Friskt og sommerlig

De ferske rapperne Hkeem og Temurs låt «Fy faen» er en tropisk klubbanger med et budskap.

Abdulhakim Hassane har kun rappet i et år, men har allerede rukket å utmerke seg med ektefølte og ærlige tekster på en rekke singler som «Svartingens synspunkt», «Sakte, men sikkert», «Ekte» og «2016». 19-åringen, som går under navnet Hkeem, har mye på hjertet og bruker musikken til å uttrykke reflekterte tanker og meninger rundt både samfunn og den yngre generasjon i sine låter.

I det siste har flere og flere fått øynene opp den unge rapperen fra Stovner, som blant annet var å se på årets Off:Larm og ikke minst har fått platekontrakt med Universal Music. 2017 kan dermed bli et stort år for Hkeem, som har fått med seg up-and-coming-rapperen Temur Achmed på ukas ferske låt «Fy faen».

Der fjorårets fire singler holdt seg innenfor et tilbakelent, rolig og rått lydbilde har «Fy faen» et betydelig mer produsert, polert og klubbvennlig preg over seg. Med en raskere beat, flere elektroniske elementer og mer sang enn rap har denne låta større hitpotensiale enn tidligere utgivelser.

«Fy faen»:

Refrenget er umiddelbart og som skapt for å danse idet temperaturen på målestokken bikker 20 med sin tropisk-inspirerte repterende melodi. Tekstlig er det flere fiffige rim med et budskap som omhandler det å ha troa på deg selv og motbevise haterne. Hkeem er utvilsomt en fyr vi kommer til å høre mer fra fremover, men jeg håper samtidig han ikke fullstendig har gått vekk fra det opprinnelig, seige og rå lydbildet.

Yordana Lieng Jakobsen