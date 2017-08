OOUFF! Gabrielle eier scenen i det sekundet hun entrer den. «Livet er bedre enn oss», synges utover et stappfullt Sirkus, mens den vakre, futuristiske videoen fra låten «MER» lyser opp på skjermene i bakgrunnen. Konturene av Gabrielle som løfter armene opp mot taket er et episk bilde. Tusenvis av sprikende hender i publikum. Det er et vakkert syn. Og dette samholdet mellom artist og publikum, henger som en rød tråd gjennom hele konserten.

Den vibrerende bergenser-stemmen serverer oss elektropop av ypperste klasse. «Øya! Ke de går i?», roper Gabrielle før hun byr på heftig headbanging. Damen er ren energi, og på «Vekk Meg Opp» har hun full kontroll på både publikum og mikrofonstativet, som hun kaster fra arm til arm, mens hun synger «Altfor store lommer, altfor dårlig råd». Her kan vi alle kjenne oss igjen.

Et flammende, rødt hjerte banker på skjermen og Gabrielle slår hånden hardt mot brystet før hun, med god hjelp av publikum synger «Ti kniver». Teksten er rå, men Gabrielle er råere. «Dåkker e helt sinnsyke. Eg hadde aldri trodd det skulle komme så mye folk», roper hun ydmykt. Men jeg skjønner godt at teltet er fullt, for denne damen leverer et sjukt show. Og med «Nye Joggesko» danser hun oss svette.

Gabrielle knipser i fingrene idet «Du Går Fri» settes igang. Jeg kaster et blikk bakover for å sjekke om det var noen andre som også fikk frysninger, og plutselig innser jeg at til og med Sirkus er en for liten scene for dronningen av Bergen. Teltet renner over av folk.

Nostalgien er til å ta og føle på når Gabrielle og bandet hennes, som er iført hvite t-skjorter og bukser, kjører i gang en mashup fra de tidligste låtene. Fansen er i ekstase når «Ring meg» kommer på. Her er det bare hits på hits. Gabrielle trommer med på de intense beaten mens publikum synger. En helt syk gitarsolo og et magisk lysshow tar oss opp til toppen, men så tar Gabrielle oss enda et hakk høyere med «Mellom skyene». Nå er det fest i teltet til trommer og synth som spiller om kapp. Dansen slutter ikke før Gabrielle går bak og setter i gang en etterlengtet beat. Hun er helt rå der hun står over synthen og kjører på med «5 fine frøkner». Salen er elektrisk.

Gabrielle har bevist en gang for alle at hun er i verdensklasse, og denne konserten vil garantert gå ned i historiebøkene som en av de råeste, mest energiske og vakreste.

Ingrid Haugen Nonskar