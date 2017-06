Disse leder VG-lista fra Rådhusplassen

Lørdag 24. juni klokken 19.55 braker det løs på Rådhusplassen når Nordens største gratiskonsert går av stabelen, VG-lista Topp 20.

I år skal artist Julie Bergan tre inn i programlederrollen, og lede publikum gjennom festen sammen med programleder Christine Dancke. Sammen skal de presentere den beste norske og internajsonale musikken for et begeistret publikum på Rådhusplassen, og duoen gleder seg til å bidra til en minneverdig kveld.

– Jeg gleder meg til alt! Stå på scenen sammen med Christine, se alle artistene, drite meg ut, le, og rett og slett feire musikken sammen med så ufattelig mange mennesker, sier Julie Bergan. Christine Dancke og Julie Bergan skal lede showet på Rådhusplassen. Foto: Rashid Akrim NRK P3

I fjor ledet Christine Dancke VG-lista Topp 20 sammen med Stian «Staysman» Thorbjørnsen, og hun er ikke i tvil om at Julie Bergan kommer til å levere på samme nivå.

– Staysman bød virkelig på seg selv og var generelt råbra i jobben – det kommer Julie også garantert til å være. Vi pleier å spøke med at hun prøver å stjele jobben min når hun er innom radioprogrammet, så jeg tror dette egentlig er en liten drøm som går i oppfyllelse for henne.



– Tenk om jeg ikke rekker å skifte?



I tillegg til å ha rollen som programleder, vil publikum også få se Julie Bergan opptre, noe som trigger nervene.

– Akkurat den delen er jeg vel kanskje mest nervøs for, spesielt sånn tidsmessig. Tenk om jeg ikke rekker å skifte? Eller at jeg er så fokusert på hva jeg skal gjøre etter opptredenen min at jeg glemmer sangteksten? Likevel er jeg jo egentlig dobbelt så heldig som får lov til å gjøre begge deler.

Flere andre artister vil også bidra til liv og moro på Rådhusplassen. Blant disse er duoen TRXD, stjerneskuddet Mugisho og pop-artisten Morgan Sulele som får med seg Oral Bee på laget.

Les om de andre artistene som spiller på Rådhusplassen her: «Fy faen» foran 70 000!



Tar med VG-lista på turné

Martin Holmen og Vida Lill Berge tar med VG-lista på turné i sommer. Foto : Rashid Akrim

Backstage vil Martin Holmen fra mP3morgen og Vida Lill Berge fra Hallo P3 holde stemningen på topp og ta temperaturen mellom slagene på Rådhusplassen.

– Det blir crazy kult å henge med kjendisene backstage. Håper jeg får vite noen hemmeligheter. Ser også frem til å føle på den magiske stemninga under VG-lista konserten på Rådhusplassen, sier Vida Lill Berge.

Sammen tar de med seg VG-lista på turné i sommer, og begge ser frem til å dra over land og strand for å gi det norske folk en festforestilling og minneverdige konsertopplevelser.

– Det å reise rundt i Norge blir fantastisk! Ser veldig fram til å sove masse på hotell!, sier Martin Holmen.

– Det morsomste blir å se jenter, gutter, barn og voksne lage mye lyd og store øyne når favoritten deres entrer scenen. Vi skal lage show!, sier Vida Lill Berge.

