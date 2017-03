Rundt 700 publikummere hadde strømmet til Kulturkirka Jakob onsdag kveld for å se Pom Poko , Lüt , Dårlig Vane og Emma Jensen kjempe om tittelen «Årets Urørt».

– Det høres kanskje ut som en klisjé, men vi har blitt godt kjent med de andre finalistene og det har vært så jevnt. Selv etter at vi spilte visste vi ikke hvordan det ville gå. Vi var ikke forberedt på dette, sier Holme og får en sjampis-flaske i hendene.

Juryformann Bugge måtte innrømme at han hadde problemer med å holde seg rolig under settet til Dårlig Vane.

– De har noen veldig fengende låter som jeg tror kan fengsle mange flere enn de i rap-miljøet. Og jeg må jo bare si at jeg får jo lyst å skifte sjanger, sa Bergan.

– Vi ble litt usikre da vi hørte at vi skulle spille i en kirke, men dette er jo tidenes feteste kåk!

Ti minutter før de gikk på som tredje finalist ut, hadde de kjent på nervene. De skulle tross alt spille i et kirkerom, noe som ikke er hverdagskost for bergensgutta.

Etter å ha kjørt seg ut på scenen, samlet guttene i Dårlig Vane seg for en rolig gjennomgang av settet.

Uteksaminert fra Urørt-skolen

Etter at Dårlig Vane, Emma Jensen, Lüt og Pom Poko fikk vite at de var årets fire Urørt-finalister, har de vært gjennom en aldri så liten Urørt-skole. Skal man overleve i dagens musikkbransje er det viktig å være synlig for publikum, og derfor har artistene fått ukentlige oppdrag som har gått ut på å vise seg fram.

Les også: Se Urørtfinalistene covre kjente P3-låter

Se hvordan det gikk da de måtte lage tidenes stunt på sosiale medier, skaffe det beste presseoppslaget, gjøre en kul liveopptreden og holde en appell i videoene nedenfor.

Hør vinnerlåta: