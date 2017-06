Goulding er GULL!

Endelig har Ellie kommet tilbake til Norge igjen. Ikke for å falle gjennom isen i Valdres eller dra på skiferie til Rondane, men for å opptre i Bergen.

De mørke skyene siger sakte, men sikkert over Bergenfest mens Ellie Goulding går på scenen, det er ikke noen tvil om at dette blir en våt konsert. Men tross dårlig vær fylles utrolig nok plenen seg opp med folk i store plastikkposer som er klare for et heidundranes show. Det er ikke uten grunn at det klissvåte publikumet har samlet seg på plenen for å se den britiske damen opptre, for Ellie er noe helt for seg selv.

Lysene skinner i de store regndråpene som faller ned fra himmelen mens Ellie Goulding fremfører aller første låt «Aftertaste». Hun sprer glede og energi fra første stund, det smitter kjapt over på publikum. En ung gutt river av seg regnponchoen og kaster den langt opp i lufta – publikum har allerede glemt at det regner.

«Hei folkens, har dere det bra? Beklager for regnet, men vi skal ha det gøy for det!»

Bandet skinner like mye som Ellie selv. Kordamene synger som noen engler samtidig som de danser sjarmerende og synkronisert. Bandet er virkelig samspilt, og det ser ut som alle storkoser seg. Midt i konserten tar Ellie en kunstpause, og går av scene for å vise fram det energiske bandet sitt. Det tar ikke lang tid før hun kommer inn på scenen igjen, og kordamene setter takten i gang med smud knipsing. Det er som vi er inne på klubben – hvis klubben befant seg i ville, ville vesten. Her er det cowboy-pop på høyt nivå.

Det er ikke snakk om å spare på energien, her brukes scenen for alt det er verdt. Hun hopper rundt mens hun synger til publikum, og det er overraskende lett å la seg sjarmere av hennes tilstedeværelse. Jeg blir imponert over evnen hun har til å synge så bra, samtidig som hun beveger seg intenst over scenen. Hun svetter ikke litt engang!

Under låten «Outside» fyres det på med store mengder røyk og lysshow. Ellie inkluderer publikum og får de med på allsang. Folk blir helt ville, de blir mer rusa på Ellies opptreden, enn alkoholen de holder i hånden. Plutselig blir det helt stille på plenen og to vakter kommer inn med en gitar og mikrofonstativ, og det blir en liten rolig pause i den store festen – noe publikum ikke har noe imot.

Hennes sterkeste kort er desidert stemmen. Det er ikke noen tvil om at vokalprestasjonen er på topp. Den hese klangen glir utrolig fint gjennom ørene våre på en svært behagelig måte.

«Denne sangen er spesiell for meg. Det er en sommerlåt, så la oss late som om det ikke regner.»

«First Time» er selvfølgelig en sang bergenserne kan. Nesten litt skuffelse at Kygo ikke var på scenen med Ellie. Hun smiler fra øre til øre, og det virker som hun har det like gøy som publikumet. Ellie tar en hilsen til Kygo, og familien hans. Etter Kygolini shoutout kan den fete dama gjøre hva enn hun vil. Vi er frelst!

Ellie Goulding & Kygo – First Time:

Plutselig står Ellie med en elgitar. Nå er hun sykt badass, og nailer både gitarsolo og Dr. Martens med stil.

Konserten avsluttes med låten «Love me like you do», en skikkelig banger. Publikum skriker av seg stemmebåndet mens de danser av seg det siste de har. Røyk og lys flyr i alle kanter, mens den flotte damen våger seg ut i regnet i shorts og en tynn genser for å klemme flere klissvåte fans.

Ellie har full kontroll på scenen og har publikum rundt lillefingeren. Denne dama besitter egenskapen med å se avslappet ut, med hånden i lomma, samtidig som hun utstråler ekstremt scenevett. For en konsert!

Aliese Isungset Agbota