Ed Sheeran glemte at han skrev hitlåt

Christine Dancke møter verdens mest strømmende artist i Oslo som forteller at «Shape of You» ikke er den største hiten fra den kommende platen.

– Jeg skrev «Shape of You» på en dag hvor jeg skrev fire andre låter – jeg glemte rett og slett at jeg hadde skrevet den, forteller 25 år gamle Edward Christopher «Ed» Sheeran fra England til Christine Dancke når de møtes i Oslo.

Skrev seg inn i historiebøkene

Han sier at han fikk beskjed av teamet rundt seg om at den måtte med på albumet, og sånn ble det.

Resten er historie. Han skrev seg inn i historiebøkene da verdensstjernen fredag 6. januar på 24 timer toppet hitlister verden over med singlene ”Shape of You” og ”Castle on the Hill”.

I skrivende stund har singelen «Shape of You» 7,15 millioner avspillinger på Spotify. Det er nesten dobbelt så mange avspillinger som nummer to på listen, «Paris» av The Chainsmokers. «Castle On the Hill» følger rett etter.

Men mannen som troner veldig alene på Spotify topp 200-listen akkurat nå, mener likefullt at smashsingelen ikke er den største fra det forestående albumet ÷.

Tror hitlåten kan overgås

– Nei, jeg tror faktisk at denne låten kommer til å bli en av de «mindre» låtene på albumet, forteller briten.

Han anerkjenner imidlertid at låten er en hit, men mener uansett at låten ikke er den beste på albumet som lanseres i mars.

Hele intervjuet kan du høre hos Christine på P3 torsdag 26. januar.

Hør «Shape of You» og «Castle On the Hill»: