Gleder seg til å stå på scenen foran hjemmepublikumet

– Lofoten er en veldig stor del av meg, jeg har jo vokst opp her. Det er en stor del av identiteten min.

Kajander vokste opp på Ørsnes i Lofoten, men har nå flyttet til Oslo for å gå siste året på juss-studiet, og for å satse på musikken. Men hjemplassen er fremdeles et viktig sted for artisten.

Savner hjemstedet

Kajander hatt et hektisk år med singelslipp og konserter rundt om i landet. Nå venter VG-lista i Leknes, og artisten fra Lofoten gleder seg til å stå foran hjemmepublikumet.

– Jeg savner hjemstedet mitt, selv om jeg er der ofte for å besøke familien. Det er aller finest i Lofoten om sommeren.

I mai slapp han sin tredje singel «E du som du va?», og det er ikke tilfeldig at alle singlene han har sluppet til nå, «E du den du vil vær?» og «Når e du klar?», har spørsmål i tittelen.

– Jeg lurer på mye, så nå kan man kanskje begynne å svare litt. Jeg skal ikke utelukke at det skjer i kommende låter.

Kajander har spilt flere konserter denne sommeren. Når VG-lista nå står for tur regner han med å se kjente blant publikum.

– Jeg tror det blir veldig koselig og litt rart. Det vil nok være mye slekt der siden jeg har 30 søskenbarn, og mange av de kommer nok til å være blant publikum.

Og når han er hjemme tar han seg ofte tid til litt traktorkjøring.

– Vi har en gammel traktor som jeg pleier å kjøre når jeg er hjemme.

Onsdag 26. juli er det klart for nest siste stopp på VG-lista-turneen! Denne gangen er det rådhusplassen i Leknes som får besøk. Selve gratiskonserten finner sted fra 18:00 til 20:00. I tillegg vil det være aktiviteter på området fra 12:00. Mer viktig informasjon om hva som er lov å ha med seg og ikke kan du lese her.

Artistene som spiller:

Morgan Sulele feat. Oral Bee

Hkeem + Temur

Fanny Andersen

TRXD feat. Emilie Adams

Cezinando

Julie Bergan

Mugisho

Kajander

Sandra Lyng

The Main Level

Clairmont



Slik ser konsertområdet ut: