Kliner til for skeiv kjærlighet

Linnéa Myhre, Ørjan Burøe og Hasse Hope er blant kjendisene som kliner til. Hvorfor? Fordi de mener at absolutt alle må få lov til å elske den man vil.

– Jeg synes det rett og slett er en selvfølge at folk skal ha rett til å forelske seg i akkurat den man vil. Jo flere som viser at alle har tilhørighet i samfunnet, jo raskere blir vi kvitt fordommene, sier komiker Ørjan Burøe.

Håper flere våger seg ut av skapet

I dag har dokumentarserien «Jævla Homo» premiere, og i den forbindelse har skuespillere, programledere og andre kjendiser delt bilder av at de kysser en av samme kjønn.

Burøe kliner til med selveste Grunde Myhrer. Se gutta vise kjærlighet i denne sjarmerende videoen:

Misunnelig? I kveld starter #jævlahomo. Få det med deg! Deilig å kysse hunkybunky @grundemyhrer😘 #Nrk

Hvordan var det å dele dette ømme øyeblikket med Grunde?

– Det gikk veldig lett! Jeg sa «Hei, Grunde! Kan jeg få kysse deg? Og filme det?» Han sa «Ok!», ler Burøe, som håper kampanjen kan bidra til at det blir lettere for dem som ikke tør å komme ut av skapet.

– Jeg håper de ser at vi er mange som heier på dem, sier Burøe.

Når vi først er inne på sjarmerende videoer, må denne med skuespiller Tarjei Sandvik Moe og programleder Petter Holte Hanssen med:

Hasse Hope slår til med et kyss med kollega og kompis Erik Solbakken.

– Jeg tror mange har et inntrykk av at homofile har kommet lenger i denne kampen enn de egentlig har, sier Hope, som derfor mener det er en veldig viktig sak å støtte.

– I Norge og andre vestlige land har gradvis kommet med nye lover og regler som gjør livet lettere for homofile, men det betyr ikke nødvendigvis at folks holdninger har forbedret seg tilstrekkelig, særlig når man går oppover i generasjonene, sier Hope.

Stolt og spent

Programleder Gisle A. Gjevestad Agledahl synes det er stas at både streite og skeive hiver seg på og kysser en av samme kjønn.

– Formålet er å normalisere det å være skeiv. Vi vil vise at det ikke bør være stress om du liker gutter eller jenter eller hvem som helst. Det er jo bare kjærelighet, sier Gisle.

Selv har han hatt guttekjæreste i mange år, og selv om han har sett på seg selv som en åpen og fordomsfri fyr, har han innsett at han har mange fordommer mot skeive. Disse tar han et kraftig oppgjør med i serien «Jævla Homo», og han tror ikke at alle skeive nødvendigvis vil like serien.





Her er noen kjendis-kyss: