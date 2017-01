Disse kan prege 2017

Stjerneskuddene har for lengst fislet ut, champagnebrusen er drukket, og det er på tide å se framover. Nytt år, nye muligheter, og ikke minst: ny musikk å glede seg til.

I 2016 ble året Alan Walker slo (så godt som) alle rekorder, Dagny pirket hull på det internasjonale musikkmarkedet og Cezinando klinket til med å bli både Årets Urørt og Årets Nykommer på P3 Gull.

Store sko å fylle, som de sier. Her et et knippe norske talenter redaksjonen tror har de musikalske pailabbene til å fikse den biffen.

Amanda Delara

Det skulle bare to og et halvt minutt med akkurat passe mørk urbanpop til for å få musikk-Norge til å spisse ørene. «Paper Paper» er foreløpig eneste utgitte låt fra den unge frøkna, men det kommer forhåpentligvis mye mer sporenstreks. Stemmen er i en klasse for seg, melodilinjene er umiddelbare, og med en lekker livebesetning med strykere og elektronikk, er det bare å glede seg til fortsettelsen. I løpet av 2016 har hun varmet opp for Astrid S, laget årets råeste Karpe-cover og blitt A-listet på herværende radiokanal. I 2017 venter blant annet spillejobber på by:larm og Slottsfjell. Og muligens verdensherredømme.

I am K

Under det tidligere navnet KELVIN rakk kristiansandsgjengen å bli P3-listet med låta «Lights Are Low», runde festival-Norge og motta dugelig med skryt fra selveste utlandet. Britiske Clash Magazine gikk så langt som å utrope dem til det mest lovende bandet på Spot-festivalen i fjor (Danmarks svar på by:Larm). I november skrotet de KELVIN-navnet, og opp av asken steg I am K. Musikken fremstår både konseptuell og kalkulert, uten å være sjarmløs eller stiv. Debutalbumet kommer i år, og det er ingen grunn til å tro at det blir noe annet enn en helt prima sammensausing av rock, pop og elektronika.

Emma Jensen

Som en litt tidlig julegave, kom Emma Jensen luskende inn fra sidelinjen som en av årets siste Ukas Urørt. Og for en julegave, dere! Låta «Closer» er et lekent, nydelig stykke pophåndverk som klarer å overraske, selv om den befinner seg i en noe velfylt sjanger. 21-åringen skriver, spiller, synger og produserer selv, og gjør det hele med bravur. For kun noen måneder siden turte hun ikke å vise musikken sin til noen andre enn mora og kjæresten, men heldigvis for oss alle ligger «Closer» nå ute på verdensveven. Mer av det samme, takk!

Wonder the Boy

15 år! 15 år! Det er lett å la seg imponere av den unge rapperen som er bosatt i Trondheim. Inspirert av Chance the Rappers univers har Wonder the Boy levert EPen Wonderland pluss noen drypp til. “Med bøtter av talent og en uanstrengt og egenartet stil kan fort verden bli hans lekested også”, skriver Urørt-redaksjonen om denne flinke, engelskspråklige artisten som definitivt har sans for det melodiøse. Uanstrengt er også et nøkkelord her – han balanserer mellom en behagelig flyt samtidig som han er autoritær. Lover godt, dette.

Mugisho

Mugisho er et spennende, nytt navn på musikkscenen. Han spiller alle instrumenter, skriver låter og produserer selv. Det kommer man ofte et stykke med. Låtene hans fremstår veldig fengende, men har en tvist som gir dem den motstanden som gjør at man vil høre dem igjen. Med debutsingelen «Milano» har han limt seg fast på spillelistene til både P3 og mP3 i 2016. Vi har trolig mer bra i vente fra den kanten i nær fremtid.