkade Ooooh yesh! Denne uken oppsummerer vi fotballåret 2014. Vi kårer årets lag i 2014, vi kårer årets fotball-låt og hører massevis av høydepunkter fra året som gikk. Tete er blitt syk så vi rekker bare breddefotballspalten av de faste postene denne uka. Snakkes neste uke! Heia fotball. Last ned | Publisert 08.01.15 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-fotball---nyttarskavalkade

Heia Fotballs Jul Heia Fotballs Jul Dette er Heia fotballs lille julehilsen til alle dere nydelige individer som hører på. Ingen gjest denne uka, bare kos. Tusen takk for et veldig fint fotball-år. Heia fotball og husk å kommentere på podkasten i iTunes da. God jul og sånn! Hilsen Sven, Tete og nettsjef Lars. Last ned | Publisert 19.12.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-fotballs-jul

Episode 32 - Bernt Hulsker Episode 32 - Bernt Hulsker Ukens gjest er tidligere kraftspiss og nåværende levemann, Bernt Hulsker. Bernt forteller om å ha turbotirsdag med Steffen Iversen, Freddy Dos Santos og resten av gutta krutt i VIF. Han forteller om å kaffidrikking og snusing på benken åsså forteller han om å kjøpe verdens dyreste joggebukse. Tete forteller om sort magi i Ghana og vi hyller en av tidenes mest fantastiske fotballspillere. Send oss gjerne epost med tips og hilsener: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 12.12.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-32---bernt-hulsker

Episode 31 - Aslak Nore Episode 31 - Aslak Nore Ukens gjest er forfatter, samfunnsdebattant og forlags-dude, Aslak Nore. Aslak forteller om å være på stadion da Brasil tapte 1-7 mot Tyskland, han snakker om å skrive en krimroman og Jim Solbakken og om å være for røff i stilen for det norske forfatterlandslaget. Vi snakker om Robbie Williams i breddefotballspalten og Tete har flydd med Harald Brattbakk. Ukas rekke: Kjetil Wæhler - Morten Berre - Daniel Berg Hestad OG ??? Send ditt svar til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 05.12.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-31---aslak-nore

Episode 30 - Lars Berrum Episode 30 - Lars Berrum Ukens gjest, Lars Berrum, har følgende CV: Han er tidligere fotballspiller på relativ høyt nivå, sykepleier, stand up komiker, TV-fjes, radiofyr, en av de høyeste og kjekkeste mennene i norge, vinner av Bærum kommunes idrettsstipend ooooog Nordisk mester i karate. Lars forteller om den gangen han jevna Bent Inge Johnsen med jorda og om å spille på lag med Terje Håkonsen, Morten Ramm og Vidar Riseth. Tete har nesten blitt signert av Åge Hareide og Sven har blitt terrorisert av en slitsom bit med popcorn. Ukas rekke: Brann, Molde, Vålerenga, Stabæk OG ??? - Send ditt svar til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 28.11.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-30---lars-berrum

Episode 29 - Jan-Henrik Børslid Episode 29 - Jan-Henrik Børslid Ukens gjest er tidligere spillende daglig leder i Fyllingen, og nåværende anker i TV2 sine Premier League sendinger, Jan-Henrik Børslid. Jan-Henrik forteller om sin tid som daglig leder i fotballklubb, om å selge Eirik Huseklepp og byr på et par lynskarpe imitasjoner. Vi gleder oss til cupfinalen og en av våre lyttere har sendt inn en nydelig hyllest av en trøndersk back. Ukas rekke: Vidar Riseth, Alexander Tettey, Morten Moldskred, John Chibuike OG ??? - Send ditt svar til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 21.11.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-29---jan-henrik-borslid

Episode 28 - Magnus Devold Episode 28 - Magnus Devold Ukens gjest er en av Norges morsomste menn. Humorist og Lyn-fan, Magnus Devold. Magnus forteller om å jobbe i kiosken på Ullevaal, om hvem som er mest interessert i fotball på Ylvis-setet og i lengder om nesa til Steve Ogrizovic. Sven hyller Zlatan og Tete har vært på Afrikansk-aften og spist oksehalesuppe. Ukas rekke: Erik Thorstvedt, Frode Grodås, Ola By Rise, Thomas Myhre OG????? - Send ditt svar til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 14.11.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-28---magnus-devold

Episode 27 - Svein-Erik Edvartsen Episode 27 - Svein-Erik Edvartsen Ukens gjest er en av landets aller beste fotballdommere, Svein-Erik Edvartsen Svein-Erik forteller om da han han nesten sluttet som dommer i 2009, om hvordan det er å være på treningsleir med Pierluigi Collina, om hvordan det er å dømme cupfinalen og om hvordan det er å måtte få politieskorte ut av Åråsen Stadion. Sven har tatovert Tete på leggen og vi hyller en mann som bare scora vakre mål. Ukas rekke: Anotonio Benarrivo - Paolo Maldini - Franco Baresi OG ??? - Send ditt svar til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 07.11.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-27---svein-erik-edvartsen

Episode 26 - Einar Tørnquist Episode 26 - Einar Tørnquist Ukens gjest er en av landets morsomste menn, programleder, trommeslager og Stoke-fan Einar Tørnquist. Einar forteller om hvor kaldt det faktisk er å se kamp på Britannia Stadium, blir både overrasket og glad når Sven og Tete avslører hans tidligere nabo Ronny Johnsens fulle navn og ja, han ler massevis. Sven har vært på vip-tribunen på Lerkendal for aller første gang og Tete hyller den avdøde Klas Ingesson. Ukas rekke: Rodolphe Seeldrayers, Arthur Drewry, Stanley Rous, Joao Havelange OG??? Send ditt svar til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 31.10.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-26---einar-tornquist

Episode 25 - Rune Skarsfjord Episode 25 - Rune Skarsfjord Ukens gjest er Hønefosstrener, The Smiths-fan og Arsenal-nachspiel-arrangør, Rune Skarsfjord. Rune forteller om å oppdage Håvard Nordtveit, om å si opp jobben i Brann, om å krangle med Tete i Abrahallen, om å spille for 100 000 tilskuere i India og, ikke minst, om å være på nachspiel med Ian Wright, Steve Bould, Paul Merson og Tony Adams. Sven har vært på en fantastisk fotballkamp med Strindheim sitt G-14 lag og vår nettsjef Lars gir oss alt det siste fra Norsk breddefotball. Konkurranse! Fullfør rekken: Brian McClair ,Andrew Cole, Louis Saha, Dimitar Berbatov - OG ??? Send ditt svar til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 24.10.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-25---rune-skarsfjord

Episode 24 - Ole Martin Årst Episode 24 - Ole Martin Årst Tidskode 2853 Proscinecki røykte 40 om dagen og drakk en helflaske whiskey før kamp. Ukens gjest er den eksepsjonelt trivelige målgarantisten Ole Martin Årst. Ole Martin forteller om å spille fotball med den kjederøykende og whiskey-drikkende Robert Prosinecki, om å bli slått ned av en tidligere bokser fra en Belgisk bakgårdsklubb, om å nesten vinne gullstøvlen i Europa i år 2000, om å legge opp for å satse på Biljard og masse, masse mer. Tete har sett Gattuso klikke på skjult kamera og Sven kunne ønske at Ole Martin kunne fortalt historier i tjue timer til. Konkurranse: Fullfør rekken: Pablo Zabaleta - Gareth Barry - Jonas Olsson - Cheick Tioté - OG??? Send ditt svar til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 10.10.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-24---ole-martin-arst

Episode 23 - Jamel Rake Episode 23 - Jamel Rake I denne episoden møter vi VGs egen foppall-posterboy, Jamel Rake. Jamel snakker om Åge Hareide, om Zlatan, om Malmø og om å tro at du er skikkelig, skikkelig, skikkelig god i golf. Sven har vært på lokaloppgjør i Tel Aviv, Tete har vært i Køben, vi har fått masse post og breve, ooog vi hyller omsider geniet, ikonet og legenden Francesco Totti. Konkurranse: Fullfør rekken: Arne Dokken – Tom Lund – Jan Åge Fjørtoft – Mons Ivar Mjelde OG ???? Send ditt svar til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 03.10.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-23---jamel-rake

Episode 22 - Rune Nilson og Torfinn Borkhus Episode 22 - Rune Nilson og Torfinn Borkhus I denne episoden møter vi superduoen Rune Nilson og Torfinn Borkhus fra «Lønsj» på P1. Torfinn forteller om den gangen han var på Raufoss - Liverpool og alle engelskemennene slapp inn to mål med med vilje. Rune forteller om diverse Eik-legender, om hvordan det var å vokse opp sammen med Bengt Sæternes og han tegner en tatovering som Tete lover å forevige på egen kropp. Vi hyller Gazza, snakker om hvorfor Norge er så dårlige i fotball og vi avslører hvem som er den mest egoistiske fotballspilleren vi vet om. Instagram-konkurranse: Legg ut ditt kuleste fotballbilde med emneknagg #heiafotball og bli med i trekningen av en Heia fotball t-skjorte! Last ned | Publisert 26.09.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-22---rune-nilson-og-torfinn-borkhus

Episode 21 - Tore Strømøy Episode 21 - Tore Strømøy I denne episoden møter vi TV-programleder og superkjendis Tore "på sporet" Strømøy. Tore snakker om den gangen Nils Arne Eggen prøvde å slå ham ned på Lerkendal, om den gangen han boikottet OL i kappgang, om hvorfor han elsker Cardiff og om den gangen han var opprykks-banketten til Cardiff i 2003. Vi hyller Maradona, Tete forteller om en vond opplevelse for fra forrige helg og Sven har sett 10, 11 eller kanskje 12 fotballkamper siden sist. Bli med i vår Instagram-konkurranse: Legg ut ditt kuleste fotballbilde med emneknagg #heiafotball og bli med i trekning av en Heia Fotball T-skjorte! Last ned | Publisert 18.09.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-21---tore-stromoy

Episode 20 - Mia Hundvin Episode 20 - Mia Hundvin I denne episoden møter vi den fantastiske Mia Hundvin av Bjørgvin. Vi snakker om gatefotball i Bergen, om å ha klin gærne Anja Andersen som trener, om diktende landslagstrenere og om den gangen Gazza inviterte Mia inn på Tottenham sin spillerbuss for å ta bilde med Gary Lineker. Sven har blitt kvesta på kompisfotball og Tete prøver å booke seg selv inn i TV-showet til Mia. Konkurranse! Vinn T-skjorte hvis du fullfører rekken: Myggen - Henning Berg - Stig Inge Bjørnebye - Kjetil Rekdal - Roar Strand - OG? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 12.09.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-20---mia-hundvin

Episode 19 - Kenneth Fredheim Episode 19 - Kenneth Fredheim I denne episoden møter vi den beint frem fantastiske fotballkommentatoren Kenneth Fredheim Vi snakker om Kenneths mange opplevelser fra over 20 år i kommentator-bua. Vi snakker om Rekdal i 94, om hvor god Martin Ødegaard var allerede i 2010 og vi snakker om den gangen Kenneth prøvde å bryte seg inn på hotellrommet til Raúl González! Tete har klippet seg og Sven forteller den deilige historien om Alain Junior Ollé Ollé. Konkurranse! Vinn T-skjorte hvis du fullfører rekken: Peter Odemwingie - Asmir Begovic - Geoff Cameron - Wilson Palacios - OG ?? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 05.09.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-19---kenneth-fredheim

Episode 18 - Kasper Wikestad Episode 18 - Kasper Wikestad I denne episoden møter vi den nydelige transfer-eksperten Kasper Wikestad igjen. Vi snakker om, tidenes beste og verste over ganger og selvsagt masse om deadline day som nærmer seg med stormskritt. I tillegg ser vi på ukens viktigste hendelser i fotballeurpa. Tete avslører en fortid som modell og Sven lanserer tidenes beste og vanskeligste fullfør rekken. Konk! Vinn T-skjorte hvis du fullfører rekken: John Arne Riise – Henning Berg – Ronny Johnsen – Ole Gunnar Solskjær OG ????? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 28.08.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-18---kasper-wikestad

Episode 17 - Jon Martin Henriksen Episode 17 - Jon Martin Henriksen I denne episoden møter vi, Ryan Giggs sin gode venn, Jon Martin Henriksen fra VGTV. Vi snakker om stå i United for tida, om den gangen Jon Martin møtte Ryan Giggs, Bobby Charlton og Wayne Rooney på en og samme dag og Sven snakker om da han var på West Ham - Tottenham. Tete har fått kjeft av Tommy Tee for å ha snakket for mye om fotball og en av lytterne våre hyller en keeperhelt fra Oslo øst. Heia fotball. Ukens konk! Fullfør rekken: Jo Inge Berget - Stefan Johansen - Thomas Rogne - Vidar Riseth - OG ??? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 22.08.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-17---jon-martin-henriksen

Epsiode 16 Epsiode 16 I denne episoden lader vi opp til en ny og deilig sesong i premier leauge og resten av europa med et par (tre) deilige gjester. Vi snakker om Gud aka Robbie Fowler med Jørn Kaarstad, vi snakker om Championship og Godset med Helge Bull-Engelstad, og vi snakker om den gangen John Barnes var Byåsen-senteret. Vi deler ut en rekke premier etter sommerens mange konkurranser og Tete får endelig vite Jørn René Kaarstad sitt hele og fulle navn. Heia fotball. Ukens konk! Fullfør rekken: Jo Inge Berget - Mats Møller Dæhli - Magnus Wolff Eikrem - Jonathan Parr - Alexander Tettey OG ??? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 15.08.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#epsiode-16

Heia VM - del 5 Heia VM - del 5 I denne episoden oppsummerer vi VM til nå og prøver å spå hvem som vinner finalen. Vi snakker om VMs beste spillere, snakker om vårt drømmelag i VM, om VMs flotteste øyeblikk og vi prøver i det lengste å unngå å snakke om at VM snart er over. Ramona og Siggen kommer innom for å spå VM-finalen og Ghana-sangen blir kanskje spilt for siste gang. Heia fotball. Ukens konk! Fullfør rekken: Toru Sagara - Yuichi Nishimura - Mike Mullarkey - Howard Webb OG?? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 11.07.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-vm---del-5

Heia VM - del 4 Heia VM - del 4 Denne episoden er en liten gave til dere som irriterer dere grønne over at det ikke er VM på TV før på fredag. I dagens VM-episode snakker vi oss igjennom alle kvartfinalene til helgen. Vi snakker om mannen som prompa på dama til Neymar, om hip-hop-håpet Memphis Depay, om at Ghana sitt sinnssyke VM skal bli film og vi ringer vår mann i Brasil, Webjørn Espeland. Ukens konk!: Fullfør rekken: Ignazio Abate - Simone Pepe - Alessandro Del Piero - Allesandro Del Piero OG ??? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 02.07.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-vm---del-4

Heia VM - del 3 Heia VM - del 3 I dagens VM-episode snakker vi bare om VM i Brasil! Er så digg med VM vetttu. Vi snakker om Suarez sin biting, om Ghana sin exit og om den smertefulle hviledagen uten VM-fotball på TV. Ukas gjester er P3s egne fotballnerder Ken Wasenius-Nilsen og Ali Soufi. Ken holder på å klikke fordi det ikke er VM i dag, Ali forklarer hvorfor iranere elsker fotball så høyt, Sven nynner på Ghana-sangen og Tete hyller en heeeelt rå fyr. Ukens konk: Fullfør rekken: Italia, Brasil, Tyskland, Frankrike OG ??? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 27.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-vm---del-3

VM Bonus 2 VM Bonus 2 En liten bonusepisode til dere som er helt ellevilt opptatt av fotball! Beklager på forhånd for kvaliteten. Dere er konge. Send oss gjerne epost hvis dere lurer på noe: heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 23.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#vm-bonus-2

Heia VM - del 2 Heia VM - del 2 I dagens VM-episode snakker vi MASSE om VM i Brasil! Det er så konge med VM atte hjelp. Vi hyller Zidane, Thomas Muller og gruvearbeiderne i Chile. Ukas gjester er P3s egne fotballnerder Torkil Risan og lynfrekke Wolfgang Wee aka Lt Wee. Vi foreslår noen regelendringer som vil revolusjonere fotballen og samtlige folk får gåsehud. Heia VM. Ukens konk: Fullføgr rekken: Rai – Zidane – Rivaldo – Totti OG ??? Last ned | Publisert 20.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-vm---del-2

VM Bonus 1 VM Bonus 1 En liten bonusepisode til dere som hører på heia fotball! Dere er helt konge. Ingen quiz, bare kos. Heia VM. Heia fotball. Last ned | Publisert 15.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#vm-bonus-1

Heia VM - del 1 Heia VM - del 1 I dagens VM-episode snakker vi om at VM endelig er i gang. Vi hyller Tom Høgli, dommere, Oscar, Neymar, Ronaldo og VM generelt. Tete forteller om en synsk rapper, Sven snakker mye om sin egen bursdag og Ramona og Siggen er innom for å spå utfallet av de viktigste kampene i første uke av VM. Ukens konkurranse: Fullfør rekker: Pele - Just Fontaine – Miroslav Klose – Gerd Muller OG????? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 13.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#heia-vm---del-1

VM-spesial del 2 VM-spesial del 2 I dagens VM-spesial snakker vi om alle lagene i gruppe D, E, F og H i VM 2014! Vi forteller deg hvorfor vi elsker Honduras, Sveits, England, Italia (og resten av landene da). Vi hyller dere som bidrar til vår VM-spilleliste i Spotify og Wimp, Tete begynner og sippe som vanlig og dessuten mesker vi oss i en hel haug post og breve. Konkurranse! Fullfør rekken: Massimo Ficcadenti – Davide Ballardini – Massimo Ficcadenti – Ivo Pulga – Diego Lopez OG??? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 06.06.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#vm-spesial-del-2

VM-spesial, del 1 VM-spesial, del 1 I dag snakker vi om alle lagene i gruppe A, B, C og G i VM! Vi forteller dere hvorfor vi elsker Brasil, Italia, Australia og mange andre land.... Tete får en overraskelse av Sven, vi har laget en VM-spilleliste og vi mesker oss i en hel haug med epost fra dere. Heia fotball. Konk Fullfør rekken: Spania - Tyskland - Portugal - Sveits - Italia OG??? Last ned | Publisert 30.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#vm-spesial,-del-1

Episode 15 - Per-Jarle Heggelund Episode 15 - Per-Jarle Heggelund Ukas gjest er Heia Fotball sin Gudfar, Per-Jarle Heggelund. Per-Jarle snakker om da han møtte Silvio Berlusconi, om hvor høyt han elsker Javier Zanetti, Duncan Ferguson og Paolo Maldini OG an snakker om at han gruer seg til å intervjue Van Gaal i sin nye jobb i TV2. Vi har fått tak i Panini og Heggelund server «EVIL XI» til VM. Heia fotball! Konk: Lionel Messi - Sergio Aguero - Dominic Adiyihia - Henrique - OG???? Last ned | Publisert 23.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-15---per-jarle-heggelund

Episode 14 - Mini Jakobsen Episode 14 - Mini Jakobsen Ukas gjest er den rappkjefta legenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen. Mini forteller om å drikke pils med John Barnes til langt på natt, om å ta sin første salto, om å bli klappa av banen av Robert Carlos og om hvorfor du aldri skal spise middag med caps. Vi deler ut tidenes første Heia Fotball t-skjorte og klikker på Panini-tilgangen i Trøndelag. Ukens konk: Fullfør rekken: Erland Johnsen, Erik Thorstvedt, Kjetil Osvold, Åge Hareide OG ??? Last ned | Publisert 16.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-14---mini-jakobsen

Episode 13 – Petter Veland Episode 13 – Petter Veland Ukens gjest er fotballhode og La Liga-gullgutt hos CMore, Petter Veland. Petter snakker om å se absoulutt alle La Liga kampene i løpet av ett år, han forteller en deilig historie om fotball og livet selv i Madrid og om hvordan det var å spille med John Obi Mikel. Sven surrer noe fælt og Tete begynner å grine av Pirlo. Ukas konkuranse: Preud'homme - Barthez - Kahn - Buffon OG?? Last ned | Publisert 09.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-13-–-petter-veland

Episode 12 - Morten Gamst Pedersen Episode 12 - Morten Gamst Pedersen Ukens gjest er norges Beckham, Morten Gamst Pedersen. Morten snakker om å få en halvliter øl kastet i hodet på kamp, om å krangle med Joey Barton, om å bo i en gørrkjedelig by i Tyrkia og ikke minst om hvordan det var å spille mot Messi, Bale, Zlatan og Cristiano Ronaldo. Vi heier på Brian Deane og Sven hyller et bebrillet geni. Ukas Quiz: Fullfør rekken: Ken – Remi – Stefan OG ???? Last ned | Publisert 02.05.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-12---morten-gamst-pedersen

Episode 11 - Gunnhild Toldnes Episode 11 - Gunnhild Toldnes Ukens gjest er Gunnhild Toldnes. Vi snakker om da Gunnhild fikk kjeft av Jostein Grindhaug, om å heie på Tottenham, om vakre italienere og om å spille så dårlig at du begynner å grine. Vi har anmeldt FIFA-spillet og Tete hyller en mann som har skreket etter å bli hyllet i vår Glory Hall. Ukens Quiz: Fullfør rekken: Andre Villas-Boas, Steve Clarke, Martin Jol, Ian Holloway OG ??? Last ned | Publisert 25.04.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-11---gunnhild-toldnes

Bonusepisode II – Heia Fotballs påskespesial Bonusepisode II – Heia Fotballs påskespesial Velkommen til Heia Fotballs påskespesial 2014! Vi snakker om å fryse på Rosenborg-kamp, deilige drømmelag, verdens verste frispark, Totti, Gerrard, Sven sitt cage-comeback og Tete begynner å grine av Pirlo. IGJEN! Påske-quiz: Sjekk ut P3heiafotball på facebook eller twitter, og prøv vår påskequiz! Alle som deler quizen på sosiale medier (twitter, instagram eller facebook) er med i trekning av en t-skjorte. God påske og heia fotball! Last ned | Publisert 16.04.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#bonusepisode-ii-–-heia-fotballs-paskespesial

Episode 10 – Frode Da Costa-Lia Episode 10 – Frode Da Costa-Lia Ukas gjest er Frode Da Costa-Lia fra Josimar Fotballblad. Frode snakker om sin store helt Josimar, om sin karriere som fotballkeeper, om historien bak «My boobs are OK», om geniet Pep Guardiola og om hvilke tyske stadioner som lukter vondest. Sven hyller Adriano og Tete har hatt bursdag. Last ned | Publisert 11.04.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-10-–-frode-da-costa-lia

Episode 9 - Aleksander Schau Episode 9 - Aleksander Schau Ukas gjest er Aleksander Schau. Vi snakker om fotballburgere, John Carew på instagram, Aleksander sine allergier, den fantastiske fotballklubben Real Betis og også en god slump med fotball. Sven driter seg ut en rekke ganger og Tete begynner å grine av tanken på Francesco Totti. Last ned | Publisert 04.04.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-9---aleksander-schau

Episode 8 - Arne Scheie Episode 8 - Arne Scheie Ukas episode er en Arne Scheie-spesial. Arne forteller om smått og stort fra en 42 år lang karrière i NRK. Han snakker om sin egen karrière som spiller, om Dan Børge Akerø sin fotballkarrière, om sitt faste bord i kantina og om den kvelden i Marseille i 1998. Sven og Tete lytter og det kan du også gjøre. Bra fint. Last ned | Publisert 28.03.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-8---arne-scheie

Bonusepisode 26.3.14 Bonusepisode 26.3.14 Du er vitne til historiens første (og kanskje den siste) bonusepisode av Heia Fotball. Vi snakker om uka som gikk, El Clasico, dommertabben™ og Tete begynner å grine av tanken på Pirlo sine pasninger. Alt dette gjør vi fordi det ikke blir vanlig episode på fredag, da får vi nemlig besøk av Arne Scheie i vår "Scheie spesial". Send inn spørsmål til Arne på heiafotball@nrk.no. Tjobing. Last ned | Publisert 26.03.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#bonusepisode-26.3.14

Episode 7 - Kasper Wikestad Episode 7 - Kasper Wikestad Ukas gjest er TV2 sin eminente fotballkommentator Kasper Wikestad. Vi snakker om twitter-hets, om da Kasper fikk juling på Norwich-kamp og om fotballens aller mest elendige eiere. Sven har fått klem av folk som synes synd på United-fans og Tete hyller the three amigos. Konkurranse! Fullfør rekken: Gunnar Gren, Henrik Larsson, Gunnar Nordahl, Zlatan Ibrahimovic og ??? Send svaret til heiafotball@nrk.no Last ned | Publisert 21.03.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-7---kasper-wikestad

Episode 6 - Ken og Torkil Episode 6 - Ken og Torkil Ukens gjester er Ken Wasenius-Nilsen og Torkil Risan fra Miksteip på P3. Vi snakker om Torkils elskovsforhold til Portsmouth FC, Kens forhold til pølse i vaffel og vi setter opp drømmelaget til sommerens VM i fotball! Tete fortviler over AC Milans elendighet og Sven hyller Myggen. Last ned | Publisert 14.03.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-6---ken-og-torkil

Episode 5 - Carina Olset Episode 5 - Carina Olset Ukas gjest er NRKs VM-anker Carina Olset. Vi snakker om da Carina kjørte ti timer i bil for å se Tromsø, om Carinas Liverpool-hat og om hva slags pizza Sigurd Rushfeldt ville vært. Vi har vært på RBK-Levanger og Tete hyller sin favorittspiller. Last ned | Publisert 07.03.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-5---carina-olset

Episode 4 - Jon Hartvig Børrestad Episode 4 - Jon Hartvig Børrestad Ukas gjest er Jon Hartvig Børrestad. Vi snakker om da Jon gråt på Wembley, da Jon ble grisetakla av Alf-Inge Håland og vi snakker ikke minst om hvorfor Jon sitt kjære Strømsgodset tapte 15-0 denne uka. Jon parodierer Hasse Hope, Tete snakker om Verthongen og Sven avslører at han elsker Ledley King. Last ned | Publisert 28.02.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-4---jon-hartvig-borrestad

Episode 3 - Hasse Hope og Erik Solbakken Episode 3 - Hasse Hope og Erik Solbakken Ukas gjester er Hasse Hope og Erik Solbakken. Vi snakker om Balotellis utrolige mål, om regelendringer vi vil ha i fotballen og fotballspillere som kræsjer med bil. Erik forteller om da han prøvde å dra i gang Carew-sangen på tribunen i England og Hasse Hope har med seg både David Beckham og Ståle Solbakken til bordet. Last ned | Publisert 21.02.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-3---hasse-hope-og-erik-solbakken

Episode 2 - Asbjørn Slettemark Episode 2 - Asbjørn Slettemark Ukas gjest er den multibegavede Manchester United-supporteren Asbjørn Slettemark. Vi snakker om fotballkamper i Syria, fotballtatoveringer og om hvilke spillere som passer inn i Asbjørns favoritt-metall-band. Sven åpner dørene til «Heia Fotballs Glory Hall» og Tete forteller en spinnvill historie fra ghanesisk fotball. Last ned | Publisert 14.02.14 | Del på Facebook Del på Twitter http://p3.no/heia-fotball/#episode-2---asbjorn-slettemark