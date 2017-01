Dette er de mest spilte låtene i 2016

Det er allerede repetert i det uendelige, men det gjør det ikke mindre sant: 2016 var et trist år. Heldigvis gav storheter som David Bowie og Leonard Cohen oss album som alene kunne kanonisert dem før deres død. Året som gikk manifesterte albumets plass i en stadig mer hitdominert musikkbransje, med mastodonter av noen slipp fra de mest ikoniske internasjonale artistene: nevnte Bowie og Cohen (RIP), Kanye West, Beyoncé, Frank Ocean, Rihanna, Radiohead, Bon Iver – listen er lang.

Her hjemme på bjerget fikk artister som Alan Walker, Dagny, Cezinando og AURORA sitt gjennombrudd i 2016. I spennet mellom Alan Walkers seige EDM og AURORAs frysninginduserende stemme, har kanskje dét viktigste norske bandet i dag plukket med seg elementer fra dem begge:

Gull på topp

Highasakite troner nemlig øverst på listen over låtene på P3 i året som gikk, med suverene «Golden Ticket». Låten oppsummerer bandets utvikling fram til Camp Echo, tredjeplaten som markerte et tydelig veiskille fra den luftigere indiepopen bandet hadde sentrert sounden sin rundt på de to første albumene. P3s musikkredaksjon kåret for øvrig åpningslåten fra deres forrige album, Silent Treatment, til årets beste låt i 2014.

Den massive lyden av Camp Echo og tilhørende pyro på årets Highasakite-konserter har gitt bandet sene headliner-slots på festivaler som Øya, Pstereo, Parken og Bergenfest, i tillegg til konserter i USA, Australia og Europa for øvrig. Selv trekker bandet fram overvekten av norsk musikk på listen.

– Vi setter utrolig stor pris på støtten fra P3, og P3s lyttere, og synes samtidig det er veldig gøy at det er plass til så mye norsk musikk på listene. Vi er veldig stolte av å få være på en liste med så mange bra norske artister! Tusen takk!

Ser fram til 2017

P3s musikksjef, Mats Borch Bugge, er også fornøyd med at norsk musikk er så godt representert.

– Majoriteten av de mest spilte låtene er norske, noe som selvfølgelig er veldig gledelig. Byen Bergen har hatt et bra år på P3, AURORA gjør storeslem med to låter på lista. 2017 ligger også an til å bli et bra norsk musikkår. Folk som Daniel Kvammen og Gabrielle slipper for eksempel ny musikk hvert øyeblikk.

Her er listen i sin helhet:

1. Highasakite – Golden Ticket

2. Kakkmaddafakka – Young You

3. X Ambassadors – Renegades

4. Dagny + BØRNS – Fool’s Gold

5. Karpe Diem – Hus/hotell/slott brenner

6. Alan Walker + Iselin Solheim – Faded

7. AURORA – I Went Too Far

8. Julie Bergan – Arigato

9. Galantis – No Money

10. Drake + WizKid + Kyla – One Dance

11. Mumford & Sons – The Wolf

12. Justin Timberlake – I Can’t Stop the Feeling!

13. AURORA – Conqueror

14. Calvin Harris + Rihanna – This Is What You Came For

15. Matoma + Becky Hill – False Alarm

16. Matilda + Oslo Soul Children – Ghost

17. Nico & Vinz – Our Love

18. Cezinando – Botanisk Hage

19. The Lumineers – Ophelia

20. Seeb + Neev – Breathe