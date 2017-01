Det er smått utrolig å tenke på at de fire musikerne har spilt sammen i ti år allerede. De er bare 25 år, men har likevel et definert signaturuttrykk – livsbejaende ska ispedd indiepop, som er gjenkjennelig overalt. Deres fjerde plate kommer i 2017, men først har de lagt ut på en turné for å feire 10-årsjubileet.

– Jeg har ikke følt at vi har tiårsjubileum før nå, avslutter Marie Amdam lattermildt i slutten av videoen.

Alle fire er fra Møhlenpris i Bergen sentrum, hvor de gikk i klasse og spilte fotball sammen i ti år, før de startet bandet. Siden den gang har Marie, Marie, Maria og Embla mottatt strålende anmeldelser for de tre albumene de har sluppet til nå.

Engasjerer utenfor musikken

Gjennom karrieren har de vært aktive i det offentlige ordskiftet, og risikerer heller å miste noen fans enn å gå på akkord med det de står for. Statsminister Erna Solberg erklærte i fjor at hun er glad i musikken, som hun kalte «sånne ‘naiv jente’-sanger med mye stemning», til protest fra Razika selv.

Å omtale nettopp Razika på denne måten, som i mange år har kritisert folk som reduserer dem til et «jenteband», vitner om at statsministeren ikke helt har fulgt med i timen.

Det er langt mellom band og artister som igjen og igjen velger å tåle hets for å ytre seg politisk. Razika har aldri vært redd for å mene noe, selv etter å ha fått hatmeldinger og drapstrusler, etter at de gikk under Palestinakomiteens parole i 1. mai-toget i fjor. En som setter pris på innsatsviljen til bandet, er Bjørnar Moxnes i Rødt.

– Dere lager kultur med mening. Det trengs mer enn noen gang, i en tid der sterke krefter vil splitte oss etter etniske, religiøse og kulturelle skiller. Da trenger vi også artister som står opp for solidaritet.

– Dette blir for mye for meg, utbryter Marie når hun ser tillitserklæringen fra Moxnes.