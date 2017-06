Dansk superstjerne til Rådhusplassen

24. juni blir det godt å være norsk i Norge. Det er ikke mange dagene siden både Dagny og ItaloBrothers ble annonsert til den årlige konsertfesten for 70.000 musikkglade mennesker.

Nå er det også klart at Karen Marie Ørsted, som på få år har sørget for at ordet Mø også er gjenkjennelig utenfor Skandinavia med enorme hits som «Final Song» og «Kamikaze», også vil stå på Rådhusplassen-scenen neste helg. Vi vet ikke nøyaktig hva vi kan forvente, men vi vet at det blir et fyrverkeri av en opptreden.

Samtidig annonserer vi at Admiral P feat. OnklP og Eben Jr., Arif og KREAM feat. Clara Mae også tar turen til hovedstaden for å spille på Rådhusplassen!

Disse byene får besøk av VG-lista

Vi slo av en kjapp prat med Admiral P om VG-lista på Rådhusplassen:

Admiral P, du har jo spilt på Rådhusplassen flere ganger før. Hvordan er det å opptre der?

Admiral P. Foto: Rashid Akrim, NRK P3

– Jeg synes det alltid er topp stemning. Det er den største éndags-konserten i Skandinavia, og det er mange folk som stiller opp uansett vær. Det er en stor tradisjon bak det hele at mange får hørt den nye musikken din når du spiller der.

Blir du selv fremdeles nervøs av å spille der, selv om du har gjørt det mange ganger i løpet av karrieren?

– Det er alltid noen sommerfugler i magen før jeg går på, men det er jo helt naturlig når det er så stort.

Har du som «Rådhusplassen-veteran» noen tips til de som skal opptre der for første gang?

– Jeg synes de skal komme med selvsikkerhet og gjøre det de gjør best, og ikke vise at de er nervøse.

Med deg kommer både OnklP og Eben Jr.. Hva kan publikum forvente?

– Vi skal få med noen folk på scenen og spille «Bobler», så de kan forvente god, boblende stemning. Ellers får folk bare vente og se, det blir litt «surprise» også.

Disse er allerede annonsert til Rådhusplassen:

Maggie Lindemann

Freddy Kalas

JOWST

Hkeem & Temur

Katastrofe

Gabrielle

Julie Bergan

Cezinando

Mugisho

TRXD

Morgan Sulele feat. Oral B

Dagny

ItaloBrothers

Slik ser planen for VG-lista Topp 20-turneen i sommer ut:

24. juni: Rådhusplassen, Oslo

5. juli: Bergen

12. juli: Trondheim

19. juli: Bodø

26. juli: Leknes

2. august: Dokka