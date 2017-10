Denne låta elsker hun høyere enn familien

Aurora snakker om musikken som har hatt stor betydning for henne.

Under festivalen Vill Vill Vest i Bergen inviterte P3s Ruben Gran til plateprat med en av byens mange musikalske stoltheter; Aurora.

På platesjappa Apollon, blant ballonger og et nysgjerrig publikum, avslørte artisten blant annet hvor lettrørt hun er. Før platepraten begynte hadde hun allerede grått tre ganger den dagen. 21-åringen mimret også tilbake til da hun kledde på seg fem lag med kjoler og ingen truse for å leke Titanic da hun var liten.

Her kan du se hele platepraten med Aurora:







Får idéer når hun vasker opp

Under platepraten ble det spilt musikk som har betydd mye for henne i livet, og det var etter å ha hørt Edith Piafs klassiske «La Vie En Rose» at Aurora begynte å snakke om inspirasjon.

– Alle blir ganske inspirerte av å gå. Man får klarnet hodet. Alle burde egentlig ha en førstedate gående, for da ser man ikke på hverandre og kan bare prate mens omgivelsene forandrer seg, sa hun.

Men noen inspirasjonskilder er kanskje litt mindre åpenbare enn andre.

– Jeg liker veldig godt å vaske tallerkener. Da kommer jeg ofte på ting.

– Elsker låten mer enn min familie

Underveis ble publikum servert historier om hvordan hun headbanget seg til nakkesleng før fjorårets Øya-konsert, og hvorfor den eneste musikken hun ikke liker er somalisk populærmusikk.

– Når jeg kjører Uber i England er det ofte populært når jeg forteller at jeg driver med musikk. Da vil sjåførene vise at de også gjør det, og da faller det ikke helt i smak, forklarte Aurora.

Aurora er veldig glad i Harry Potter, og det er spesielt ett musikkstykke fra en av filmene hun virkelig kunne ønske hun selv hadde komponert.

– Hør på dette! Det er helt nydelig, sier Aurora om «Hedwig’s Theme», skrevet av John Williams.

Det virkelige store spørsmålet kom på tampen av platepraten: hva er tidenes beste låt?

– Det er en låt jeg elsker mer enn mitt eget liv og min egen familie, sa hun og beklaget til søsteren Viktoria som var tilstede i platebutikken, og avslørte sangen:

– «May It Be» av Enya.

Hvorfor?

– På et tidspunkt sier Enya… eh, hva er det hun sier da? Nei, nå har jeg glemt det, men det er veldig fint, svarte hun.