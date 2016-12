Disse var Ukas Urørt i 2016

Nok et musikkår går mot slutten, og før vi begynner å utforske hva 2017 har å by på, er det på tide å oppsummere litt.

Stjerner fra undergrunnen

Undergrunnen bruser og spirer som aldri før, og daglig lastes det opp låter fra uetablerte artister som ønsker å dele musikken sin på Urørt-sidene. Urørt-redaksjonen lytter gjennom all musikk som bli lastet opp. Låter som fortjener litt ekstra oppmerksomhet blir anbefalt, og hver uke kåres det en «Ukas Urørt».

Urørt har huset og vært med å løfte fram, utallige artister gjennom årene. Noen av de mest kjente er Kvelertak, Bendik, Highasakite, Honningbarna, Lars Vaular og Mikhael Paskalev. Årets Urørt; Cezinando, ble også årets nykommer under P3Gull.

I løpet av 2016 har 30 artister sluppet gjennom nåløyet og blitt kåret til Ukas Urørt. Alle disse låtene er samlet i en spilleliste nederst i saken.

Her kan du høre Urørt-redaksjonen ta for seg alle Ukas Urørt kronologisk!

Det urbane er fortsatt dominerende

2016 har myldret av magiske musikkopplevelser for Urørt-redaksjonen: Særegne sangstemmer, spytting av rap-vers og heftig rock med mening, enten det er flykningkrisa eller sosiale-medier-tomheten det synges om. Unge produsenttalenter og sjangerblandinger har imponert og overrasket.

I løpet av høsten har også flere norske etablerte artister lagt merke til og uttalt seg om Urørt-stjerneskuddene: Lido har blitt fan av elektronika-produsenten Melf, Mikhael Paskalev sammenlignet Luli med The xx og Haim, og Røyksopp skrøt så mye av stemmen til vokalisten Helene Svaland i Ponette, at hun ble helt flau.

– Det urbane har fortsatt å dominere. Både ved ekstremt mange spennende rappere som Wonder the Boy, Dårlig Vane og Zamour, men også som påvirkning i alt fra Suuhms elektronika til Emma Jensens pop og Jimi Somewhere sin mix av det og mer til, sier Urørt-redaksjonens Eirik Havelin.

Bli bedre kjent med alle Ukas Urørt-artistene fra 2016:

Mats Wawa | I Was Before | Dårlig Vane | Dreamarcher | Hajk | Kajander | IwishIwasAdinosaur | Shuums | Pasha | Rabagast | Byegone | Zamour | Shakanaka | Jimi Somewhere | Kjartan Lauritzen | Shikoswe | Rise Above | Melf | Ponette | Wonder the Boy | Snö | Halcyon Days | Pom Poko | Elvic | Luli | Lüt | Boy Pablo | Emma Jensen | Killer Kid Mozart | Jenny Konradsen

Vil se mer av i 2017

– Det har vært mer rock i år enn i fjor, og flere som fokuserer på det enkle som for eksempel LÜT, Shakanaka og Killer Kid Mozart. Jeg tror det er noe vi vil se mer av i 2017, men håper også at det kommer enda mer elektronisk, sier Eirik.

I Urørt-sendingen fra andre juledag trakk redaksjonen fram høydepunkt fra året og anbefalte Urørt-artister, som ikke har vært Ukas Urørt enda, men som de er veldig nysgjerrige på i 2017.

– Jeg ser det også som sannsynlig at navn vi har fått følge starten til, som 612 og Tilla, også skal komme med materiale som når ut til et større publikum, fortsetter Eirik.

