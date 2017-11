Fra husmorporno til tropisk house

I selvsikker fo rm uttaler Tone Damli at dette året vil bli hennes musikkår. Den første skvetten av comebacket falt på den husmorpornobefengte «Pinnacle». Et slags karakterbrudd, men Damlis fokus ligger nå under «mørkt og modig», så da får det bare være.

Muligens lettere preget av PTSD fra den repeterende bilkræsjingen i musikkvideoen til sistnevnte låt, hopper forsøksvis Tone Damli på tropisk house-toget. Det er tydelig at hun snuser på forskjellige territorier i anledning comebacket sitt, som får meg til å tvile litt på troverdigheten i disse singelslippene. Overgangen fra BDSM til Kygo er litt vel brå.

❤️ Elsker ❤️

«Strangers» er uskyldig. Som de fleste tropisk house-låter vil den ingen noe vondt – og er absolutt myk og lettspiselig.

💔 Elsker ikke 💔

Forferdelig slappe greier fra en låt med like få høydepunkter som en frakoblet hjertemonitor. Den ensformige stemningen er så lite provoserende at det faktisk blir provoserende. Å komme med en tropisk house-låt på senåret 2017 samsvarer lite med lovnaden om en mer mørk og modig tilnærming, samtidig som det begynner å bli like utdatert som brostep (du vet, Skrillex anno 2012). En grusomt vimsete og ikke minst skuffende låt som ender som et fullstendig antiklimaks.

Marit Johansen