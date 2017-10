Disse skal ta England og verden med storm

– Jeg er så nervøs at jeg sliter med å prate.

Fanny Andersen fomler med telefonen mens hun krysser gata i London og tenker på alt som kan gå galt når hun skal spille sin første konsert noensinne i Hoxton.

Norske popartister er i medvind i utlandet om dagen og det satses utenfor de norske grensene. I 25-minutters dokumentaren Ung, norsk og verdenskjent møter P3 fire norske artister og vi får vite hvordan det går med Dagny, Sigrid, Julie Bergan og Fanny Andersen i den engelske hovedstaden og Brighton.

– Folk har fått øynene mer opp for Norge i det siste. Jo flere folk som er åpne, jo større sjanse er det for å bli oppdaget. Jeg tror det kan få artister til å tørre å ta steget, sier Julie Bergan i dokumentaren.

I konkurranse med tusenvis av andre

Du ser Fanny Andersen på vei til sin første konsert i England. Foto: Li-Lian Ahlskog, NRK P3

Men det er ikke bare enkelt å prøve å slå gjennom i England og den engelske hovedstaden. I Norge finnes det mye støtte til artistene, ikke minst fra P3, og det gjelder både for de helt nye og de mer etablerte. Men å skape et navn for seg i utlandet er noe helt annet – noe artistene i dokumentaren kan bekrefte.

– En ting jeg lærte da jeg flyttet hit er at det er mange som driver med musikk og mange jobber hardt. Det er tusenvis av folk som driver med det vi driver med. Folk er ikke redde for å bruke albuene om de må, forteller Dagny som har bodd i London i fem år.

Hardt arbeid og litt flaks

Dagny. Foto: Li-Lian Ahlskog, NRK P3

Sigrid, popartisten på 21 år, har fått skryt av sjølveste Elton John, fått tommelen opp av BBC og naturligvis hatt et par popsmashes som har vært umulig å unngå med mindre man ikke har skrudd på radioen eller TV-en det siste året; over 21 millioner og 23 millioner avspillinger på Spotify av henholdsvis «Plot Twist» og naturligvis «Don’t Kill My Vibe».

Likefullt er hun nervøs før hun skal opptre i England for første gang.

– Det er deilig å vite at jeg og bandet er sammen om dette, at jeg ikke er alene. Og det er utrolig stas at det er er så mange kvinnelige, norske artister som markerer seg i utlandet. Jeg syns det er så viktig å støtte opp hverandre. Men jeg tar ingenting for gitt. Hardt arbeid og litt flaks, dette, sier Sigrid til P3.

Sigrid. Foto: Li-Lian Ahlskog, NRK P3

– Å «vinne over» publikum

Alan Walker, Anna Of The North, Highasakite og Jaga Jazzist er blant norske artister og band som har spilt i England med suksess. De forteller om hvordan det er å spille på øyriket – og hvordan det er å spille for et helt nytt publikum.

Alan Walker

Alan Walker har blitt et stort navn i EMD-verden. Her avbildet på P3 Gull. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Et av de største navnene innenfor EDM-sjiktet og som har spilt i øyriket, er Alan Walker: En norsk artist som har pushet langt over en milliard avspillinger på strømmetjenester.

Hvordan var det å spille i England for første gang?

– Min første opptreden i England var i fjor sommer, på en festival som heter Creamfields. Å opptre i England er helt klart litt spesielt, særlig fordi jeg er født i England selv og fordi min far er britisk. Opptredenen gikk veldig bra! I februar hadde jeg min første headliner-gig i England, hvor jeg var så heldig å få spille foran en utsolgt crowd i London, forteller artisten som nylig spilte 14 konserter på 13 dager (!) i Asia.

Så kult. Og hvordan er det å opptre for et helt nytt publikum?

– Det er alltid interessant å opptre foran et helt nytt publikum, fordi det er vanskelig å vite hva man skal forvente. Det er definitivt noe annet enn å spille foran et publikum som kan alle låtene dine utenat. Jeg har blant annet varmet opp for Rihanna og Justin Bieber, og da er det naturligvis et helt annet publikum enn det jeg er vant til. Selv om de ikke nødvendigvis har kommet for å sjekke ut meg, så er det en fin utfordring i det å prøve å «vinne over» publikum i løpet av konserten, forteller bergenseren.

Anna Lotterud, Anna Of The North

Anna of the North på by:Larm ’15. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Anna Of The North er i vinden om dagen med nytt album og samarbeid med blant annet Tyler, The Creator.

Hvordan var det å spille i England for første gang?

– Vi har ikke spilt så mye i England enda, men vårt første headline-show i London i september ble utsolgt, forteller frontfigur Anna Lotterud.

Hvordan er det å opptre for et helt nytt publikum?

– En av de beste konsertopplevelsene mine var faktisk i England. Det er sykt å reise til et annet land hvor folk danser og synger med på alle låtene dine, tilføyer Lotterud.

Ingrid Helene Håvik, Highsakite

Ingrid Helene Håvik på P3 Gull. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Ingrid Helene Håvik, frontfigur og vokalist i Highasakite, forteller til P3 at hun ikke husker første gang gruppen spilte i London, men hun er greit ærlig når vi spør hvordan det er å spille for ferske fjes.

Men hvordan er det å opptre for et helt nytt publikum?

– Jeg syns det er veldig deilig å opptre for et helt nytt publikum, fordi da slipper jeg følelsen av at folk har forventninger, sier Highasakite-vokalisten.

Martin Horntveth, Jaga Jazzist

Martin Horntveth fra Jaga Jazzist. Foto: Bjørn Lier, facebook.com/jagajazzist

Martin Horntveth fra Jaga Jazzist, som er å se og høre på London Jazz Festival om en snau måned, omtaler London med rosende ord. Byen samler fans av bandet, blant annet.

Hvordan var det å spille i England for første gang?

– Du, noe av det første vi gjorde var å spille i London i 2002. Det var helt spesielt. Stedet het The Spitz og hadde kapasitet til 250 folk. Det var såpass stort at Aftenposten var på plass for å dokumentere at nordmenn spilte i London. Vår suksess var basert på hvor mange journalister som dekket det vi gjorde. Vi fikk enormt mye presse da vi var der.

Såpass, ja. Hvordan er det å opptre for et helt nytt publikum?

– Vi er sjeldent nervøse siden vi «alltid» har spilt sammen. Men London er viktig – det er et viktig sted å syns. Du har fått det til om du slår til der. Vi kan alltid komme tilbake til London og det er masse trykk. Fans fra hele verden stiller opp når vi spiller der en gang i året, forteller han.