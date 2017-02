Astrid S overrasker fansen med kirkekonsert

2. mars står Astrid S på scenen i Kulturkirken Jakob, for første gang med et helt organisk storband i ryggen.

– Det blir nok mer annerledes for meg enn for fansen og publikum. Jeg begynte jo med organisk pop, og har gitt ut akustiske versjoner av nesten alle låtene mine, men nå prøver jeg jo å finne en mellomting, å blande det akustiske med det elektroniske. Det har vært litt vanskelig på bandøving, men jeg tror det blir dødskult, sier artisten.

Astrid skal stille med både cello, gitar, el-gitar, bass, flygel, vanlig piano, synth og trommer på scenen.

– Jeg må faktisk øve meg mer på å spille piano, men det skal jeg få til, sier Astrid.

Tilbake der det startet

I 2015 etablerte Astrid S seg for alvor som en liveartist på scenen til By:Larm, og nå, to år senere vender hun tilbake til den samme festivalscenen, mange låter og fans rikere.

– Jeg vil alltid huske By:Larm som min første livekonsert. Det var første gang jeg spilte min egen musikk med mitt eget band. Jeg spilte ikke i fjor, men koste meg veldig med å se på konserter. Det blir veldig impulsivt, og plutselig oppdager man en artist man aldri har hørt om før, sier Astrid til P3.

Les også: Astrids søte hevn etter P3 Gull

Artikkelen fortsetter under videoen.

02.03.17!!!!!! A video posted by astrid s (@astridsofficial) on Feb 3, 2017 at 8:28am PST

Teaset fansen

Den siste uken har Astrid S publisert en rekke kryptiske beskjeder til fansen på sosiale medier. De fleste postene viser henne som ligger over et piano, med teksten «02.03.2017». Flere av artistens tilhengere har spekulert i en mulighet for at det dreier seg om en ny låt, men nå avslører altså artisten at det hele dreier seg om en konsert.

– Det er faktisk veldig morsomt, for den engelske fansen har jo oversatt den videoen hvor jeg snakker på norsk, og kommet frem til at nyheten er at jeg skal slippe en ny låt som inneholder både cello og gitar, sier Astrid.

Artikkelen fortsetter under bildet.

02.03.17 🤓🤓🤓🤓🤓 A photo posted by astrid s (@astridsofficial) on Feb 2, 2017 at 7:19am PST

Konkurranse

Vil du stikke av med to billetter til Astrid S sin konsert, Urørtfinalen 2017 og et festivalpass til hele By:Larm-festivalen? For å være med i trekningen trenger du bare å svare på ett enkelt spørsmål i kommentarfeltet nedenfor.

Spørsmål: Hva het Astrids første singel?

Les også: Dette er årets Urørtfinalister